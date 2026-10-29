Lángra kapott a matrac, füsttel telt meg a szoba, két gyerek életét vesztette

Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Életét vesztette egy kétéves kislány és egy négyéves kisfiú szerda este a Szeben megyei Nagytalmácson, miután füsttel telítődött meg a szoba, amelyben tartózkodtak – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
2026. október 29., 08:272026. október 29., 08:27
2026. október 29., 09:482026. október 29., 09:48
A tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon értesítették arról, hogy az egyik Május 1. utcai lakás szobáját füst árasztotta el.
A helyszínre érkező mentőegységek a két gyermeket eszméletlenül, életjelek nélkül találták meg. Próbálták újraéleszteni őket, de
A helyszíni vizsgálat során a tűzoltók megállapították, hogy egy ágy matracának egy része égett meg. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják.
Halálos lövés ért egy 45 éves nőt szerda este a Máramaros megyei Ruszpolyánán. A gyanú szerint egy 35 éves férfi vadászfegyverrel lőtt rá, mert vadállatnak nézhette. A nő a helyszínen életét vesztette.
Az oktatás decentralizációját és a bürokrácia csökkentését szorgalmazza Sorin Costreie oktatási miniszter, aki szerint az iskoláknak nagyobb önállóságra, a pedagógusoknak pedig kevesebb adminisztratív feladatra van szükségük.
Újabb 30 nappal meghosszabbították a csernavodai atomerőmű működésével kapcsolatos veszélyhelyzetet – közölte szerda este az energiaügyi minisztérium. Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) erről szóló határozata megjelent a Hivatalos Közlönyben.
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán megyei tanácselnökökkel tárgyalt a helyi közigazgatás költségvetési gondjairól, az alapvető közszolgáltatások finanszírozásáról és a helyreállítási terv (PNRR) alapján támogatott beruházások befejezéséről.
A bukaresti ítélőtábla szerdán helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség fellebbezésének, és 30 nappal meghosszabbította Călin Georgescu előzetes letartóztatását. A volt elnökjelölt november 27-éig marad letartóztatásban.
Négy évtizedes működés után átfogó felújítási és korszerűsítési munkálatok kezdődtek ősszel a szépvízi gátnál. A beruházás célja a víztározó biztonságos üzemeltetésének fenntartása, a gát ugyanis továbbra is megfelelő állapotban van.
Fórumot szervezett Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen az új, integrált hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán, ami decembertől lép érvénybe.
Mintegy 180 millió lej értékű, vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott országos programot készít elő az egészségügyi minisztérium a függőségek megelőzésére, kezelésére és az érintettek rehabilitációjára.
A besztercei önkormányzat véletlenül nyilvánosságra hozta a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott védett otthon címét, amelyet a törvény szerint titokban kell tartani.