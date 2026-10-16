Fűtéstámogatás: hamarosan indul az igénylés Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön pár napon belül igényelni lehet a fűtéstámogatást a 2026–2027-es téli időszakra. Az iratcsomókat a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén lehet leadni.

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A fűtési pótlék odaítélése a 2021/226-os törvény alapján történik mindazoknak, akik gázzal, villanyárammal, távhővel vagy fával fűtenek, és megfelelnek a követelményeknek.

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Az igénylőknek egy kérelmet és egy saját felelősségre tett nyilatkozatot kell leadniuk a Szociális Igazgatóságon. Ehhez csatolniuk kell a család összetételét és a családtagok egyhavi jövedelmét igazoló iratokat, a kérelem leadását megelőző időszakra vonatkozóan.