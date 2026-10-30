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Lángba borult egy családi ház Maroshévízen

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

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Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen csütörtök este, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.

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A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz mintegy 200 négyzetméteren pusztított, a lakóház teljes egészében lángba borult, és a tűz átterjedt a szomszédos melléképületekre is.

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A lakóház tulajdonosait a SMURD és a megyei mentőszolgálat egységei szállították kórházba. Egyikük

pánikrohamot kapott, a másikuk pedig légzési nehézségekkel küzdött.

A helyszínre elsőként a maroshévízi tűzoltóság két egysége vonult ki egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel, később további két tűzoltóegységet mozgósítottak, és a salamási önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba.

Marosszék Tűzeset
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