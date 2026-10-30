Lángba borult egy családi ház Maroshévízen

Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen csütörtök este, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.

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A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a tűz mintegy 200 négyzetméteren pusztított, a lakóház teljes egészében lángba borult, és a tűz átterjedt a szomszédos melléképületekre is.

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A lakóház tulajdonosait a SMURD és a megyei mentőszolgálat egységei szállították kórházba. Egyikük