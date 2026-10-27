Továbbra is nehézkes a telekkönyvi kivonatok megszerzése

Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség rendszerének júliusi meghekkelése után országszerte szünetelt a telekkönyvi kivonatok kibocsátása és a birtoklevelek kiadása. A szolgáltatás azóta is csak részben állt helyre.

Bodor Tünde 2026. október 27., 15:512026. október 27., 15:51

A jelenlegi helyzetről Ráduly István prefektus beszélt havi sajtótátjékoztatóján. Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI) honlapját és az e-Terra alkalmazást júliusban egy zsarolóvírusos kibertámadás bénította meg, óriási bonyodalmakat okozva. Hirdetés Mint a kormánybiztostól megtudtuk, megtörtént a rendszer részleges helyreállítása, miután a Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) ellenőrizte a platform biztonságát, valamint azoknak a honlapoknak és adatbázisoknak a biztonságosságát is, amellyel a kataszteri hivatal kapcsolatban áll.

Jelenleg a szükséges iratokat csak azok számára bocsátják ki, akiknek a munkaköréhez tartozik az ezekkel való munka (pl. közjegyzőknek), magánszemélyek számára azóta sem működik a digitális rendszer.

A háromszéki prefektus felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is több vállalkozás kínálja kisebb nagyobb (általában 50-100 lejért) a telekkönyvi kivonatok beszerzését a lakosság számára, de nem mindegyikük teljesíti ígéretét: néhányan közülük valamilyen ürüggyel,

a hivatal által elkövetett hibára hivatkozva közlik a megrendelővel, hogy nem tudják biztosítani a telekkönyvi kivonatot.

Fotó: Olti Angyalka