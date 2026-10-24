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A telefonok történetéről nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag múzeumban

Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.

Bodor Tünde

2026. október 24., 08:542026. október 24., 08:54

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.

Bodor Tünde

2026. október 24., 08:542026. október 24., 08:54

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Alig egy nappal a kommunizmus múzeumának hivatalos megnyitója után az első időszakos kiállítás verniszázsára invitálták az érdeklődőket. Az Alo? Halló! – a telefonálás technika – és kultúrtörténete című tárlaton a budapesti Postamúzeum, magángyűjtők és a kiscelli múzeum gyűjteményéből láthatók különböző darabok: a fekete-fehér filmekből ismert,

százéves, kézi kurblis telefon, induktoros fali telefon, gyertyatartó alakú asztali készülék

és forgótárcsás telefon, (amelyen még a mai középkorúak felnőttek), de láthatunk több Morse-távírót is.

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• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A Székelyföldi Hírközlési örökség képviselői a kiscelli múzeumban látott tárlatot föltétlenül el akarták hozni Sepsiszentgyörgyre, és ezt együttműködéssel sikerült is megvalósítani, mondta Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyesület elnöke.

Magdó Csaba, a Budapesti Postamúzeum műszaki muzeológusa és távközléskutatója elmondta, három szempont vezérelte a kurátorokat: végigkövették a távközlés történetét az 1880-as évektől az 1950-es évek végéig, a magyar készülékgyártókat is be akarták mutatni és és olyan

unikumokkal lenyűgözni a látogatókat,

mint a személyesen Horthy Miklósnak vagy Kádár Jánosnak készült telefonok.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A bevezető beszédek után Rétyi Eszter igazgatónő egy tárcsás telefonhívással az előtérből bebocsátást nyert a tárlatra, melynek az ad különös jelentőséget, hogy éppen 150 éve szabadalmaztatta Graham Bell a telefont (noha lényegében többen is megelőzték a technológia kidolgozásában).

A telefon a múlt század elején még az elit kiváltsága és státusszimbólum volt, ára mai értékre átszámolva kb. 50 ezer forint volt – ezt már Benda Károly magángyűjtőtől tudtuk meg, aki a szép számú érdeklődőnek tárlatvezetést tartott, bepillantást engedve abba, ahogy

a távközlés az első, kezdetleges technológiáktól eljutott a modern telefonokig, azok pedig a kiváltságosoktól a köznépig.
Magdó Csaba muzeológus ismertette a kiállítás koncepcióját • Fotó: Tuchiluș Alex

Magdó Csaba muzeológus ismertette a kiállítás koncepcióját

Fotó: Tuchiluș Alex

Október 23-tól, péntektől vasárnapig a Vörös Csillag múzeum nyílt napokat tart az érdeklődők számára, azonban e három napon az időszakos kiállítás nem látogatható. Jövő héttől 20 (a Sepsi Carddal rendelkezőknek 15) lejes jegy váltása után tekinthető meg, illetve 50 lejes jeggyel (Sepsi Carddal 35) a múzeum állandó és időszakos kiállítása is látogatható. A múzeum keddtől vasárnapig 11 és 19 óra között tart nyitva.

„A kicsik számára, akiknek elméje még mindenre nyitott, nagyon izgalmas a kiállítás, az időseket biztosan nosztalgiázásra bírja,

Idézet
nehezebb feladat az aktív és elfoglalt felnőttek bevonzása”,

mondta Magdó Csaba, ezért arra kérte a gyerekeket, hozzák magukkal szzüleiket, az idősebbeket pedig hasonlóképpen a gyermekeiket.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Benda Károly magángyűjtő tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek • Fotó: Tuchiluș Alex

Benda Károly magángyűjtő tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Múzeum Múltidéző
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