Egy bázeli csokoládébolt kirakatától a saját manufaktúráig, az 1800 lejes kezdőtőkétől a nemzetközi megrendelésekig. Gálffi Dezső történetében akad három nap alvás nélküli munka, egy majdnem elkobzott zsák kávé, harmincezer dobozt hajtogató galambfalvi asszony és egy kisvasút is. A székelyudvarhelyi GALFFIS alapítója azonban nemcsak a vállalkozásáról mesélt, hanem arról is, mitől lesz igazán jó egy csokoládé.

Támogatói tartalom 2026. október 29., 09:002026. október 29., 09:00

A székelyudvarhelyi GALFFIS családi csokoládémanufaktúrában a kakaóbabtól a kész termékig saját maguk állítják elő a csokoládét. A különleges ízesítésű táblás csokoládék, pralinék, töltelékes édességek és drazsék mellett saját pörkölésű kávék, ízesített kávék és válogatott alapanyagokból készülő teakreációk is szerepelnek a kínálatban. A vállalkozásnak Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen és Budapesten is van üzlete, termékei pedig viszonteladókon és egyedi megrendeléseken keresztül is eljutnak a vásárlókhoz. A GALFFIS mögött azonban nem egy előre megírt üzleti terv áll, hanem egy ember, aki egyszer beleszeretett a csokoládéba, és azóta sem tudott – vagy inkább nem is akart – szabadulni tőle. Szerelem első, második és harmadik látásra „Alapvetően onnan jött az ötlet, hogy szeretem a csokoládét” – kezdi történetét Gálffi Dezső, majd rögtön hozzáteszi, hogy nála ez a szeretet kissé sajátos természetű. Ha valami felkelti az érdeklődését, addig nem nyugszik, amíg a lehető legalaposabban meg nem ismeri. „Muszáj, hogy a végére menjek, nem tudok megállni félúton” – vallja be. Ez a hozzáállás részben a családi háttérből ered. Régi kézműves családban nőtt fel, ahol a munka nemcsak megélhetést, hanem értékteremtést is jelentett. Dezső számára így természetes volt, hogy egyszer ő is létrehozzon valamit, ami túlmutat a mindennapi munkán.

Gálffi Dezső, a GALFFIS alapítója. Ha valami felkelti az érdeklődését, addig nem nyugszik, amíg a végére nem jár Fotó: GALFFIS

Az első meghatározó élmény 2007 környékén érte, amikor Svájcba utazott a nővéréhez. Bázel főterén megálltak egy gyönyörű csokoládébolt kirakata előtt, és hosszasan csodálták az édességeket. A látvány annyira megragadta, hogy évekkel később is élénken emlékezett rá. A következő találkozás Londonban történt, egy másik neves csokoládémárka üzlete előtt, ahol többek között epreket mártottak folyékony csokoládéba. „Persze ez szerelem volt második látásra is” – meséli mosolyogva. A nővére észrevette, mekkora hatással vannak rá ezek az élmények, ezért egy későbbi hazalátogatásakor egy különleges csokoládét hozott neki ajándékba. Dezső számára ez jelentette a végső lökést: eldöntötte, hogy meg akarja tanulni a csokoládékészítést, méghozzá az elejétől a végéig. Visszautazott Bázelbe, és munkát vállalt egy helyi csokoládémanufaktúrában. Ott nemcsak a szakma fortélyait sajátította el, hanem a modern csokoládégyártás gépeivel és technológiájával is megismerkedett. Ráadásul éppen akkor kezdett kibontakozni a bean-to-bar csokoládékészítés új hulláma, amely még Svájcban is újdonságnak számított. Dezső hamar felismerte benne a lehetőséget.

Éreztem, hogy itt valami nagy dolog fog történni, újra fog íródni a csokoládégyártás történelme”

– idézi fel akkori lelkesedését. Egyhavi fizetésből vállalkozás A svájci tapasztalatok után hazatért, és nekilátott saját csokoládéival kísérletezni. A vállalkozás kezdete 2010 környékére tehető, 2012-ben pedig hivatalos jogi formát is kapott. Az első években kézműves vásárokon jelent meg a termékeivel, és igyekezett megtalálni azt a kínálatot, amelyet a vásárlók is szívesen fogadnak. A vásározás azonban korántsem volt könnyű élet. Hétközben csokoládét készített, hétvégén árult, közben pedig rengeteget utazott. Mégsem bánta, mert minden vásár újabb tapasztalatot jelentett.

