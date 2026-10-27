Mit tegyünk a lehullott levelekkel, a levágott fűvel és az ágakkal? Röviden összefoglaljuk a zöldhulladék helyes gyűjtésének szabályait.

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A leveleket, a levágott füvet és a kisebb növényi hulladékokat, amelyek komposztálhatók, külön kell gyűjteni, a barna kukában, amely a biohulladék számára van fenntartva.

Az ágakat és a nagyobb növényi hulladékokat külön kell összegyűjteni, zsákokba kell tenni, majd a ház elé, a kapuhoz kell kihelyezni. Ezeket a meghatározott gyűjtési program szerint szállítják el. Ne keverjük össze a háztartási szeméttel vagy az újrahasznosítható hulladékokkal!

Kérjük, tartsák be a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által meghatározott gyűjtési napokat és a hulladékok szerinti szétválogatást. A pontos program megtalálható a hivatal honlapján.

Ezen a linken olvashatja el a családi házaknak szánt hulladékgyűjtési útmutatót.

A helyes hulladékgyűjtéssel tisztán tarthatjuk városunkat, és védhetjük a környezetünket!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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