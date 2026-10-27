Vagyonnyilatkozatok meghamisításával vádolnak három, a maksai önkormányzathoz köthető személyt

Három, Maksa község önkormányzatához köthető személyt állítottak bíróság elé valótlan tartalmú vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozatok miatt. A vád szerint ingatlanokat, gépkocsikat és jelentős pénzösszegeket nem tüntettek fel a dokumentumokban.

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A kézdivásárhelyi ügyészség október 22-én emelt vádat három személy ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy több éven keresztül valótlan adatokat közöltek vagyon-, illetve érdekeltségi nyilatkozataikban.

Az ügyészségi közlemény szerint B. J. helyi tanácsosként, illetve polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármesterként 2020. január 31. és 2024. október 23. között kilenc alkalommal tett a valóságnak nem megfelelő vagyonnyilatkozatot. A vád szerint az ingó- és ingatlanvagyonára, pénzügyi eszközeire, jövedelmére, valamint az előző tizenkét hónapban elidegenített, egyenként háromezer eurót meghaladó értékű ingóságaira vonatkozóan