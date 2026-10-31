Szabad az út Csobányosnál, elkészült az ideiglenes átkelő

Közel negyven nap után újraindult a teherforgalom Csobányosnál, igaz, jelenleg egy ideiglenes átkelőn.

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Személyautók, autóbuszok és teherautók egyaránt használhatják péntektől az új, Aszó (Asău) község által megépített ideiglenes átkelőt, vagyis megszűnik az a helyzet, hogy a nehézforgalomnak Ónfalva és Kézdivásárhely felé kelljen nagy kerülőt tennie – számolt be Vasile Budacă Bákó megyei parlamenti képviselő.

A mintegy száz méter hosszú, előregyártott betonelemekre épült technológiai út a Tatros medrén vezet keresztül, közvetlenül a régi, leomlott vashíd mellett.

A beruházásra Bákó Megye Tanácsa 1,49 millió lejt különített el. Az út eleve azért készült, hogy a nehézforgalmat át tudja venni, és szinte folyamatosan járnak is rajta a teherautók, nyerges vontatók.

Csobányosnál a Tatros fölötti vashíd szeptember 23-án egy nehéz munkagépet szállító szerelvény alatt szakadt be. Az Erdélyt Moldvával összekötő egyik közlekedési ütőér, a 12A jelzésű országút ezen szakaszának lezárása miatt hetekig jelentős fennakadás volt a forgalomban.

korábban írtuk „Várható volt” – a leszakadt csobányosi vashídnál jártunk Személyi sérülés nélkül, de jelentős közlekedési fennakadással járt a Bákó megyei Csobányoson történt hídbaleset. Szerdán hajnalban egy nehéz munkagépet szállító járműszerelvény alatt beszakadt a Tatros fölötti vasszerkezetű híd.

Az előregyártott elemekből összeállított átkelő csak időszakos megoldás. Külön ideiglenes fémhíd is készül, miközben folytatódik a régi, korrodálódott szerkezet bontása. A végleges új híd közbeszerzése még folyamatban van, átadására várhatóan csak 2028 körül kerülhet sor.