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Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Az elmúlt 24 órában országszerte 487 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 116-nak gyorshajtás, 85-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Székelyhon

2026. november 01., 14:032026. november 01., 14:03

A tájékoztatás szerint a közlekedésrendészet munkatársai 138 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és

felfüggesztették 395 jármű forgalmi engedélyét.

Szombaton országszerte 2635 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2263 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán.

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A jelzett időszakban nyolc országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök, és 47 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést.

Emellett 7703 szabálysértési bírságot szabtak ki 3 536 117 lej értékben – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közleményére hivatkozva.

Belföld Közlekedés Rendőrség
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