Fotó: GALFFIS

Aztán 2012-ben elérkezett az a brassói vásár, amelyet ma is a vállalkozás egyik legfontosabb fordulópontjának tart. Dezső addig édesapja cégénél dolgozott, fizetést azonban nem kapott. A vásár előtt édesanyja végül könnyek között kikönyörögte számára egyhavi bérét, 1800 lejt. A teljes összeget csokoládé-alapanyagokra költötte, és nagy lelkesedéssel készült a brassói Slow Food-vásárra. Hajnali három óra körül érkezett meg, négykor pedig már elkezdtek kipakolni az árusok – a zuhogó esőben. Dezső értetlenül figyelte őket. „Te Úristen, hát mi a francnak pakolásznak ezek, nem látják, hogy zuhog az eső?” – emlékszik vissza akkori gondolataira. Végül ő is kipakolta a csokoládéit, és hamar kiderült, hogy a többiek nem véletlenül igyekeztek annyira. Reggel hétkor megjelentek a vásárlók, kilenc órára pedig minden csokoládéja elfogyott. Hazament, egész nap és éjszaka újabb adagokat készített, majd másnap visszatért Brassóba. Szombaton tíz órára ismét mindent eladott. Újra hazament, újra dolgozott, vasárnap pedig harmadszor is kipakolt. Délre már egyetlen csokoládéja sem maradt.

Három nap szinte alvás nélkül telt el, de az 1800 lejes kezdőtőkéből hétfőre 5000 lej lett.

„Azt hiszem, hogy ez volt a nagy áttörés, hogyha egy ilyen pontot meg tudnék jelölni az életemben” – mondja Dezső. A bevételt természetesen visszaforgatta a vállalkozásba. A következő vásárra már egy kisebb teherautónyi csokoládéval érkezett, és az is elfogyott. Az újabb sikerekből finanszírozta az első saját csomagolásokat, majd a további fejlesztéseket. 2014 környékén a vállalati ajándékok készítésébe is belevágott. Művészeti iskolai tanulmányai révén a csomagolások megtervezése sem jelentett számára idegen terepet, így hamarosan már cégek számára készített egyedi arculatú csokoládékat.

Fotó: GALFFIS

A megrendelések száma folyamatosan nőtt, a vásározás pedig fokozatosan háttérbe szorult. Ma már Romániában, Magyarországon és Ausztriában is vannak viszonteladóik, emellett pedig a GALFFIS tevékenységének fontos része az úgynevezett Private Label gyártás is: más vállalkozások számára egyedi receptúrájú csokoládékat, kávékat és teákat fejlesztenek és készítenek, amelyek az adott cég saját márkaneve alatt kerülnek forgalomba. A csokoládé nem a csomagolásnál kezdődik Ha Gálffi Dezsőt arról kérdezzük, mitől különleges a GALFFIS csokoládéja, hamar kiderül, hogy a válaszhoz jóval messzebbre kell visszamennünk, mint a kész táblák és pralinék világa: egészen a kakaótermő vidékekig. A GALFFIS ugyanis a bean-to-bar szemlélet szerint dolgozik, amely szó szerint azt jelenti: a kakaóbabtól a csokoládétábláig. Vagyis

nem kész csokoládémasszából állítják elő a termékeket, hanem magából a kakaóbabból indulnak ki, és a teljes feldolgozási folyamatot saját maguk végzik.

Dezső számára azonban ez nem pusztán gyártási módszer. „A bean-to-bar gondolkodás a minőségi anyagokra helyezi a hangsúlyt, és a személyes kreativitás megnyilvánulására” – magyarázza. Szerinte ugyanis minden minőségi csokoládé kakaóbabból készül, de nem mindegy, mennyire van jelen benne a készítője személyisége. A nagyüzemi gyártás és a kézműves csokoládékészítés közötti legfontosabb különbséget éppen ebben látja: az utóbbinál az alkotó tudása, ízlése és döntései végig meghatározzák a végeredményt.

Fotó: GALFFIS

Ez pedig már a kakaóbab kiválasztásánál elkezdődik. Elmondása szerint a különböző termőterületek kakaói eltérő ízjegyeket hordoznak, amelyeket a feldolgozás során tovább lehet hangsúlyozni vagy éppen visszafogni.

Dezső számos termővidék kakaóját kipróbálta, végül leginkább a perui Lima környékéről származó kakaót kedvelte meg,

mivel szerinte azt a tiszta, kiegyensúlyozott kakaós ízt adja, amelyet annyira szeretünk a csokoládéban. A kakaóbab kiválasztását a pörkölés követi, amelynek hőmérsékletével és időtartamával szintén befolyásolható a végeredmény. A pörkölt kakaóbab héját eltávolítják, a belsejét megőrlik, majd a hozzáadott alapanyagokkal együtt finomítják a masszát. A konsírozás során kialakítják a kívánt ízvilágot, végül temperálással biztosítják, hogy a csokoládé megfelelő állagú és fényű legyen. A folyamat egyszerre kíván technológiai felkészültséget, szakmai tudást és kreativitást. Dezső éppen ezért nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy a kézműves csokoládé attól kézműves, hogy kizárólag kézzel készül. Szerinte

a modern gépek nélkülözhetetlenek a megfelelő minőséghez, az alkotói szabadság pedig nem a gépek hiányában, hanem a meghozott döntésekben rejlik.

