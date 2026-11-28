Sepsiszentgyörgyön december 15-ig lehet kifizetni a lakónegyedi parkolóhelyek bérleti díját 2027-re.

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Ha az említett határidőig az érintettek nem törlesztik a bérleti díjat, a parkoló bérleti jogát felfüggesztik, a lezárószerkezetet eltávolítják.

Az önkormányzat felhívja a lakók figyelmét az online fizetési lehetőségekre a Ghiseul.ro oldalon, valamint banki átutalással a polgármesteri hivatal számlájára: CUI: RO 26752503, IBAN: RO85 TREZ 2565 0220 5X00 7540.

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Bővebb információkért érdeklődni lehet a 0267 313 323-as telefonszámon vagy e-mailben az attila.fekete@sepsi.ro címen.