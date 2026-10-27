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Az elnök és a miniszterelnök is elítéli a Románia ellen irányuló orosz szabotázsakciókat

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Határozottan elítélte kedden Nicușor Dan államfő Oroszország bármilyen részvételét a Románia területén elkövetett szabotázsakciókban, hangsúlyozva, hogy az ilyen cselekmények elfogadhatatlanok, és sértik az ország szuverenitását és biztonságát.

Székelyhon

2026. október 27., 13:182026. október 27., 13:18

2026. október 27., 13:192026. október 27., 13:19

Az elnök az X-en közzétett bejegyzésében a Fekete-tengeren történt közelmúltbeli incidensekre is kitért. Kijelentette, hogy egyetlen külföldi szereplőnek sincs joga ilyen akciókat végrehajtani Románia vagy más európai ország területén.

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A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.

Nicușor Dan szerint Oroszország évek óta különféle eszközökkel próbálja gyengíteni az európai demokráciákat.

Idézet
A választási folyamatok befolyásolására tett kísérletek, a dezinformációs kampányok, az információs hadviselés, a kibertámadások és a szabotázsakciók egyaránt az Európa ellen folytatott orosz hibrid hadviselés részét képezik”

– jelentette ki. Hozzátette, Moszkva az elmúlt hetekben „újabb szintre emelte a fekete-tengeri polgári hajózás elleni provokációkat és támadásokat”.

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Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek nem egymástól független incidensek, hanem egy előre megtervezett és összehangolt kampány részei. Meglátása szerint

az akciók célja az európai társadalmak megosztása, valamint az országok saját biztonságuk és a közös védelem iránti elkötelezettségének gyengítése.

Az államfő azt is közölte, hogy Románia határozottan fellép a hasonló incidensek megelőzése, az elkövetők azonosítása, valamint a lakosság és a kritikus infrastruktúra védelme érdekében. Emellett továbbra is szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel és európai uniós partnereivel.

Nicușor Dan ugyanakkor méltatta a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a belügyminisztérium, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), valamint a katonai hírszerzés munkáját a brassói Carfil ipari létesítményénél történt gyújtogatás elkövetőinek és az akció mögött álló személyeknek a felderítésében.

Az elnök szerint a Carfil-ügyben folytatott nyomozás ismét rámutatott arra, hogy

az ellenséges szereplők milyen gyakran használják a közösségi médiát emberek beszervezésére és manipulálására, akár törvénytelenségek elkövetésére is rábírva őket.

Ezért arra figyelmeztette a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel kezelje az interneten terjedő információkat.

Nicușor Dan megköszönte a külföldi partnerek együttműködését, és hangsúlyozta, hogy a fenyegetésekre közös, összehangolt és hiteles választ kell adni.

Niculescu: Románia határozottan fellép a stratégiai létesítményeit célzó szabotázsakciók ellen

Luca Niculescu miniszterelnök elítélte kedden az egyik romániai hadiipari létesítmény ellen orosz közreműködéssel elkövetett szabotázsakciót, és hangsúlyozta, hogy Románia határozottan fellép a stratégiai jelentőségű létesítményeit célzó hasonló támadások megakadályozásáért.

A kormányfő az X-en közzétett bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) információi alapján lelepleztek és felszámoltak egy Oroszországhoz köthető, a védelmi ipart célzó szabotázshálózatot.

Niculescu elfogadhatatlannak nevezte az ilyen támadásokat, és leszögezte,

ezek nem tántorítják el a román hatóságokat attól, hogy továbbra is határozottan fellépjenek az ország és polgárai biztonságának szavatolásáért.

A miniszterelnök egyúttal elismerését fejezte ki az akcióban részt vett román hatóságoknak.

Az előzmények

A DIICOT és a SRI hétfőn közölte, hogy bizonyítékokat gyűjtöttek három külföldi állampolgár ellen, akik egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjaiként kapcsolatba hozhatók a brassói Carfil fegyvergyár közelében történt robbanással.

A nyomozók szerint a két fehérorosz állampolgárnak és ukrán társuknak közük volt a szeptember 14-én a Romarm állami hadiipari vállalat leányvállalatának közvetlen közelében keletkezett tűzhöz, amely több cég épületében is károkat okozott.

A DIICOT tájékoztatása szerint két gyanúsítottat Németországban azonosítottak és helyeztek előzetes letartóztatásba, miközben hasonló cselekmények elkövetésére készültek. A harmadik, Lengyelországban tartózkodó gyanúsított ellen hétfőn adtak ki európai elfogatóparancsot. A román hatóságok mindhárom személy kiadatását kezdeményezték.

Az ügyben szabotázskísérlet miatt folyik a nyomozás.

A hírszerző szolgálat (SRI) szerint a hálózat tevékenysége nem korlátozódott Romániára. Az Oroszországból irányított csoport további célpontjai között állami és magántulajdonban lévő fegyvergyárak, valamint más katonai és ipari létesítmények is szerepeltek több európai országban.

A SRI közleménye szerint az eset egy szélesebb, Oroszország által irányított európai szabotázskampány része. Az idei vizsgálatok Romániában további szabotázskísérleteket is feltártak, amelyek nemzetközi katonai létesítményeket, illetve az ukrán fegyveres erők kiképzésére használt objektumokat is érintettek.

A SRI arra is figyelmeztetett, hogy a szabotázsakciók végrehajtóit gyakran a közösségi médiában toborozzák.

Kezdetben látszólag ártalmatlan feladatokért, például létesítmények megfigyeléséért vagy fényképezéséért kínálnak pénzt, később azonban gyújtogatásra, rombolásra, akár gyilkosságra is utasíthatják őket. A feladatok megtagadása esetén zsaroláshoz és fenyegetéshez folyamodhatnak – hívták fel a figyelmet.

Külföld Belföld
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