A csokoládékészítés művészete számára ott kezdődik, amikor kiválasztja a kakaót, megtervezi az ízvilágot, és eldönti, milyen karaktert szeretne adni a készülő terméknek. Ez a szemlélet jelenik meg a GALFFIS változatos kínálatában is, az ízek mellett pedig a formák, a színek, a csomagolás és a megjelenés is tudatos tervezés eredménye. Egy újabb véletlen fordulat Ha valaki azt gondolná, hogy a GALFFIS kávékínálata egy előre megtervezett üzleti stratégia eredménye, Gálffi Dezső története gyorsan rácáfol erre: valójában egy váratlan ajándékkal és egy meglehetősen kellemetlen félreértéssel kezdődött. Volt ugyanis egy kedvenc perui kakaótermelője, akitől hosszú időn keresztül vásárolt. Mindketten elégedettek voltak az együttműködéssel, és egy alkalommal a farmer szomszédja is kedvet kapott ahhoz, hogy Európában próbáljon szerencsét. Csakhogy ő nem kakaót, hanem kávét termesztett. Megkérte a szomszédját, hogy tegyen fel egy zsákot az Európába induló kakaószállítmányra, hátha a vásárlónak a kávé is megtetszik. A gondok a vámnál kezdődtek. „Egyszer csak hívnak, hogy hát én mit szállítok? Mondom, hogy kakaót. Hát jó, jó, de valami más is bekeveredett az áru közé” – idézi fel Dezső a történetet. A kávé ugyanis más vámtarifás termék volt, és a váratlan ajándékból komoly bonyodalom támadt. Dezsőt azzal vádolták, hogy kávét próbál csempészni Peruból. Hosszas utánajárás és büntetések kifizetése után végül megkapta a zsákot.

Fotó: GALFFIS

A történet itt akár véget is érhetett volna, de nála természetesen nem így történt. Mivel a kávét is pörkölni kell, és ehhez hasonló technológiai háttér szükséges, mint a kakaó feldolgozásához, kipróbálták, mi történik a zöld kávéval. Az eredmény annyira megtetszett nekik, hogy Dezső felvette a kapcsolatot a termelővel, és immár szabályos keretek között kezdtek perui kávét vásárolni. Aztán következett az, ami nála szinte törvényszerű: beleásta magát az új témába. „Úgy éreztem, hogy ezek ikertestvérek, és én nem tudtam róla” – mondja a kakaó és a kávé kapcsolatáról. Meg akarta ismerni a termővidékeket, a feldolgozási módszereket, a kávékultúrát, az elkészítés minden részletét. Így született meg a GALFFIS saját pörkölésű kávéinak kínálata, majd az ízesített kávék világa is. Dezső szerint ugyanis

a kávét is tovább lehet gondolni, karaktert lehet adni neki, és minden egyes változat mögé saját történetet lehet építeni.

A székelyudvarhelyi csokoládébolt pedig idővel kávézós hangulatot kapott. Ha visszatekint az életére, Dezső maga is meglepődik, mennyi véletlen terelte újabb és újabb irányokba. „Én azt mondom, hogy a Jóisten mindig arra terelt engem, amerre kellett, hogy menjek, mert egyszerűen túlságosan sok olyan véletlen történt az életemben, amelyek olyan irányba taszítottak engem, amerre magamtól nem mentem volna” – fogalmaz. Kávét szállító kisvasút A GALFFIS székelyudvarhelyi üzlete eredetileg bemutatóteremnek készült. Dezső azonban arra is felkészült, hogy ha a vásárlók nem mutatnak kellő érdeklődést, egyszerűen irodává alakítják. Ezért hosszú asztalokat helyezett el a térben, hogy szükség esetén legyen hová tenni a számítógépeket. Az aggodalom végül alaptalannak bizonyult. A megnyitás után annyian próbáltak eljutni az üzletbe, hogy a környéken kisebb forgalmi dugó alakult ki. A vállalkozás később Budapesten, majd Marosvásárhelyen is üzletet nyitott. A budapesti helyszín kiválasztása hosszú keresés eredménye volt: végül a Batthyány téren találtak egy mindössze 25 négyzetméteres üzlethelyiséget, amelyet Dezső igyekezett a lehető legötletesebben kihasználni. Két szintet alakítottak ki, csigalépcsővel, hangulatos felső térrel és egy egészen szokatlan megoldással: kisvasúttal, amely a vendégeknek szállítja a megrendelt kávét.

