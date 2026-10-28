Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szabotázsvád és heves orosz tiltakozás: egymásnak feszült Bukarest és Moszkva

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Visszautasította a bukaresti orosz nagykövetség a román hatóságok vádjait, amelyek szerint Oroszországnak köze volt a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt tűzesethez.

Székelyhon

2026. október 28., 08:392026. október 28., 08:39

A diplomáciai képviselet szerint a román fél nem mutatott be bizonyítékokat állításai alátámasztására. A nagykövetség kedd esti Facebook-bejegyzésében megerősítették, hogy Vlagyimir Lipajev orosz nagykövetet aznap bekérették a román külügyminisztériumba.

korábban írtuk

Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt
Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt

Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.

A román fél tiltakozott Oroszországnak az incidensben való állítólagos szerepvállalása miatt, a diplomata azonban

megalapozatlannak és rágalmazónak nevezte a vádakat.

Kijelentette, hogy Moszkva sem Romániában, sem más országokban nem tervezett, nem irányított és nem hajtott végre szabotázsakciókat. Lipajev a fekete-tengeri hajózási incidensekért sem tartja felelősnek Oroszországot. Az ezzel kapcsolatos vádakat politikai cinizmusnak és képmutatásnak minősítette.

A nagykövetség szerint a térségben kizárólag Ukrajna és az őt fegyverekkel támogató országok veszélyeztetik a hajózás biztonságát.

A diplomáciai képviselet szerint Lipajev arra intette a román felet, hogy ismerje fel: Romániára nem Oroszország jelent veszélyt, hanem az, hogy engedelmesen követi a NATO és az Európai Unió szerinte valóságtól elszakadt vezetésének eszkalációs politikáját – számol be az Agerpres.

Hirdetés

Korábban a román külügy is beszámolt arról, hogy Dan Neculăescu tárcavezető bekérette a minisztériumba Vlagyimir Lipajev orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében. A külügyminisztérium közleménye szerint

a román fél határozottan tiltakozott a történtek miatt, és közölte, hogy a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok igazolják az orosz fél felelősségét.

Románia elítélte az orosz erők kereskedelmi hajók elleni rendszeres fekete-tengeri támadásait is. A külügyminisztérium szerint

ezek sértik a nemzetközi jogot, veszélyeztetik a hajózás biztonságát és szabadságát, és tovább rontják a térség biztonsági helyzetét.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) és az Román Hírszerző Szolgálat (SRI) hétfői bejelentése szerint három külföldi – két fehérorosz és egy ukrán – állampolgár ellen gyűjtöttek bizonyítékokat, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai, és érintettek voltak a brassói tűzesetben.

korábban írtuk

Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés
Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés

A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Két kapufa és az emberelőny is kevés volt, elnapolta az FK Csíkszereda továbbjutását a Bihar FC
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Székelyhon

Több hétvégi házra is átterjedt a tűz Büdösfürdőn
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Székelyhon

Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Székely Sport

A lefújás után a pályán ütötték meg a játékvezetőt a Csík körzeti focibajnokságban
Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Krónika

Még a magyarok is jobbak: Tanasă szerint a külföldi vendégmunkásokkal „visszahozták” a leprát Romániába
Két kapufa és az emberelőny is kevés volt, elnapolta az FK Csíkszereda továbbjutását a Bihar FC
Székely Sport

Két kapufa és az emberelőny is kevés volt, elnapolta az FK Csíkszereda továbbjutását a Bihar FC
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 28., szerda

Niculescu: Moldova jövője az európai családban van

Románia továbbra is elkötelezett a Moldovai Köztársaság támogatása mellett, mind a biztonság és a stabilitás megerősítése, mind a gazdasági fejlődés terén.

Niculescu: Moldova jövője az európai családban van
Niculescu: Moldova jövője az európai családban van
2026. október 28., szerda

Niculescu: Moldova jövője az európai családban van
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Csak hogy tudjuk mire számítsunk – szerda reggel is emelkedett az olaj ára

Emelkedett szerda reggel a kőolaj ára azokra a jelentésekre, hogy a húszik újabb csapást mértek egy szaúdi olajfinomítóra. Eközben Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Iránnal folytatott konfliktus akkor ér véget, amikor ő akarja.

