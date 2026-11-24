Elfoglalta méltó helyét mindkét karácsonyfa Marosvásárhely központjában: a főtéri virágóránál élő fa illatozik, míg a Színház téren műfenyő köszönti a járókelőket. Az ünnepi fényeket december 5-én, Mikulás napjának előestéjén kapcsolják fel.

Egy kis havazás is volt kedden délelőtt, amikor a helyére került a fa

Elfoglalta méltó helyét mindkét karácsonyfa Marosvásárhely központjában: a főtéri virágóránál élő fa illatozik, míg a Színház téren műfenyő köszönti a járókelőket. Az ünnepi fényeket december 5-én, Mikulás napjának előestéjén kapcsolják fel.

Kisebb havazás kíséretében állították fel kedden délelőtt a karácsonyfát Marosvásárhely főterén, a virágóránál. Évekig csak itt volt karácsonyfája a városnak, pár éve azonban nagyméretű műfenyőt állítanak a Színház térre is.

Idén a virágórához kerülő termetes fát a városrendezési igazgatóság udvaráról vágták ki, és szállították a központba. Az illetékesek szerint