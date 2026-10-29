Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette

Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

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A tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon értesítették arról, hogy az egyik Május 1. utcai lakás szobáját füst árasztotta el.

A helyszínre érkező mentőegységek a két gyermeket eszméletlenül, életjelek nélkül találták meg. Próbálták újraéleszteni őket, de