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Fűtéstámogatás: hamarosan indul az igénylés Sepsiszentgyörgyön

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Sepsiszentgyörgyön pár napon belül igényelni lehet a fűtéstámogatást a 2026–2027-es téli időszakra. Az iratcsomókat a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén lehet leadni.

Bodor Tünde

2026. október 16., 08:202026. október 16., 08:20

A fűtési pótlék odaítélése a 2021/226-os törvény alapján történik mindazoknak, akik gázzal, villanyárammal, távhővel vagy fával fűtenek, és megfelelnek a követelményeknek.

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Az igénylőknek egy kérelmet és egy saját felelősségre tett nyilatkozatot kell leadniuk a Szociális Igazgatóságon. Ehhez csatolniuk kell a család összetételét és a családtagok egyhavi jövedelmét igazoló iratokat, a kérelem leadását megelőző időszakra vonatkozóan.

Ebben az évben azok a családok részesülhetnek fűtéstámogatásban, amelyeknél az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a havi 1386 lejt. Egyedülálló személy esetében ez a határ 2053 lej.

A lakásfűtési támogatásból való kizáráshoz vezető javak listája és az igénylésre, illetve a jogosultságra vonatkozó további részletek a sepsiszentgyörgyi önkormányzat weboldalán találhatók. Telefonon a 0267 311 068-as számon lehet érdeklődni.

A kérelmeket novembertől márciusig lehet személyesen benyújtani, minden hónap 1-je és 20-a között, a Szociális Támogatási Igazgatóság székhelyén (Dália utca 1. szám, a 12-es tömbház földszintjén található irodában). Októberben ez már 19-étől megtehető.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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