Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben

Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A miniszterelnök videójában elmondta: széleskörű szakmai egyeztetés és több százezer ember véleményének meghallgatása után a kormány úgy döntött,

módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma.

A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.

A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá, így tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén használni és második személyt szállítani rajta.

Hirdetés

A nagy teljesítményű elektromos rollerekkel minden esetben tilos lesz a járda használata, a kis teljesítményű elektromos rollerek esetében is csak akkor lesz megengedett, ha nincs semmilyen más alternatív lehetőség, például kerékpárút.

A kormány javaslata értelmében az elektromos rollereket ezentúl két járműkategóriába sorolják a teljesítményük alapján.

Kis teljesítményű rollernek számítanak azok, amelyek legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képesek, ezek használatának 14 év lesz az alsó korhatára, és 18 éves korig kötelező lesz a fejvédő használata.

A nagy teljesítményű motoros roller kategóriába tartozik majd minden eszköz, amelynek óránként 25 kilométernél magasabb a maximális sebessége, ezeket 16 éven felül lehet majd használni.

Vezetésük legalább segédmotorokhoz és robogókhoz szükséges jogosítvány megszerzéséhez lesz kötve, és