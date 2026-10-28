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A Maros-híd megépítése sokakat érdekel, de más gondok is vannak

• Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

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A bíróságon kéri a marosvásárhelyi Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítésének felfüggesztését egy határozott lakó, legalábbis ezt mondta a kedd esti lakossági fórumon, ahol sok érdekes dolgot hangzott el, viszonylag civilizált hangnemben.

Simon Virág

2026. október 28., 14:412026. október 28., 14:41

Marosvásárhelyen a városvezetés újra „egy asztalhoz ült” a lakókkal, ugyanis kedden este lakossági fórumot tartottak. A Kárpátok sétányán élőkkel találkozott Soós Zoltán polgármester, Kovács Mihály Levente alpolgármester és Gombos Csaba városmenedzser.

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Az eseményen ott voltak a szakigazgatóságok vezetői, így a több, mint félszáz érdeklődő

kérdéseket tehetett fel az iskolákról, közterületről, de a helyi rendőrség vezetőjéről is.

A város egyik legzöldebb és talán legcsendesebb lakónegyedeként számontartott Kárpátok sétánya a Maros mellett fekszik, és

az ott élőket nagyon foglalkoztatja az új Maros-híd megépítése.

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Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.

Ezt a tízemeletes garzontömbház és a volt Május 1. strand helyére kialakított uszoda között fogják felépíteni, a jelenlegi görkorcsolyapálya helyére. Legnagyobb ellenzői a garzontömbházban és a közeli tömbházakban élők, hiszen az ő otthonaiktól harmincöt méterre épül fel a létesítmény.

Több gondra is felhívták a városvezetés figyelmét • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Több gondra is felhívták a városvezetés figyelmét

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

A kedd esti találkozón Soós Zoltán röviden beszámolt arról, hogy az elmúlt években milyen fejlesztések voltak a lakónegyedben, megemlítve a Friedrich Schiller Általános Iskola felújítását, de a járdák rendbetételét is. Majd rátért az új Maros-híd megépítésének tervére.

Kétsávos, kerékpárutas hidat terveztek ide, amin nem fognak tehergépkocsik közlekedni.

Többek között kiemelte, hogy ez a beruházás azért is fontos, hogy tehermentesítse a másik nagy Maros-hidat, amivel az Egyesülés lakónegyedet lehet megközelíteni, és amit a környező peremtelepülések lakói is használnak, amikor iskolába viszik gyermekeiket és munkába mennek Marosvásárhelyre.

„Nem tudjuk elköltöztetni a betervezett helyszínről a Maros-hidat, mert ez a városhatárnál van, más települések, Marosszentgyörgy, Marosszentanna területére nem tehetjük át.

Idézet
Ezt a hidat ide kell megépítsük, mert ha nem, elveszítjük a támogatást és nem tudjuk megoldani a forgalmi káoszt sem”

– fogalmazott a polgármester.

• Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Több lakó hozzászólt az est folyamán ehhez a kérdéshez. Volt, aki azt szerette volna tudni, hogy

mi lesz a tömbház mellett lévő garázsokkal, és fogják-e azt figyelni, hogy a híd megépítés során ne károsodjanak az épületek.

Elhangzott, hogy a Maros partja nagyon mocsaras, és nem alkalmas a hídépítésre, de azon aggodalmuknak is helyet adtak az ott élők, hogy nagyobb lesz a zaj és a levegőszennyezés. Az egyik lakó hosszasan ecsetelte, hogy

ő nem hagyja annyiban, a bíróságon fogja kérni, hogy vonják vissza az építkezés környezetvédelmi engedélyét, mert az több mint tíz éve készül, és nem újították meg kellőképpen.

Kifejtette: nem a híd megépítése ellen van, hanem a helyszín ellen, ha az átkelő a tömbháztól távolabb kerülne, akkor rendben lenne. De azért a végsőkig harcolni fog, hogy ne az otthona elé, mellé épüljön a híd.

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Megvizsgálta a környezetvédelmi ügynökség a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal kapcsolatos lakossági panaszokat és észrevételeket is, de a terv megváltoztatását nem kérte. A tíz éve kiadott környezetvédelmi engedély továbbra is érvényes.

A bő kétórás találkozón számtalan más gondról is beszámoltak a lakók. Elmondták, hogy

az egyik régi kazánházban, nem megfelelő körülmények között családok élnek, improvizált körülmények között.

Beszéltek arról, hogy a hajléktalanok is egyre inkább tanyát vernek a környéken, és erre jobban oda kellene figyeljenek a helyi rendőrök. Panaszkodtak a zöldövezetre parkoló autók miatt, a fiúbentlakás környékén esténként zajongó fiatalok miatt, és érdeklődtek a tömbházak hőszigeteléséről is. Legtöbb kérdésükre helyben választ és ígéretet kaptak, a szakigazgatóságok vezetői pedig jegyzeteltek.

Sokan kérdeztek, panaszkodtak • Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Sokan kérdeztek, panaszkodtak

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Ahhoz képest, hogy Facebookon mennyi negatív hozzászólást eredményez, valahányszor az új Maros-hídról tesznek közzé egy bejegyzést, a keddi lakossági fórumon legtöbben civilizáltan kérdeztek, érveltek, panaszkodtak. Bár volt, aki elviharzott miután egyre többen magyarul kérdeztek, és nem mindent fordítottak le románra, de alapvetően egy hasznosnak mondható találkozó volt.

• Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala Galéria

Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

A tízemeletes tömbház szomszédságában építik az új hidat • Fotó: Haáz Vince Galéria

A tízemeletes tömbház szomszédságában építik az új hidat

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
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