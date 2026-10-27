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Két terület dominál a csíki és az udvarhelyi állásbörzén

Az állásbörze kínálatában mindkét helyszínen a turisztikai és a szolgáltatási munkakörök vannak többségben. Archív

Az állásbörze kínálatában mindkét helyszínen a turisztikai és a szolgáltatási munkakörök vannak többségben. Archív

Fotó: Veres Nándor

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Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét tart pénteken a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség. A rendezvény kínálatában már több mint száz betöltésre váró állás szerepel, de ez a szám a hét folyamán még nőni fog.

Széchely István

2026. október 27., 13:212026. október 27., 13:21

Pénzhiány miatt ritkábban tudott állásbörzéket szervezni az elmúlt években a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség, Székelyudvarhelyen például már két éve nem volt hasonló rendezvény, ám ezúttal ismét lesz. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét szervez pénteken az intézmény.

„Országszerte az őszi állásbörze főleg frissen végzetteknek szól, de mi már évek óta nem szoktunk ennyire specifikusan csak rájuk fókuszálni, tehát bármilyen, a nyilvántartásunkban lévő személyt szívesen várunk, pont azért, mert a munkáltatók sem kimondottan frissen végzetteket keresnek” – közölte Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője azzal kapcsolatban, hogy kiket várnak az állásbörzékre.

A munkáltatók számára nem az a fontos, hogy frissen végzett fiatal legyen az általuk alkalmazandó új munkatárs, ők

jó munkaerőt keresnek,

fűzte hozzá.

Leginkább turisztikai, kereskedelmi állások betöltésére várnak jelentkezőket

A székelyudvarhelyi állásbörzére mindeddig tíz cég jelentkezett, de van még néhány vállalkozás, amely a hét folyamán véglegesíti az állások számát, amelyeket be szeretnének tölteni. Az eddig bejelentkezett munkáltatók

összesen hatvan állásra várnak jelentkezőket a pénteki börzén.

A legtöbb állást a turisztikai és a szolgáltatási szektorban tevékenykedő cégek jelentették le az ügynökségnél – közölte Jánó Edit.

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Csíkszeredában öt cég véglegesítette a jelentkezését, de amint azt a munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője elmondta, még további öt-hét vállalkozás van, amelyek ezen héten egyeztetnek az állásbörzén meghirdetendő munkahelyekről. Az eddigi biztos csíkszeredai jelentkezők

ötvenegy állás betöltésére várnak majd jelentkezőket,

és itt is a turisztikai, szolgáltatási, kereskedelmi munkakörök vannak többségben.

A csíkszeredai állásbörzének a Szabadság tér 16. szám alatt található Szakszervezetek Művelődési Háza ad helyszínt, a székelyudvarhelyi állásbörzét pedig az Orbán Balázs utca 106. szám alatt, a Septimia Resortban rendezik meg ezúttal, mindkét helyszínen 9 órától várják az álláskeresőket.

A megyei kínálat csökkent

Az állásbörze jó lehetőséget teremt arra, hogy a munkáltatók és az álláskeresők között közvetlen kapcsolat jöjjön létre, megkönnyítse mindkét fél számára a lehetőségek feltérképezését.

A Hargita megyei állásajánlatok ugyanakkor online is elérhetők. Ezeknek a számával kapcsolatban Jánó Edit kérdésünkre elmondta, hogy

az elmúlt hónapokban csökkent a kínálat.

Az okát nem tudni biztosan, ez csak egy statisztikai adat, amiből nem megállapítani, az áll-e a háttérben, hogy romlott a gazdasági helyzet. Több mint valószínű, hogy az is hozzájárul, de ennek a megállapításához összetettebb elemzésekre lenne szükség, mondta.

Csíkszék Udvarhelyszék Társadalom Gazdaság
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