Fotó: GALFFIS

Dezsőnek annyira megtetszett az ötlet, hogy eleinte minden kávézójában szeretett volna hasonló rendszert kialakítani. Aztán rájött, hogy a kisvasutak működtetése jóval komolyabb szakértelmet igényel, mint elsőre gondolta. „Nagy nehézségek árán, de leálltam, és visszatértem a csokoládékészítéshez” – meséli öniróniával. Az álomról azonban nem mondott le végleg. Harmincezer doboz és egy galambfalvi fonó Bár a GALFFIS kreatív irányát elsősorban Gálffi Dezső határozza meg, a vállalkozás mögött egy egész család áll. Felesége a cég menedzsmentjét irányítja, szülei pedig a mai napig sokat segítenek. Két gyermeke, Gerda és Sámuel is érdeklődik a vállalkozás iránt, bár egészen más területek vonzzák őket. Gerda szívesen foglalkozik a kávékészítéssel és szeret kapcsolatot teremteni az emberekkel. Sámuelt inkább édesapja tervezőmunkája érdekli: amikor Dezső új elképzeléseken dolgozik, a kisfiú gyakran mögé áll, és figyeli, hogyan születnek a tervek. A családi összefogás egyik legemlékezetesebb példája azonban egy néhány évvel ezelőtti megrendeléshez kötődik. Egyszerre 30 ezer tábla csokoládét rendeltek tőlük, mindössze egyhetes határidővel. A gyártás mellett a csomagolás is hatalmas feladatot jelentett: a nyomdai állapotban lévő dobozokat egyenként kellett összehajtogatni. Dezső kiszámolta, hogy még a saját legjobb teljesítményével is tíz másodpercig tart egyetlen doboz összeállítása, így hamar világossá vált, hogy segítség nélkül nem végeznek időben. „Megkérdeztem anyukámat, hogy édesanyám, mit csináljunk, és azt mondta, hogy fiam, ne törődj semmit, mert én egy falusi asszony vagyok, és megoldjuk.”

Fotó: GALFFIS

És valóban megoldotta: Galambfalán megszervezett egy fonót. A falubeli asszonyok esténként összegyűltek, beszélgettek, énekeltek, muzsikáltak, és közben hajtogatták a dobozokat. Egy hét alatt mind a harmincezer elkészült. Dezső ma is csodálattal beszél a segítségükről. „Ilyen szorgalmas társaságot életemben nem sokat láttam” – mondja, majd egyetlen mondattal érzékelteti a munka nagyságát: „egy kisteherautóval vittük le a dobozokat lapos, nyomdai állapotban, és egy nagy teherautóval hoztuk el.” A történet sokat elárul arról a családi és közösségi háttérről, amelyből a GALFFIS kinőtt. Dezső édesapja egész életében vállalkozóként és kőfaragóként dolgozott, fiát pedig már gyermekkorától a kitartó munkára nevelte. Dezső úgy érzi, tőle örökölte azt a meggyőződést, hogy valódi eredményeket csak szorgalommal és következetességgel lehet elérni. A következő álomnak már megvan a helye Erdély első bean-to-bar csokoládéüzemének alapítójaként Gálffi Dezsőnek a jövőre nézve is határozott elképzelései vannak: a következő nagy lépés egy látványcsokoládégyár kialakítása lenne.

A cél, hogy az érdeklődők ne csak megkóstolhassák a GALFFIS csokoládéit, hanem azt is végignézhessék, hogyan készülnek.

Az elképzelés megvalósítása felé pedig már megtették az első fontos lépést: megvásárolták a leendő gyárnak szánt ingatlant, amely elmondása szerint megfelel a szakhatósági előírásoknak, de egyelőre semmilyen munkálat nem zajlik ott. A felújítás, a tervezés és a végleges kialakítás még előttük áll. A fejében azonban már meglehetősen részletes kép él arról, milyen helyet szeretne létrehozni. A tervek szerint egy mintegy ezer négyzetméteres csarnokban kapna helyet a csokoládégyártás, méghozzá úgy, hogy a látogatók üvegfalakon és látványfolyosókon keresztül követhetnék végig a teljes folyamatot. Interaktív bemutatóműhelyt is szeretne kialakítani, és persze a kisvasutak sem maradnának ki: Dezső azt szeretné, ha apró vonatok szállítanák körbe a csokoládét. De még ennél is tovább megy: mivel nagyon szereti a növényeket, az épület felső részére egy botanikus kertet álmodott meg, benne egy kávézóval.

A látványgyárban szeretné megmutatni mindazt, amit az elmúlt években megtanult és felépített: a kakaó útját, a technológia szerepét, a csokoládékészítés szépségét, és azt a kreativitást, amely a GALFFIS termékeinek karakterét adja.