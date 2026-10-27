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Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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Három, Maksa község önkormányzatához köthető személyt állítottak bíróság elé valótlan tartalmú vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozatok miatt. A vád szerint ingatlanokat, gépkocsikat és jelentős pénzösszegeket nem tüntettek fel a dokumentumokban.

Székelyhon

2026. október 27., 15:232026. október 27., 15:23

A kézdivásárhelyi ügyészség október 22-én emelt vádat három személy ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több éven keresztül valótlan adatokat közöltek vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozataikban.

Az ügyészségi közlemény szerint B. J. helyi tanácsosként, illetve polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármesterként 2020. január 31. és 2024. október 23. között kilenc alkalommal tett a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot. A vád szerint az ingó- és ingatlanvagyonára, pénzügyi eszközeire, jövedelmére, valamint az előző tizenkét hónapban elidegenített, egyenként háromezer eurót meghaladó értékű ingóságaira vonatkozóan

közölt valótlan adatokat.

D. J., aki polgármesterként, illetve a polgármesteri kabinet munkatársaként tevékenykedett, 2020. február 17. és 2024. október 29. között a vád szerint ugyancsak kilenc alkalommal tett valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot.

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A harmadik vádlott, F. K. helyi tanácsos 2020. február 17. és 2024. november 20. között a vád szerint tizenhét alkalommal közölt valótlan adatokat. Esetében a vagyonnyilatkozatok mellett az érdekeltségi nyilatkozatok is érintettek: az ügyészség szerint

nem tüntette fel egyes gazdasági társaságokban betöltött tulajdonosi, illetve ügyvezetői minőségét,

valamint üzletrészeinek számát és értékét – olvasható a közleményben.

A vádhatóság hangsúlyozta, hogy a bíróság elé állítás nem jelenti a vádlottak bűnösségének megállapítását, őket az eljárás során megilleti az ártatlanság vélelme.

Háromszék
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