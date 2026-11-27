Bizonytalanná vált, hogy mennyit kell fizetni január elsejétől a szemétszállításért Marosvásárhelyen és környékén, miután pénteken a polgármesterek elutasították az Ecolect által javasolt árat. Jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze.

Simon Virág 2026. november 27., 21:182026. november 27., 21:18

A Maros megyei hulladékgazdálkodásért felelős ADI Ecolect Maros székházában pénteken a 2-es körzet polgármesterei találkoztak, hogy közgyűlésen szavazzanak a jövő évre javasolt szemétilletékről. Áremelés lesz Mint korábban beszámoltunk róla, a 19 települést – köztük Marosvásárhelyt és Nyárádszeredát – magába foglaló 2-es körzet polgármestereinek a hét elején már volt egy közgyűlése. Ezen arról kellett szavazniuk, hogy elfogadják-e a Sylevy szemétszolgáltató cég által kért áremelést. korábban írtuk Szemétdíj: a mulasztások miatt ment át a drágítás A harmincnapos határidő be nem tartása miatt átment a hulladékszállító cég által kért drágítás, így az általa alkalmazott tarifa legalább ötven százalékkal nő. Azt nem tudni, hogy Marosvásárhelyen és környékén mennyi illetéket fogunk fizetni. Bár a gyűlésen kevesebb volt az igen, mint a nem szavazat, a törvény értelmében mégis átment a szolgáltató kérése, így

január elejétől a jelenleginél magasabb árakon gyűjti össze és szállítja el a háztartási, valamint az egyéb jellegű hulladékot.

Mennyi a javasolt szemétilleték? Pénteken ugyanazon 19 település képviselői újabb közgyűlésen vettek részt, ahol a jövő évre javasolt szemétilletékről kellett dönteniük. Mint az Ecolect vezetője, Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, a szemétszolgáltató cég által közölt, a jelenleginél magasabb árak alapján kiszámították, mekkora kellene legyen a javasolt szemétilleték havonta, személyenként. Hirdetés A javasolt tarifát az önkormányzatok irányadónak tartják: dönthetnek úgy, hogy a lakók kevesebbet vagy többet fizessenek, de az Ecolect által javasolt díjak fedezik a szemétszolgáltató által benyújtandó számlákat.

A pénteki közgyűlésen az önkormányzatok képviselői a javasolt árat nem fogadták el. Ez havonta a vidéki településeken lakosonként 19,69 lej, városon pedig 17,26 lej lett volna, ezért hetente egyszer elszállítják a háztartási szemetet és havonta a szelektív hulladékot.

Ez az összeg csak valamivel nagyobb, mint amennyi most a 2-es körzetben van, és kisebb, mint átlagban a megye többi körzetében – magyarázta az Ecolect vezetője.

Fotó: Haáz Vince

Jelenleg Marosvásárhelyen a szemétilleték személyenként havi 15,50 lej, a vidéki településeken változó, de a 2-es körzetben nem haladja meg a havi húsz lejt személyenként. Mi lesz ezután? Tóth Andrea elmondta, hogy jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze, amikor ismét napirendre kerül a javasolt szemétilleték megszavazása. Az önkormányzatoknak ugyanis lényegében ezeknek a számoknak az alapján kell kiszámítaniuk a saját köztisztasági díjaikat, majd közvitára bocsátaniuk és elfogadniuk azokat. Az biztos, hogy a döntés elmaradása ellenére

január 1-jétől a szolgáltató már az elfogadott, megemelt tarifák alapján számlázza ki a költségeket az önkormányzatoknak, és azokat törleszteniük kell.