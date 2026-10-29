A Csíkszeredai Bíróság meghosszabbította a Csíkdánfalván halálos kimenetelű gázolást elkövető , majd a helyszínt elhagyó autóvezető előzetes letartóztatását. Így a 39 éves karcfalvi férfi újabb 30 napig vizsgálati fogságban marad.

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A bíróság, akárcsak korábban, ezúttal is elfogadta az ügyészség indítványát, és úgy döntött, hogy

újabb 30 nappal meghosszabbítja a halálos gázolás elkövetésével gyanúsított B. G. E. előzetes letartóztatását.

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Egyúttal elutasította a férfi ügyvédje által benyújtott kérést, amely a kényszerintézkedés házi őrizetre történő enyhítésére vonatkozott. B. G. E. december 1-ig marad vizsgálati fogságban, a döntés nem jogerős, ellene fellebbezés nyújtható be, bár ezt a korábbi alkalommal a gyanúsított nem tette meg.

A halálos áldozatot követelő közúti baleset október 1-jén este történt Csikdánfalván a 125-ös jelzésű megyei úton, ahol a karcfalvi férfi vezette autó áttért az úttest menetiránnyal ellentétes sávjára, és elgázolta az út szélén haladó három nőt.