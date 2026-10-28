Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
A bíróságon kéri a marosvásárhelyi Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítésének felfüggesztését egy határozott lakó, legalábbis ezt mondta a kedd esti lakossági fórumon, ahol sok érdekes dolgot hangzott el, viszonylag civilizált hangnemben.
Marosvásárhelyen a városvezetés újra „egy asztalhoz ült” a lakókkal, ugyanis kedden este lakossági fórumot tartottak. A Kárpátok sétányán élőkkel találkozott Soós Zoltán polgármester, Kovács Mihály Levente alpolgármester és Gombos Csaba városmenedzser.
Az eseményen ott voltak a szakigazgatóságok vezetői, így a több, mint félszáz érdeklődő
A város egyik legzöldebb és talán legcsendesebb lakónegyedeként számontartott Kárpátok sétánya a Maros mellett fekszik, és
Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.
Ezt a tízemeletes garzontömbház és a volt Május 1. strand helyére kialakított uszoda között fogják felépíteni, a jelenlegi görkorcsolyapálya helyére. Legnagyobb ellenzői a garzontömbházban és a közeli tömbházakban élők, hiszen az ő otthonaiktól harmincöt méterre épül fel a létesítmény.
Több gondra is felhívták a városvezetés figyelmét
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
A kedd esti találkozón Soós Zoltán röviden beszámolt arról, hogy az elmúlt években milyen fejlesztések voltak a lakónegyedben, megemlítve a Friedrich Schiller Általános Iskola felújítását, de a járdák rendbetételét is. Majd rátért az új Maros-híd megépítésének tervére.
Többek között kiemelte, hogy ez a beruházás azért is fontos, hogy tehermentesítse a másik nagy Maros-hidat, amivel az Egyesülés lakónegyedet lehet megközelíteni, és amit a környező peremtelepülések lakói is használnak, amikor iskolába viszik gyermekeiket és munkába mennek Marosvásárhelyre.
„Nem tudjuk elköltöztetni a betervezett helyszínről a Maros-hidat, mert ez a városhatárnál van, más települések, Marosszentgyörgy, Marosszentanna területére nem tehetjük át.
– fogalmazott a polgármester.
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Több lakó hozzászólt az est folyamán ehhez a kérdéshez. Volt, aki azt szerette volna tudni, hogy
Elhangzott, hogy a Maros partja nagyon mocsaras, és nem alkalmas a hídépítésre, de azon aggodalmuknak is helyet adtak az ott élők, hogy nagyobb lesz a zaj és a levegőszennyezés. Az egyik lakó hosszasan ecsetelte, hogy
Kifejtette: nem a híd megépítése ellen van, hanem a helyszín ellen, ha az átkelő a tömbháztól távolabb kerülne, akkor rendben lenne. De azért a végsőkig harcolni fog, hogy ne az otthona elé, mellé épüljön a híd.
Megvizsgálta a környezetvédelmi ügynökség a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal kapcsolatos lakossági panaszokat és észrevételeket is, de a terv megváltoztatását nem kérte. A tíz éve kiadott környezetvédelmi engedély továbbra is érvényes.
A bő kétórás találkozón számtalan más gondról is beszámoltak a lakók. Elmondták, hogy
Beszéltek arról, hogy a hajléktalanok is egyre inkább tanyát vernek a környéken, és erre jobban oda kellene figyeljenek a helyi rendőrök. Panaszkodtak a zöldövezetre parkoló autók miatt, a fiúbentlakás környékén esténként zajongó fiatalok miatt, és érdeklődtek a tömbházak hőszigeteléséről is. Legtöbb kérdésükre helyben választ és ígéretet kaptak, a szakigazgatóságok vezetői pedig jegyzeteltek.
Sokan kérdeztek, panaszkodtak
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
Ahhoz képest, hogy Facebookon mennyi negatív hozzászólást eredményez, valahányszor az új Maros-hídról tesznek közzé egy bejegyzést, a keddi lakossági fórumon legtöbben civilizáltan kérdeztek, érveltek, panaszkodtak. Bár volt, aki elviharzott miután egyre többen magyarul kérdeztek, és nem mindent fordítottak le románra, de alapvetően egy hasznosnak mondható találkozó volt.
Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
A tízemeletes tömbház szomszédságában építik az új hidat
Fotó: Haáz Vince
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