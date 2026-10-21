A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.
2026. október 21., 21:042026. október 21., 21:04
2026. október 21., 21:102026. október 21., 21:10
Fotó: Tuchiluș Alex
A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.
2026. október 21., 21:042026. október 21., 21:04
2026. október 21., 21:102026. október 21., 21:10
Neves vendégek érkeztek az Országos Helyreállítási Alap közel 11,5 milliós támogatásával létesített múzeum avatójára.
A megnyitón Rétyi Eszter, a múzeum igazgatója üdvözölte a vendégeket, majd Tóth-Bartos András, a kiállítás egyik kurátora szólt a jelenlevőkhöz.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ismertette a bemutatott anyag mögötti koncepciót, mint fogalmazott, a városvezetés azt kérte tőle, hogy kollégájával, Kinda István néprajzossal együtt az államszocializmus teljes korszakát mutassák be, illetve
Fotó: Tuchiluș Alex
A kiállítás első szintje, a múzeum alagsora a kommunista korszak első évtizedét mutatja be, a fizikai elnyomás, deportálások, munkatáborok korszakát. A második szinten a kommunizmus stabilizálódásának évei, a főleg Gheorghe-Gheorghiu Dej nevéhez fűződő korszak történéseibe tekinthetünk be:
A harmadik szinten a Ceaușescu nevéhez fűződő „aranykorszak” szippantja be a látogatót, amely a kezdeti jólét után a gazdasági mélyrepülésbe torkollott.
Fotó: Tuchiluș Alex
Még sokan vannak, akik a korszakot nem értik, nem ismerik eléggé, azoknak az emlékeit is elhalványította, megszépítette az idő, akik átélték azt. A múzeum viszont szeretné megmutatni a kor igazi arcát,
– mondta el Tóth-Bartos András.
Fotó: Tuchiluș Alex
A rövid beszéd után a résztvevőket és meghívottakat a kurátor végigkalauzolta a fény- és hanghatásokkal realisztikussá varázsolt kiállításon. Pozitív benyomásokat szereztek a vendégek a múzeumlátogatás során: nyilván nem a kommunizmusról, hanem arról a módról, ahogy azt bemutatták: mint többektől elhangzott: a tárlat élmény- és tárgyszerű, átfogó és monumentális.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezt követően a meghívott politikusok, vendégek is felszólaltak. A jelenlevőkhöz először Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szólt magyarul – mert mint mondta –, élni akar azzal a joggal, mely a kommunizmus leáldozásával támadt fel:
Köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez: Váry O. Péter újságírónak, az ötletgazdának, Hegedűs Csillának, aki államtitkárként kidolgozta a projektet, melynek részeként létrejöhetett a múzeum, Tóth-Birtan Csaba alpolgármesternek, aki három évig felügyelte a megvalósítás mozzanatait, az önkormányzat alkalmazottainak, építőknek, interjúalanyoknak, kurátoroknak.
Fotó: Tuchiluș Alex
A továbbiakban felszólalt még
Emil Constantinescu, Románia volt elnöke
Gabriel Andreescu, emberjogi aktivista, azon kevés romániai disszidensek egyike, akik nyíltan szembeszálltak Nicolae Ceaușescuval és a romániai kommunista rendszerrel
Hegedüs Csilla, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma volt államtitkára
Mădălin Hodor, történész, a Securitate Irattárait Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) alelnöke
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Az est állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
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