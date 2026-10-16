Fűtéstámogatás: hamarosan indul az igénylés Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Borbély Fanni
Sepsiszentgyörgyön pár napon belül igényelni lehet a fűtéstámogatást a 2026–2027-es téli időszakra. Az iratcsomókat a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén lehet leadni.
A fűtési pótlék odaítélése a 2021/226-os törvény alapján történik mindazoknak, akik gázzal, villanyárammal, távhővel vagy fával fűtenek, és megfelelnek a követelményeknek.
Az igénylőknek egy kérelmet és egy saját felelősségre tett nyilatkozatot kell leadniuk a Szociális Igazgatóságon. Ehhez csatolniuk kell a család összetételét és a családtagok egyhavi jövedelmét igazoló iratokat, a kérelem leadását megelőző időszakra vonatkozóan.
A lakásfűtési támogatásból való kizáráshoz vezető javak listája és az igénylésre, illetve a jogosultságra vonatkozó további részletek a sepsiszentgyörgyi önkormányzat weboldalán találhatók. Telefonon a 0267 311 068-as számon lehet érdeklődni.
A kérelmeket novembertől márciusig lehet személyesen benyújtani, minden hónap 1-je és 20-a között, a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén (Dália utca 1. szám, a 12-es tömbház földszintjén található irodában). Októberben ez már 19-étől megtehető.
Ötödik alkalommal szervezik meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely idén is a dokumentumfilm-alkotók és a közönség találkozását segíti, miközben azon székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban van mozis vetítés.
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