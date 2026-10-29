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Külön járműkategória lesz a motoros roller a magyarországi KRESZ-ben

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.

Székelyhon

2026. október 29., 12:122026. október 29., 12:12

2026. október 29., 12:142026. október 29., 12:14

A miniszterelnök videójában elmondta: széleskörű szakmai egyeztetés és több százezer ember véleményének meghallgatása után a kormány úgy döntött,

módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma.

A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.

A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá, így tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén használni és második személyt szállítani rajta.

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A nagy teljesítményű elektromos rollerekkel minden esetben tilos lesz a járda használata, a kis teljesítményű elektromos rollerek esetében is csak akkor lesz megengedett, ha nincs semmilyen más alternatív lehetőség, például kerékpárút.

A kormány javaslata értelmében az elektromos rollereket ezentúl két járműkategóriába sorolják a teljesítményük alapján.

  • Kis teljesítményű rollernek számítanak azok, amelyek legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képesek, ezek használatának 14 év lesz az alsó korhatára, és 18 éves korig kötelező lesz a fejvédő használata.

  • A nagy teljesítményű motoros roller kategóriába tartozik majd minden eszköz, amelynek óránként 25 kilométernél magasabb a maximális sebessége, ezeket 16 éven felül lehet majd használni.

Vezetésük legalább segédmotorokhoz és robogókhoz szükséges jogosítvány megszerzéséhez lesz kötve, és

a bukósisak használata is kötelező lesz.

A nagy teljesítményű motoros rollerek esetében a maximális sebesség óránként 40 kilométer lesz.

A bérelhető elektromos rollerek esetében óránként 20 kilométerben maximalizálják a végsebességet – ismertette a miniszterelnök.

Magyar Péter beszélt arról is, hogy az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el az elektromos rollerek Magyarországon, és

néhány év alatt az egyik leggyakoribb közlekedési eszközzé váltak, naponta több tízezer ember használja őket, miközben az eddigi szabályozás még csak nem is ismeri ezt a járműkategóriát.

Hozzátette: túlnyomórészt fiatalok használják ezeket az eszközöket. Hozzátette: az elmúlt években drámaian nőtt az elektromos rollerek használatával összefüggő balesetek száma (...)

Szavai szerint az elektromos roller hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a közlekedést, „ezért nehéz kérdés volt, hogy hol húzzuk meg a határokat és milyen szabályokat vezessünk be”.

Felidézte: nyáron társadalmi párbeszédet indítottak a közlekedésbiztonságról, amelynek egyik legfontosabb témája az elektromos rollerek szabályozása volt, és kevesebb mint két hónap alatt több mint háromszázezer ember mondta el a véleményét.

Készült a témában egy reprezentatív közvélemény-kutatás is és közlekedési szakemberekkel egyeztettek, áttekintették az európai szabályozásokat is. Jelezte: a társadalmi párbeszédben és a reprezentatív kutatásban részt vevők, valamint a szakemberek egyetértettek abban, hogy az elektromos rollerek szabályozásának a lehető leghamarabb meg kell történnie.

Magyarország
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