A telefonok történetéről nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag múzeumban

Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.
Fotó: Tuchiluș Alex
Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.
Alig egy nappal a kommunizmus múzeumának hivatalos megnyitója után az első időszakos kiállítás verniszázsára invitálták az érdeklődőket. Az Alo? Halló! – a telefonálás technika – és kultúrtörténete című tárlaton a budapesti Postamúzeum, magángyűjtők és a kiscelli múzeum gyűjteményéből láthatók különböző darabok: a fekete-fehér filmekből ismert,
és forgótárcsás telefon, (amelyen még a mai középkorúak felnőttek), de láthatunk több Morse-távírót is.
Fotó: Tuchiluș Alex
A Székelyföldi Hírközlési örökség képviselői a kiscelli múzeumban látott tárlatot föltétlenül el akarták hozni Sepsiszentgyörgyre, és ezt együttműködéssel sikerült is megvalósítani, mondta Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyesület elnöke.
Magdó Csaba, a Budapesti Postamúzeum műszaki muzeológusa és távközléskutatója elmondta, három szempont vezérelte a kurátorokat: végigkövették a távközlés történetét az 1880-as évektől az 1950-es évek végéig, a magyar készülékgyártókat is be akarták mutatni és és olyan
mint a személyesen Horthy Miklósnak vagy Kádár Jánosnak készült telefonok.
Fotó: Tuchiluș Alex
A bevezető beszédek után Rétyi Eszter igazgatónő egy tárcsás telefonhívással az előtérből bebocsátást nyert a tárlatra, melynek az ad különös jelentőséget, hogy éppen 150 éve szabadalmaztatta Graham Bell a telefont (noha lényegében többen is megelőzték a technológia kidolgozásában).
A telefon a múlt század elején még az elit kiváltsága és státusszimbólum volt, ára mai értékre átszámolva kb. 50 ezer forint volt – ezt már Benda Károly magángyűjtőtől tudtuk meg, aki a szép számú érdeklődőnek tárlatvezetést tartott, bepillantást engedve abba, ahogy
Magdó Csaba muzeológus ismertette a kiállítás koncepcióját
Fotó: Tuchiluș Alex
Október 23-tól, péntektől vasárnapig a Vörös Csillag múzeum nyílt napokat tart az érdeklődők számára, azonban e három napon az időszakos kiállítás nem látogatható. Jövő héttől 20 (a Sepsi Carddal rendelkezőknek 15) lejes jegy váltása után tekinthető meg, illetve 50 lejes jeggyel (Sepsi Carddal 35) a múzeum állandó és időszakos kiállítása is látogatható. A múzeum keddtől vasárnapig 11 és 19 óra között tart nyitva.
„A kicsik számára, akiknek elméje még mindenre nyitott, nagyon izgalmas a kiállítás, az időseket biztosan nosztalgiázásra bírja,
mondta Magdó Csaba, ezért arra kérte a gyerekeket, hozzák magukkal szzüleiket, az idősebbeket pedig hasonlóképpen a gyermekeiket.
Fotó: Tuchiluș Alex
Benda Károly magángyűjtő tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
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