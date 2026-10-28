Ennyit keresnek a bírák Romániában: a kezdők is többet visznek haza az országos átlagbérnél

Fotó: Pál Árpád
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) szerdán közzétette a romániai bírák októberi illetményeit, hangsúlyozva, hogy a legalacsonyabb fizetésű gyakornok bíró bruttó keresete az országos bruttó átlagbér 1,26-szorosa.
A CSM közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – a pótlékokkal együtt számított nettó havi illetmények szakmai fokozattól és szolgálati időtől függően a következőképpen alakulnak:
a gyakornok bíráké 6990–8285 lej,
a helyi bírósági fokozatúaké 10 486–16 157 lej,
a törvényszéki fokozatúaké 14 390–17 948 lej,
az ítélőtáblai fokozatúaké pedig 16 309–0 346 lej.
Összehasonlításképpen az országos nettó átlagbér augusztusban 5688 lej, a bruttó pedig 9497 lej volt – emlékeztetett a CSM.
Egy bírósági szakmai fokozatú romániai bíró legalacsonyabb bruttó illetménye az országos bruttó átlagbér 1,89-szerese, miközben a CSM szerint az uniós átlag 2,13, vagyis
A testület emlékeztetett arra is, hogy egy korábbi összehasonlításban Románia a pályakezdő bírák bruttó illetményét tekintve a 20., nettó illetményét tekintve pedig a 22. helyen állt a 27 uniós tagállam rangsorában.
A CSM állásfoglalásának előzménye, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a múlt héten elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős ítéletekkel nekik megítélt összegeket.
A CSM közölte azt is, hogy rontja az állami intézmények és Románia hitelességét, ha belpolitikai nézetkülönbségeket a hazai valóság eltorzított bemutatásával visznek nemzetközi fórumok elé.
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