Kiengedték a kórházból a tanárnőt, akit diák késelt megy egy besztercei iskolában

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Fotó: Haáz Vince
Hazaengedték hétfőn a kórházból azt a 28 éves matematikatanárnőt, akit egy 13 éves diák múlt hétfőn késsel megsebesített egy besztercei iskolában – közölte kedden a Beszterce-Naszód megyei sürgősségi kórház szóvivője.
A tájékoztatás szerint a pedagógus állapota kedvezően alakult, ezért az orvosok egyhetes kórházi kezelés után engedélyezték a távozását.
– írja az Agerpres. A kórház korábbi közlése szerint mellkassebészeti és plasztikai sebészeti műtéteken esett át.
A késelés a besztercei Ștefan cel Mare általános iskolában történt. A hatóságok szerint a támadót rasszista indíték vezérelte:
A célba vett gyermek könnyebb hátsérülést szenvedett, egy 12 éves iskolatársát azonban, aki a védelmére kelt, a fején, a fülén, a vállán és a mellkasán is megszúrta a támadó. A sérült fiút még aznap hazaengedték a kórházból.
és elektronikus nyomkövetőt helyeztek fel rá. Az ügyben minősített emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás, a 13 éves fiú azonban az
Az iskola közben arról tájékoztatott, hogy az őszi vakáció idején a megyei nevelési tanácsadó központ szakemberei lelki segítséget nyújtanak az intézmény diákjainak.
Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét tart pénteken a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség. A rendezvény kínálatában már több mint száz betöltésre váró állás szerepel, de ez a szám a hét folyamán még nőni fog.
Határozottan elítélte kedden Nicușor Dan államfő Oroszország bármilyen részvételét a Románia területén elkövetett szabotázsakciókban, hangsúlyozva, hogy az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és sértik az ország szuverenitását és biztonságát.
Öt év és hat hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte első fokon a pașcani-i bíróság azt a nőt, aki 2022-ben jogosítvány nélkül vezetve halálra gázolta a négyéves Anastasiát a Iași megyei Scobinți községben.
Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Bukarestre és hét dobrudzsai, illetve munténiai megyére.
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy rövidesen átalakítja a szakképesítések, képzési időszakok és kiegészítő tanulmányi okiratok elismeréséért, illetve honosításáért felelős bizottságok összetételét.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt kedden 5 óra 42 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.
A következő napokban elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást.
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