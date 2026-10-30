Milliárdokat osztanak újra: kiderült, mire jut több pénz az év végéig

Fotó: Borbély Fanni
A GDP 6,2 százalékán tartja az idei államháztartási hiánycélt a kormány első költségvetés-kiigazítása. A módosítás elsősorban az egészségügyi szolgáltatások, a nyugdíjak és a szociális kiadások év végéig történő finanszírozását biztosítja.
A pénzügyminisztérium csütörtök este bocsátotta közvitára az erről szóló sürgősségirendelet-tervezetet. A tárca tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett
A pénzügyminisztérium az első kilenc hónap költségvetési adatai alapján dolgozta át a bevételi előrejelzéseket. Az áfából a tervezettnél 7,18 milliárd lejjel, a személyi jövedelemadóból 2,03 milliárd lejjel, a társasági adóból pedig 1,19 milliárd lejjel több bevétel folyt be.
Ugyanakkor a jövedéki adókból 3,68 milliárd lejjel, az Európai Uniótól érkező visszatérítésekből pedig 4,58 milliárd lejjel kevesebb bevételt jegyeztek az előirányzottnál.
Az államadósság kamatainak kifizetésére 3,5 milliárd lejjel, a társadalombiztosítási költségvetés támogatására 3,47 milliárd lejjel, a szociális ellátásokra pedig 720 millió lejjel fordítanak többet.
Az országos egészségbiztosítási alap költségvetése 3,22 milliárd lejjel nő. Ezt a pénzt többek között gyógyszerekre, egészségügyi fogyóanyagokra, orvosi szolgáltatásokra és kórházi ellátásra fordítják.
Ebből 183 millió lejt a megyei mentőszolgálatok alkalmazottainak bérezésére, 200 millió lejt az önkormányzati kórházak sürgősségi osztályainak működtetésére, 391 millió lejt pedig a minisztérium alárendeltségébe tartozó kórházak és országos egészségügyi programok finanszírozására különítenek el.
A munkaügyi minisztérium költségvetése összességében 3,32 milliárd lejjel bővül. A belügyminisztérium 563 millió lejt kap a decemberi nyugdíjak kifizetésére, további 68,6 millió lejt pedig a rendőrakadémia végzőseinek alkalmazására.
A pénzt többek között a súlyos fogyatékossággal élők személyi gondozóinak bérezésére és juttatásaira, a gyermekvédelmi szolgáltatásokra, az idősotthonok működtetésére, valamint az iskolai étkeztetési programra fordíthatják. Az áfából visszaosztott összeget 2,808 milliárd lejjel növelik, az önkormányzati költségvetések kiegyensúlyozására pedig további 2,25 milliárd lejt szánnak.
a kiigazítással 900 millió lejjel, 170,1 milliárd lejre nő, ami a GDP 8,2 százalékának felel meg. A pénzügyminisztérium szerint a többletforrásokat elsősorban az országos helyreállítási terv (PNRR) és az európai uniós finanszírozású beruházások befejezésére fordítják.
A tárca hangsúlyozta, hogy
és nem jár új kiadások vállalásával megfelelő finanszírozási forrás nélkül. A tervezetet a Költségvetési Tanács véleményezésére is elküldték, emellett a Társadalmi Párbeszéd Bizottságban és az önkormányzatok képviselőivel is megvitatják, mielőtt a kormány elé terjesztik jóváhagyásra.
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