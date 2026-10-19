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Közel három hónap után hazatérhetnek a Csíkszeredában született négyes ikrek

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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A hét elején hazatérhetnek a Csíkszeredában, mindössze 26 hetes terhesség után világra jött négyes ikrek. A három kislány és egy kisfiú közel három hónapot töltött a brassói szülészeten, ahol folyamatos orvosi felügyelet alatt álltak.

Székelyhon

2026. október 19., 16:582026. október 19., 16:58

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A négyes ikrek, – Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród és Andrea Csenge – júliusban születtek Csíkszeredában, egyenként mindössze 750 gramm körüli testsúllyal. Kritikus állapotuk miatt sürgősen a brassói szülészetre szállították őket.

A koraszülött intenzív osztályon a csecsemők légzéstámogatásra, összetett kezelésekre és állandó megfigyelésre szorultak. Állapotuk stabilizálódását követően a koraszülöttosztályra kerültek, ahol folytatódott a felépülésük.

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Történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: kedden négyes ikrek jöttek világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy négyes ikerszülés történt a csíkszeredai kórházban.

A kórházi tartózkodás alatt rendszeres neurológiai és szemészeti vizsgálatokon estek át, transzfúziós kezelésben is részesültek, valamint gyógytornán is részt vettek. Az orvosok speciális szemészeti vizsgálatokat és szükség szerinti beavatkozásokat is végeztek látásuk megóvása érdekében.

Táplálásukban fontos szerepet játszott a szülészet anyatejbankján keresztül biztosított donoranyatej.

A négy csecsemő

mára túljutott a kritikus időszakon, testsúlyuk egyenként elérte a 2500 grammot.

A brassói szülészet tájékoztatása szerint a hét elején engedik haza őket szüleikkel.

Ciprian Carapcea, a brassói szülészeti és nőgyógyászati klinikai kórház igazgatója hangsúlyozta, hogy a gyermekek felépülése az egészségügyi személyzet több hónapon át tartó összehangolt munkájának eredménye – írja a Bizbrasov portál.

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