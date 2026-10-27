Két terület dominál a csíki és az udvarhelyi állásbörzén

Az állásbörze kínálatában mindkét helyszínen a turisztikai és a szolgáltatási munkakörök vannak többségben. Archív
Fotó: Veres Nándor
Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét tart pénteken a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség. A rendezvény kínálatában már több mint száz betöltésre váró állás szerepel, de ez a szám a hét folyamán még nőni fog.
Pénzhiány miatt ritkábban tudott állásbörzéket szervezni az elmúlt években a Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség, Székelyudvarhelyen például már két éve nem volt hasonló rendezvény, ám ezúttal ismét lesz. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen is állásbörzét szervez pénteken az intézmény.
„Országszerte az őszi állásbörze főleg frissen végzetteknek szól, de mi már évek óta nem szoktunk ennyire specifikusan csak rájuk fókuszálni, tehát bármilyen, a nyilvántartásunkban lévő személyt szívesen várunk, pont azért, mert a munkáltatók sem kimondottan frissen végzetteket keresnek” – közölte Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője azzal kapcsolatban, hogy kiket várnak az állásbörzékre.
A munkáltatók számára nem az a fontos, hogy frissen végzett fiatal legyen az általuk alkalmazandó új munkatárs, ők
fűzte hozzá.
A székelyudvarhelyi állásbörzére mindeddig tíz cég jelentkezett, de van még néhány vállalkozás, amely a hét folyamán véglegesíti az állások számát, amelyeket be szeretnének tölteni. Az eddig bejelentkezett munkáltatók
A legtöbb állást a turisztikai és a szolgáltatási szektorban tevékenykedő cégek jelentették le az ügynökségnél – közölte Jánó Edit.
Csíkszeredában öt cég véglegesítette a jelentkezését, de amint azt a munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője elmondta, még további öt-hét vállalkozás van, amelyek ezen héten egyeztetnek az állásbörzén meghirdetendő munkahelyekről. Az eddigi biztos csíkszeredai jelentkezők
és itt is a turisztikai, szolgáltatási, kereskedelmi munkakörök vannak többségben.
A csíkszeredai állásbörzének a Szabadság tér 16. szám alatt található Szakszervezetek Művelődési Háza ad helyszínt, a székelyudvarhelyi állásbörzét pedig az Orbán Balázs utca 106. szám alatt, a Septimia Resortban rendezik meg ezúttal, mindkét helyszínen 9 órától várják az álláskeresőket.
A megyei kínálat csökkent
Az állásbörze jó lehetőséget teremt arra, hogy a munkáltatók és az álláskeresők között közvetlen kapcsolat jöjjön létre, megkönnyítse mindkét fél számára a lehetőségek feltérképezését.
A Hargita megyei állásajánlatok ugyanakkor online is elérhetők. Ezeknek a számával kapcsolatban Jánó Edit kérdésünkre elmondta, hogy
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