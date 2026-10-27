Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Hogyan gyűjtsük helyesen a zöldhulladékot Marosvásárhelyen? Pr-cikk

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.

Támogatói tartalom

2026. október 27., 16:502026. október 27., 16:50

A leveleket, a levágott füvet és a kisebb növényi hulladékokat, amelyek komposztálhatók, külön kell gyűjteni, a barna kukában, amely a biohulladék számára van fenntartva.

Az ágakat és a nagyobb növényi hulladékokat külön kell összegyűjteni, zsákokba kell tenni, majd a ház elé, a kapuhoz kell kihelyezni. Ezeket a meghatározott gyűjtési program szerint szállítják el. Ne keverjük össze a háztartási szeméttel vagy az újrahasznosítható hulladékokkal!

Kérjük, tartsák be a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által meghatározott gyűjtési napokat és a hulladékok szerinti szétválogatást. A pontos program megtalálható a hivatal honlapján.

Ezen a linken olvashatja el a családi házaknak szánt hulladékgyűjtési útmutatót.

A helyes hulladékgyűjtéssel tisztán tarthatjuk városunkat, és védhetjük a környezetünket!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály

(X – fizetett hirdetés)

Marosvásárhely Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Már havazik is – videóval
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
„Ha a Srí Lanka-iak ide szakadtak, kötelességünk testvérként nézni rájuk”. Több százan a Szent Mihályban
Nagy lépést tehet a továbbjutás felé a Román Kupában az FK Csíkszereda
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Székelyhon

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Már havazik is – videóval
Székelyhon

Már havazik is – videóval
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
Székely Sport

Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
„Ha a Srí Lanka-iak ide szakadtak, kötelességünk testvérként nézni rájuk”. Több százan a Szent Mihályban
Krónika

„Ha a Srí Lanka-iak ide szakadtak, kötelességünk testvérként nézni rájuk”. Több százan a Szent Mihályban
Nagy lépést tehet a továbbjutás felé a Román Kupában az FK Csíkszereda
Székely Sport

Nagy lépést tehet a továbbjutás felé a Román Kupában az FK Csíkszereda
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 27., kedd

Szóvá tették, hogy nincs a rendőrökön maszk, brutálisan megverték és megkínozták őket

Jogerősen szabadságvesztésre ítélt kedden a bukaresti ítélőtábla nyolc rendőrt, amiért a koronavírus-járvány idején jogellenesen fogva tartottak és bántalmaztak két fiatalembert.

Szóvá tették, hogy nincs a rendőrökön maszk, brutálisan megverték és megkínozták őket
Szóvá tették, hogy nincs a rendőrökön maszk, brutálisan megverték és megkínozták őket
2026. október 27., kedd

Szóvá tették, hogy nincs a rendőrökön maszk, brutálisan megverték és megkínozták őket
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Továbbra is nehézkes a telekkönyvi kivonatok megszerzése

Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség rendszerének júliusi meghekkelése után országszerte szünetelt a telekkönyvi kivonatok kibocsátása és a birtoklevelek kiadása. A szolgáltatás azóta is csak részben állt helyre.

Továbbra is nehézkes a telekkönyvi kivonatok megszerzése
Továbbra is nehézkes a telekkönyvi kivonatok megszerzése
2026. október 27., kedd

Továbbra is nehézkes a telekkönyvi kivonatok megszerzése
2026. október 27., kedd

Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban

Az Országos Gyógyszer- és Orvostechnikai Hatóság (ANMDMR) adatai szerint mintegy 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll jelenleg rendelkezésre a romániai raktárakban, ezekből a gyógyszertárak rendelhetnek – közölte az egészségügyi minisztérium.

Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban
Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban
2026. október 27., kedd

Egészségügyi minisztérium: 370 ezer adag influenza elleni vakcina áll rendelkezésre a romániai raktárakban
2026. október 27., kedd

Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez

Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez Romániában – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai képviselete és a Syndex Románia kedden közzétett elemzéséből.

Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
2026. október 27., kedd

Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Pénzügyminiszter: az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson beruházásokra

Az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson a hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtő beruházásokra – közölte kedden Facebook-oldalán Alexandru Nazare.

Pénzügyminiszter: az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson beruházásokra
Pénzügyminiszter: az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson beruházásokra
2026. október 27., kedd

Pénzügyminiszter: az államnak vissza kell fognia saját kiadásait és a pazarlást, hogy több pénz jusson beruházásokra
2026. október 27., kedd

Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában

Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.

Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában
Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában
2026. október 27., kedd

Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában
2026. október 27., kedd

Az elnök és a miniszterelnök is elítéli a Románia ellen irányuló orosz szabotázsakciókat

Határozottan elítélte kedden Nicușor Dan államfő Oroszország bármilyen részvételét a Románia területén elkövetett szabotázsakciókban, hangsúlyozva, hogy az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és sértik az ország szuverenitását és biztonságát.

Az elnök és a miniszterelnök is elítéli a Románia ellen irányuló orosz szabotázsakciókat
Az elnök és a miniszterelnök is elítéli a Románia ellen irányuló orosz szabotázsakciókat
2026. október 27., kedd

Az elnök és a miniszterelnök is elítéli a Románia ellen irányuló orosz szabotázsakciókat
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben

Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.

Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben
Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben
2026. október 27., kedd

Jogosítvány nélkül vezetett és halálra gázolt egy négyéves kislányt – ítélet született az ügyben
2026. október 27., kedd

Csapadékos idő várható az ország nagy részén

Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.

Csapadékos idő várható az ország nagy részén
Csapadékos idő várható az ország nagy részén
2026. október 27., kedd

Csapadékos idő várható az ország nagy részén
2026. október 27., kedd

Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.

Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
2026. október 27., kedd

Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!