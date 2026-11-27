Fotó: Haáz Vince
Bizonytalanná vált, hogy mennyit kell fizetni január elsejétől a szemétszállításért Marosvásárhelyen és környékén, miután pénteken a polgármesterek elutasították az Ecolect által javasolt árat. Jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze.
A Maros megyei hulladékgazdálkodásért felelős ADI Ecolect Maros székházában pénteken a 2-es körzet polgármesterei találkoztak, hogy közgyűlésen szavazzanak a jövő évre javasolt szemétilletékről.
Mint korábban beszámoltunk róla, a 19 települést – köztük Marosvásárhelyt és Nyárádszeredát – magába foglaló 2-es körzet polgármestereinek a hét elején már volt egy közgyűlése. Ezen arról kellett szavazniuk, hogy elfogadják-e a Sylevy szemétszolgáltató cég által kért áremelést.
A harmincnapos határidő be nem tartása miatt átment a hulladékszállító cég által kért drágítás, így az általa alkalmazott tarifa legalább ötven százalékkal nő. Azt nem tudni, hogy Marosvásárhelyen és környékén mennyi illetéket fogunk fizetni.
Bár a gyűlésen kevesebb volt az igen, mint a nem szavazat, a törvény értelmében mégis átment a szolgáltató kérése, így
Pénteken ugyanazon 19 település képviselői újabb közgyűlésen vettek részt, ahol a jövő évre javasolt szemétilletékről kellett dönteniük. Mint az Ecolect vezetője, Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, a szemétszolgáltató cég által közölt, a jelenleginél magasabb árak alapján kiszámították, mekkora kellene legyen a javasolt szemétilleték havonta, személyenként.
A javasolt tarifát az önkormányzatok irányadónak tartják: dönthetnek úgy, hogy a lakók kevesebbet vagy többet fizessenek, de az Ecolect által javasolt díjak fedezik a szemétszolgáltató által benyújtandó számlákat.
Ez az összeg csak valamivel nagyobb, mint amennyi most a 2-es körzetben van, és kisebb, mint átlagban a megye többi körzetében – magyarázta az Ecolect vezetője.
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg Marosvásárhelyen a szemétilleték személyenként havi 15,50 lej, a vidéki településeken változó, de a 2-es körzetben nem haladja meg a havi húsz lejt személyenként.
Tóth Andrea elmondta, hogy jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze, amikor ismét napirendre kerül a javasolt szemétilleték megszavazása. Az önkormányzatoknak ugyanis lényegében ezeknek a számoknak az alapján kell kiszámítaniuk a saját köztisztasági díjaikat, majd közvitára bocsátaniuk és elfogadniuk azokat. Az biztos, hogy a döntés elmaradása ellenére
Arra a kérdésre, hogy a megyében máshol is voltak-e hasonló elégedetlenségek vagy gondok, az illetékes azt mondta: annak ellenére, hogy vannak zónák, ahol magasabbak az árak, a többi közgyűlésen nem voltak gondok.
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