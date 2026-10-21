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Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe. Bodor Tünde 2026. október 21., 21:042026. október 21., 21:04 2026. október 21., 21:102026. október 21., 21:10

Fotó: Tuchiluș Alex

A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.

Bodor Tünde 2026. október 21., 21:042026. október 21., 21:04 2026. október 21., 21:102026. október 21., 21:10

Neves vendégek érkeztek az Országos Helyreállítási Alap közel 11,5 milliós támogatásával létesített múzeum avatójára.

A cigarettagyár volt raktárépületéből egy hiánypótló, modern, interaktív létesítmény született, mely három szinten mutatja be a kommunista diktatúra korszakát.

A megnyitón Rétyi Eszter, a múzeum igazgatója üdvözölte a vendégeket, majd Tóth-Bartos András, a kiállítás egyik kurátora szólt a jelenlevőkhöz. Hirdetés

Fotó: Tuchiluș Alex

Ismertette a bemutatott anyag mögötti koncepciót, mint fogalmazott, a városvezetés azt kérte tőle, hogy kollégájával, Kinda István néprajzossal együtt az államszocializmus teljes korszakát mutassák be, illetve

az országos események sodrában a magyarság releváns történetei, a székelyföldi, sepsiszentgyörgyi történések is hangsúlyos helyet kapjanak.

Fotó: Tuchiluș Alex

A kiállítás első szintje, a múzeum alagsora a kommunista korszak első évtizedét mutatja be, a fizikai elnyomás, deportálások, munkatáborok korszakát. A második szinten a kommunizmus stabilizálódásának évei, a főleg Gheorghe-Gheorghiu Dej nevéhez fűződő korszak történéseibe tekinthetünk be:

ekkor zajlott a politikai, gazdasági hatalomátvétel, de közben dolgoztak az egyházak ellehetetlenítésén, az arisztokrácia felszámolásán is.

A harmadik szinten a Ceaușescu nevéhez fűződő „aranykorszak” szippantja be a látogatót, amely a kezdeti jólét után a gazdasági mélyrepülésbe torkollott.

Fotó: Tuchiluș Alex

Még sokan vannak, akik a korszakot nem értik, nem ismerik eléggé, azoknak az emlékeit is elhalványította, megszépítette az idő, akik átélték azt. A múzeum viszont szeretné megmutatni a kor igazi arcát,

lehetőséget és átfogó nézőpontot akar nyújtani a kor jobb megértéshez, a fiatalok számára pedig kiindulópontul akar szolgálni az államszocializmus megismeréséhez

– mondta el Tóth-Bartos András.

Fotó: Tuchiluș Alex

A rövid beszéd után a résztvevőket és meghívottakat a kurátor végigkalauzolta a fény- és hanghatásokkal realisztikussá varázsolt kiállításon. Pozitív benyomásokat szereztek a vendégek a múzeumlátogatás során: nyilván nem a kommunizmusról, hanem arról a módról, ahogy azt bemutatták: mint többektől elhangzott: a tárlat élmény- és tárgyszerű, átfogó és monumentális.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezt követően a meghívott politikusok, vendégek is felszólaltak. A jelenlevőkhöz először Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szólt magyarul – mert mint mondta –, élni akar azzal a joggal, mely a kommunizmus leáldozásával támadt fel:

nyilvánosan magyarul beszélni ugyanis a demokráciában lett lehetséges.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez: Váry O. Péter újságírónak, az ötletgazdának, Hegedűs Csillának, aki államtitkárként kidolgozta a projektet, melynek részeként létrejöhetett a múzeum, Tóth-Birtan Csaba alpolgármesternek, aki három évig felügyelte a megvalósítás mozzanatait, az önkormányzat alkalmazottainak, építőknek, interjúalanyoknak, kurátoroknak.

Fotó: Tuchiluș Alex

A továbbiakban felszólalt még Emil Constantinescu, Románia volt elnöke

Gabriel Andreescu, emberjogi aktivista, azon kevés romániai disszidensek egyike, akik nyíltan szembeszálltak Nicolae Ceaușescuval és a romániai kommunista rendszerrel

Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma volt államtitkára

Mădălin Hodor, történész, a Securitate Irattárait Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) alelnöke

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az est állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex