Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában

Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.

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A tájékoztatás szerint a pedagógus állapota kedvezően alakult, ezért az orvosok egyhetes kórházi kezelés után engedélyezték a távozását.

A tanárnőnek a homlokán, az alsó szemhéján és a mellkasán voltak szúrt sebek

– írja az Agerpres. A kórház korábbi közlése szerint mellkassebészeti és plasztikai sebészeti műtéteken esett át.

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A késelés a besztercei Ștefan cel Mare általános iskolában történt. A hatóságok szerint a támadót rasszista indíték vezérelte: