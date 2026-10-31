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Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Közel 400 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek péntekről szombatra virradóra Maros megyében, egy személy fennakadt a rostán – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. október 31., 16:112026. október 31., 16:11

Az ellenőrzések során egy személy esetében

0,40 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda,

esetében pedig büntetőeljárás indult – derül ki a hatóság tájékoztatásából.

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A rendőrök arra kérnek minden sofőrt, hogy ne üljenek kormány mögé, amennyiben alkoholt fogyasztottak, inkább hívjanak taxit vagy válasszanak más tömegközlekedési lehetőséget.

Maros megye Marosszék
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