Két terület dominál a csíki és az udvarhelyi állásbörzén

Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét tart pénteken a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség. A rendezvény kínálatában már több mint száz betöltésre váró állás szerepel, de ez a szám a hét folyamán még nőni fog.

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Pénzhiány miatt ritkábban tudott állásbörzéket szervezni az elmúlt években a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség, Székelyudvarhelyen például már két éve nem volt hasonló rendezvény, ám ezúttal ismét lesz. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét szervez pénteken az intézmény.

„Országszerte az őszi állásbörze főleg frissen végzetteknek szól, de mi már évek óta nem szoktunk ennyire specifikusan csak rájuk fókuszálni, tehát bármilyen, a nyilvántartásunkban lévő személyt szívesen várunk, pont azért, mert a munkáltatók sem kimondottan frissen végzetteket keresnek” – közölte Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője azzal kapcsolatban, hogy kiket várnak az állásbörzékre.

A munkáltatók számára nem az a fontos, hogy frissen végzett fiatal legyen az általuk alkalmazandó új munkatárs, ők