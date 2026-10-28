Szabotázsvád és heves orosz tiltakozás: egymásnak feszült Bukarest és Moszkva

Visszautasította a bukaresti orosz nagykövetség a román hatóságok vádjait, amelyek szerint Oroszországnak köze volt a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt tűzesethez.

Székelyhon 2026. október 28., 08:392026. október 28., 08:39

A diplomáciai képviselet szerint a román fél nem mutatott be bizonyítékokat állításai alátámasztására. A nagykövetség kedd esti Facebook-bejegyzésében megerősítették, hogy Vlagyimir Lipajev orosz nagykövetet aznap bekérették a román külügyminisztériumba. korábban írtuk Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében. A román fél tiltakozott Oroszországnak az incidensben való állítólagos szerepvállalása miatt, a diplomata azonban

megalapozatlannak és rágalmazónak nevezte a vádakat.

Kijelentette, hogy Moszkva sem Romániában, sem más országokban nem tervezett, nem irányított és nem hajtott végre szabotázsakciókat. Lipajev a fekete-tengeri hajózási incidensekért sem tartja felelősnek Oroszországot. Az ezzel kapcsolatos vádakat politikai cinizmusnak és képmutatásnak minősítette.

A nagykövetség szerint a térségben kizárólag Ukrajna és az őt fegyverekkel támogató országok veszélyeztetik a hajózás biztonságát.

A diplomáciai képviselet szerint Lipajev arra intette a román felet, hogy ismerje fel: Romániára nem Oroszország jelent veszélyt, hanem az, hogy engedelmesen követi a NATO és az Európai Unió szerinte valóságtól elszakadt vezetésének eszkalációs politikáját – számol be az Agerpres. Hirdetés Korábban a román külügy is beszámolt arról, hogy Dan Neculăescu tárcavezető bekérette a minisztériumba Vlagyimir Lipajev orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében. A külügyminisztérium közleménye szerint

a román fél határozottan tiltakozott a történtek miatt, és közölte, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok igazolják az orosz fél felelősségét.

Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint

ezek sértik a nemzetközi jogot, veszélyeztetik a hajózás biztonságát és szabadságát, és tovább rontják a térség biztonsági helyzetét.