Csak hogy tudjuk mire számítsunk – szerda reggel is emelkedett az olaj ára
Csak hogy tudjuk mire számítsunk – szerda reggel is emelkedett az olaj ára
2026. október 28., szerda

Csak hogy tudjuk mire számítsunk – szerda reggel is emelkedett az olaj ára
2026. október 28., szerda

Félmillió lejjel támogatja Románia a Fjord Oscar-kampányát

A román kulturális minisztérium 500 ezer lejjel támogatja Cristian Mungiu Fjord című filmjének Oscar-kampányát. Az alkotás Románia hivatalos nevezése a 2027-es Oscar-díj legjobb nemzetközi film kategóriájában.

Félmillió lejjel támogatja Románia a Fjord Oscar-kampányát
Félmillió lejjel támogatja Románia a Fjord Oscar-kampányát
2026. október 28., szerda

Félmillió lejjel támogatja Románia a Fjord Oscar-kampányát
2026. október 28., szerda

Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt

Hat temetkezési hely maradt Marosvásárhely legnagyobb, Jeddi úti temetőjében és ha november elsejéig a városi tanácsosok nem találnak megoldást, akkor lezártnak kell nyilvánítaniuk. Szó volt a szomszédos telkek megvásárlásáról, de döntés még nincs.

Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
2026. október 28., szerda

Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Fércmunkát kapott a városháza: mintha mutatóba készültek volna a zajtérképek

Kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy összecsapott és hibás az a két dokumentum, amelyeket egy bukaresti cég állított össze a marosvásárhelyi városházának, és a zajszennyezés csökkentésre irányuló intézkedéseket tartalmaz.

Fércmunkát kapott a városháza: mintha mutatóba készültek volna a zajtérképek
Fércmunkát kapott a városháza: mintha mutatóba készültek volna a zajtérképek
2026. október 27., kedd

Fércmunkát kapott a városháza: mintha mutatóba készültek volna a zajtérképek
2026. október 27., kedd

Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú

Kedden kiutalták a kolozsvári gyermekpszichiátriáról azt a 13 éves fiút, aki október 19-én késsel támadt egy tanárnőre és két tanulóra egy besztercei iskolában. A fiút ezután a Beszterce-Naszód megyei rendőrségre vitték kihallgatásra.

Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú
Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú
2026. október 27., kedd

Nem térhet vissza iskolájába a tanárnőjére és diáktársaira késsel támadó fiú
2026. október 27., kedd

Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad

Kedden este hat órától lezárták a forgalom elől a Transzfogarasi út (7C jelzésű országút) egy részét a havazás, a köd és az alacsony hőmérséklet miatt – közölte Facebook-oldalán az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CNAIR).

Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad
Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad
2026. október 27., kedd

Hó, köd és hideg: lezárták ma este a hegyi útszakaszt, és az is lehet, hogy télire már így marad
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Nincs papír harmincnégy sertésről, pusztulniuk kell – az égetési költségeket a fuvarozókra terhelik

Magyarországról érkező, illegális sertésszállítmányokat tartóztattak fel a hatóságok Nagylakon. Megelőző intézkedésként az állatokat leölik, majd elégetik – írja az MTI az Agerpres hírügynökség jelentésére hivatkozva.

Nincs papír harmincnégy sertésről, pusztulniuk kell – az égetési költségeket a fuvarozókra terhelik
Nincs papír harmincnégy sertésről, pusztulniuk kell – az égetési költségeket a fuvarozókra terhelik
2026. október 27., kedd

Nincs papír harmincnégy sertésről, pusztulniuk kell – az égetési költségeket a fuvarozókra terhelik
2026. október 27., kedd

Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt

Dan Neculăescu külügyminiszter kedden bekérette a külügyminisztériumba Vlagyimir Lipajev bukaresti orosz nagykövetet a brassói Carfil fegyvergyárnál szeptember 14-én történt, Oroszországból irányított szabotázsakció ügyében.

Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt
Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt
2026. október 27., kedd

Bekérették a bukaresti orosz nagykövetet a brassói szabotázsakció miatt
2026. október 27., kedd

Hogyan gyűjtsük helyesen a zöldhulladékot Marosvásárhelyen?

Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.

Hogyan gyűjtsük helyesen a zöldhulladékot Marosvásárhelyen?
Hogyan gyűjtsük helyesen a zöldhulladékot Marosvásárhelyen?
2026. október 27., kedd

Hogyan gyűjtsük helyesen a zöldhulladékot Marosvásárhelyen?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!