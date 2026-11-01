Gyorshajtók, ittasan vezetők és akik jármű nélkül maradtak november elsejére

Az elmúlt 24 órában országszerte 487 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 116-nak gyorshajtás, 85-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

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A tájékoztatás szerint a közlekedésrendészet munkatársai 138 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és

Szombaton országszerte 2635 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2263 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán.

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A jelzett időszakban nyolc országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök, és 47 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést.

Emellett 7703 szabálysértési bírságot szabtak ki 3 536 117 lej értékben – írja az Agerpres hírügynökség a rendőrség közleményére hivatkozva.