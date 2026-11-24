Zárt ajtók mögött döntöttek a drágításról
Fotó: Haáz Vince
A harmincnapos határidő be nem tartása miatt átment a hulladékszállító cég által kért drágítás, így az általa alkalmazott tarifa legalább ötven százalékkal nő. Azt nem tudni, hogy Marosvásárhelyen és környékén mennyi illetéket fogunk fizetni.
Maros megyében – amely hét körzetre van osztva – a megyeszékely, Nyárádszereda és további tizenhét település a 2-es körzetbe tartozik, ahol a szolgáltatást biztosító cég kérte a díjak emelését.
Elsőkörben minden önkormányzatnak szavaznia kellett arról, hogy beleegyezik-e a hulladékszállítási tarifák emelésébe vagy sem, a település egy-egy képviselőjének pedig a keddi közgyűlésen is kellett voksolnia erről.
Közgyűlésen döntenek a Maros megyei polgármesterek a jövő évi szemétdíj megemeléséről és minden településnek egy szavazata van. Bár a marosvásárhelyi tanácsosok elutasították a díjemelést, a peremtelepülések dönthetnek másként.
A szolgáltató nem a lakossági díjszabások emelését kérte, hanem tételesen minden hulladék (háztartási, textil, nagy méretű) összegyűjtése és elszállítása után kiszámlázott tonnánkénti díj emelését. Ez azt is jelenti, hogy nem lehet tudni, egy esetleges áremelés esetén a lakosság mennyivel fog többet fizetni.
A keddi zárt ülés után Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy négy igen, öt nem és négy tartózkodás mellett a jelenleéő polgármesteri hivatalok képviselői elutasították a szolgáltató áremelésre vonatkozó kérését.
Január elejétől változik a szemétilleték, de nem tudni még, hogy mennyi lesz
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyt Gombos Csaba városmenedzser képviselte, és a képviselő-testület által biztosított felhatalmazás alapján nemmel szavazott.
„Az Ecolect azonban azt mondja, hogy ez még nem jelenti azt, hogy a kért díjemelés nem történik meg. Mi már most kijelentjük, hogy
Mert nem értünk egyet azzal, hogy az inflációnál nagyobb mértékben, akár 50–70 százalékkal nagyobb díjakat számoljanak fel nekünk.”
Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna az Ecolect gyűlésről hazafelé tartva a Székelyhonnak elmondta, hogy ő tartózkodott a szavazáskor. Azért tett így, mert náluk a helyi önkormányzat még nem vitatta meg a szolgáltató által kért tarifát, és bár szóban azt mondták a tanácsosok, hogy nem kívánják elfogadni, neki
Arról is beszámolt, hogy a gyűlésről több önkormányzat hiányzott, és az Ecolect illetékese szerint azok esetében, akik az általuk meghatározott határidőn belül nem fogadták el a tarifák emeléséről szóló határozatot és nem küldték azt vissza az Ecolecthez, a hallgatólagos beleegyezés elvét alkalmazzák.
Nem minden önkormányzat küldte el a képviselőjét a közgyűlésre
Fotó: Haáz Vince
Bodó Előd elmondta, a gyűlés után nem világos, hogy alkalmazni fogják-e a díjszabások emelését, illetve az sem, hogy ez mennyire fogja érinteni a lakosságot. Megvárják, hogy az Ecolect milyen tarifát javasol jövő évre, és annak függvényében döntenek majd arról a helyi képviselő-testületben, hogy Mezőpanit községben mit alkalmaznak.
Náluk például nem teszik ki a biohulladékot, hiszen mindenki komposztál a kertjében, udvarában. Ez és a szelektív hulladék mennyisége lehetővé teszi, hogy az Ecolect által javasolt díjakon változtassanak, általában csökkentsék azt. De, hogy jövőre mi lesz, azt egyelőre nem tudják.
Az Ecolect vezetője, Tóth Andrea a Székelyhont arról tájékoztatta, hogy a törvény értelmében a kijelölt harmincnapos határidőre minden önkormányzatnak vissza kell küldenie a szolgáltató által kért díjemelésről szóló határozatot. Amennyiben ezt nem tették meg, az hallgatólagos jóváhagyást jelent, vagyis elfogadták az emelést. Ők
Bár a keddi gyűlésen volt olyan polgármester, aki másképp szavazott, mint ahogy az önkormányzat felhatalmazta, ez törvénytelen, így a végső döntés értelmében hivatalosan csak három elutasító szavazat volt a tizenkilencből.
Az illetékes elmondta, mindezek alapján előreláthatóan pénteken fogják – szintén közgyűlésen – elfogadtatni a január elejétől érvényes, javasolt szemétilletéket. Erről majd a helyi önkormányzatok is szavazni fognak, és azután derül ki, hogy Marosvásárhelyen, illetve a peremtelepüléseken januártól mekkora lesz az egy személyre eső szemétilleték.
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