Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben

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Fotó: Borbély Fanni
Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.
2026. október 29., 12:122026. október 29., 12:12
2026. október 29., 12:142026. október 29., 12:14
A miniszterelnök videójában elmondta: széleskörű szakmai egyeztetés és több százezer ember véleményének meghallgatása után a kormány úgy döntött,
A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.
A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá, így tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén használni és második személyt szállítani rajta.
A nagy teljesítményű elektromos rollerekkel minden esetben tilos lesz a járda használata, a kis teljesítményű elektromos rollerek esetében is csak akkor lesz megengedett, ha nincs semmilyen más alternatív lehetőség, például kerékpárút.
A kormány javaslata értelmében az elektromos rollereket ezentúl két járműkategóriába sorolják a teljesítményük alapján.
Kis teljesítményű rollernek számítanak azok, amelyek legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képesek, ezek használatának 14 év lesz az alsó korhatára, és 18 éves korig kötelező lesz a fejvédő használata.
A nagy teljesítményű motoros roller kategóriába tartozik majd minden eszköz, amelynek óránként 25 kilométernél magasabb a maximális sebessége, ezeket 16 éven felül lehet majd használni.
Vezetésük legalább segédmotorokhoz és robogókhoz szükséges jogosítvány megszerzéséhez lesz kötve, és
A nagy teljesítményű motoros rollerek esetében a maximális sebesség óránként 40 kilométer lesz.
A bérelhető elektromos rollerek esetében óránként 20 kilométerben maximalizálják a végsebességet – ismertette a miniszterelnök.
Magyar Péter beszélt arról is, hogy az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el az elektromos rollerek Magyarországon, és
Hozzátette: túlnyomórészt fiatalok használják ezeket az eszközöket. Hozzátette: az elmúlt években drámaian nőtt az elektromos rollerek használatával összefüggő balesetek száma (...)
Szavai szerint az elektromos roller hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a közlekedést, „ezért nehéz kérdés volt, hogy hol húzzuk meg a határokat és milyen szabályokat vezessünk be”.
Felidézte: nyáron társadalmi párbeszédet indítottak a közlekedésbiztonságról, amelynek egyik legfontosabb témája az elektromos rollerek szabályozása volt, és kevesebb mint két hónap alatt több mint háromszázezer ember mondta el a véleményét.
Készült a témában egy reprezentatív közvélemény-kutatás is és közlekedési szakemberekkel egyeztettek, áttekintették az európai szabályozásokat is. Jelezte: a társadalmi párbeszédben és a reprezentatív kutatásban részt vevők, valamint a szakemberek egyetértettek abban, hogy az elektromos rollerek szabályozásának a lehető leghamarabb meg kell történnie.
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