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Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.

Székelyhon

2026. október 27., 13:482026. október 27., 13:48

A tájékoztatás szerint a pedagógus állapota kedvezően alakult, ezért az orvosok egyhetes kórházi kezelés után engedélyezték a távozását.

A tanárnőnek a homlokán, az alsó szemhéján és a mellkasán voltak szúrt sebek

– írja az Agerpres. A kórház korábbi közlése szerint mellkassebészeti és plasztikai sebészeti műtéteken esett át.

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A késelés a besztercei Ștefan cel Mare általános iskolában történt. A hatóságok szerint a támadót rasszista indíték vezérelte:

egy hatodikos diákot akart bántalmazni, akit feltehetően a bőrszíne miatt indiainak vélt.

A célba vett gyermek könnyebb hátsérülést szenvedett, egy 12 éves iskolatársát azonban, aki a védelmére kelt, a fején, a fülén, a vállán és a mellkasán is megszúrta a támadó. A sérült fiút még aznap hazaengedték a kórházból.

A 13 éves támadót édesanyja kíséretében egy kolozsvári gyermekpszichiátriai osztályra utalták be,

és elektronikus nyomkövetőt helyeztek fel rá. Az ügyben minősített emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás, a 13 éves fiú azonban az

életkora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre.

Az iskola közben arról tájékoztatott, hogy az őszi vakáció idején a megyei nevelési tanácsadó központ szakemberei lelki segítséget nyújtanak az intézmény diákjainak.

Belföld
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