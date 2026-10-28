Szabotázsvád és heves orosz tiltakozás: egymásnak feszült Bukarest és Moszkva

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Visszautasította a bukaresti orosz nagykövetség a román hatóságok vádjait, amelyek szerint Oroszországnak köze volt a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt tűzesethez.
A diplomáciai képviselet szerint a román fél nem mutatott be bizonyítékokat állításai alátámasztására. A nagykövetség kedd esti Facebook-bejegyzésében megerősítették, hogy Vlagyimir Lipajev orosz nagykövetet aznap bekérették a román külügyminisztériumba.
Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.
A román fél tiltakozott Oroszországnak az incidensben való állítólagos szerepvállalása miatt, a diplomata azonban
Kijelentette, hogy Moszkva sem Romániában, sem más országokban nem tervezett, nem irányított és nem hajtott végre szabotázsakciókat. Lipajev a fekete-tengeri hajózási incidensekért sem tartja felelősnek Oroszországot. Az ezzel kapcsolatos vádakat politikai cinizmusnak és képmutatásnak minősítette.
A diplomáciai képviselet szerint Lipajev arra intette a román felet, hogy ismerje fel: Romániára nem Oroszország jelent veszélyt, hanem az, hogy engedelmesen követi a NATO és az Európai Unió szerinte valóságtól elszakadt vezetésének eszkalációs politikáját – számol be az Agerpres.
Korábban a román külügy is beszámolt arról, hogy Dan Neculăescu tárcavezető bekérette a minisztériumba Vlagyimir Lipajev orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében. A külügyminisztérium közleménye szerint
Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) és az Román Hírszerző Szolgálat (SRI) hétfői bejelentése szerint három külföldi – két fehérorosz és egy ukrán – állampolgár ellen gyűjtöttek bizonyítékokat, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai, és érintettek voltak a brassói tűzesetben.
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
Románia továbbra is elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, mind a biztonság és a stabilitás megerősítése, mind a gazdasági fejlődés terén.
Emelkedett szerda reggel a kőolaj ára azokra a jelentésekre, hogy a húszik újabb csapást mértek egy szaúdi olajfinomítóra. Eközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal folytatott konfliktus akkor ér véget, amikor ő akarja.
A román kulturális minisztérium 500 ezer lejjel támogatja Cristian Mungiu Fjord című filmjének Oscar-kampányát. Az alkotás Románia hivatalos nevezése a 2027-es Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában.
Hat temetkezési hely maradt Marosvásárhely legnagyobb, Jeddi úti temetőjében és ha november elsejéig a városi tanácsosok nem találnak megoldást, akkor lezártnak kell nyilvánítaniuk. Szó volt a szomszédos telkek megvásárlásáról, de döntés még nincs.
Kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy összecsapott és hibás az a két dokumentum, amelyeket egy bukaresti cég állított össze a marosvásárhelyi városházának, és a zajszennyezés csökkentésre irányuló intézkedéseket tartalmaz.
Kedden kiutalták a kolozsvári gyermekpszichiátriáról azt a 13 éves fiút, aki október 19-én késsel támadt egy tanárnőre és két tanulóra egy besztercei iskolában. A fiút ezután a Beszterce-Naszód megyei rendőrségre vitték kihallgatásra.
Kedden este hat órától lezárták a forgalom elől a Transzfogarasi út (7C jelzésű országút) egy részét a havazás, a köd és az alacsony hőmérséklet miatt – közölte Facebook-oldalán az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CNAIR).
Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.
Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.
Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.
1 hozzászólás