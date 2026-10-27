Továbbra is nehézkes a telekkönyvi kivonatok megszerzése

Legyünk óvatosak, ellenőrizzük a vállalkozást, amelytől telekkönyvi kivonatot rendülünk – emelte ki Kovászna megye prefektusa
Fotó: Tuchiluș Alex
Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség rendszerének júliusi meghekkelése után országszerte szünetelt a telekkönyvi kivonatok kibocsátása és a birtoklevelek kiadása. A szolgáltatás azóta is csak részben állt helyre.
A jelenlegi helyzetről Ráduly István prefektus beszélt havi sajtótátjékoztatóján. Az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI) honlapját és az e-Terra alkalmazást júliusban egy zsarolóvírusos kibertámadás bénította meg, óriási bonyodalmakat okozva.
Mint a kormánybiztostól megtudtuk, megtörtént a rendszer részleges helyreállítása, miután a Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) ellenőrizte a platform biztonságát, valamint azoknak a honlapoknak és adatbázisoknak a biztonságosságát is, amellyel a kataszteri hivatal kapcsolatban áll.
A háromszéki prefektus felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is több vállalkozás kínálja kisebb nagyobb (általában 50-100 lejért) a telekkönyvi kivonatok beszerzését a lakosság számára, de nem mindegyikük teljesíti ígéretét: néhányan közülük valamilyen ürüggyel,
Fotó: Olti Angyalka
Mások viszont megszerzik azt, bár kissé nehézkes a folyamat: a dokumentumot személyesen kell igényelni a kataszteri hivatal valamely fiókjánál, majd azt beszkennelni és elküldeni a kliensnek.
A kockázatokat figyelembe véve annak, akinek nem sürgős online beszerezni a telekkönyvi kivonatot, ajánlatos várni annak igénylésével, míg újraindul a rendszer. Ez várhatóan év végig megtörténik – közölte a prefektus. Személyesen továbbra is egyszerűen kiváltható az akta.
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