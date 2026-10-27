Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt

Képünk illusztráció
Fotó: Pexels
Három, Maksa község önkormányzatához köthető személyt állítottak bíróság elé valótlan tartalmú vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozatok miatt. A vád szerint ingatlanokat, gépkocsikat és jelentős pénzösszegeket nem tüntettek fel a dokumentumokban.
A kézdivásárhelyi ügyészség október 22-én emelt vádat három személy ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több éven keresztül valótlan adatokat közöltek vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozataikban.
Az ügyészségi közlemény szerint B. J. helyi tanácsosként, illetve polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármesterként 2020. január 31. és 2024. október 23. között kilenc alkalommal tett a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot. A vád szerint az ingó- és ingatlanvagyonára, pénzügyi eszközeire, jövedelmére, valamint az előző tizenkét hónapban elidegenített, egyenként háromezer eurót meghaladó értékű ingóságaira vonatkozóan
D. J., aki polgármesterként, illetve a polgármesteri kabinet munkatársaként tevékenykedett, 2020. február 17. és 2024. október 29. között a vád szerint ugyancsak kilenc alkalommal tett valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot.
A harmadik vádlott, F. K. helyi tanácsos 2020. február 17. és 2024. november 20. között a vád szerint tizenhét alkalommal közölt valótlan adatokat. Esetében a vagyonnyilatkozatok mellett az érdekeltségi nyilatkozatok is érintettek: az ügyészség szerint
valamint üzletrészeinek számát és értékét – olvasható a közleményben.
A vádhatóság hangsúlyozta, hogy a bíróság elé állítás nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket az eljárás során megilleti az ártatlanság vélelme.
Az alkalmazkodás, a marketing és az élményalapú turizmus kerül fókuszba az V. Regionális Turisztikai Konferencián, november 5–6-án Kovásznán. A székelyföldi megyék közös vándorkonferenciája a turizmus szereplőinek kínál szakmai fórumot.
Új online rendszert vezetnek be Sepsiszentgyörgyön a lakónegyedi parkolóhelyek igénylésére és bérbeadására. A jelentkezés, a kérelmek elbírálása és a licitálás is elektronikus úton történik.
Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.
Kézdivásárhelyen, akárcsak október 6-án, ezúttal is egy diák fogalmazta meg, milyen tanulságokkal szolgál számára az 1956-os magyar szabadságharc. A református temetőben a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulói adtak elő ünnepi műsort.
Nehéz az élet csapvíz nélküli Málnás község lakóinak, szerencsére már csak ma estig kell várniuk. A vízvezetékrendszer és a tározók tisztítása kicsit elhúzódott, de már ennél hosszabb vízszünetet is kibírtak a helybéliek.
A bentlakó idősek tiltakozása sem állíthatja meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzati alárendeltségben működő Zathureczky Berta Központ átszervezését. Muszáj végrehajtani, ugyanis a szociális intézménynél ötvennél alacsonyabb az alkalmazotti létszám.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 70. évfordulóján Háromszék négy városában is megemlékezéseket tartanak október 23-án. Ünnepi műsorral, koszorúzással, fáklyás felvonulással és kiállítással tisztelegnek a hősök és áldozatok előtt.
Nem szokványos, de már Kovászna megyében is lehet ilyenre számítani: helikopterről figyelték a közúti forgalmat kedden Kovászna megye főbb közlekedési útvonalain.
Közúti baleset miatt mindkét menetirányban leállították a forgalmat kedden délelőtt Sepsiszentgyörgy elkerülőútjának egy szakaszán. A balesetben egy személygépkocsi és egy kisteherautó volt érintett.
A hét elején hazatérhetnek a Csíkszeredában, mindössze 26 hetes terhesség után világra jött négyes ikrek. A három kislány és egy kisfiú közel három hónapot töltött a brassói szülészeten, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt álltak.
szóljon hozzá!