Elfoglalta méltó helyét mindkét karácsonyfa Marosvásárhely központjában: a főtéri virágóránál élő fa illatozik, míg a Színház téren műfenyő köszönti a járókelőket. Az ünnepi fényeket december 5-én, Mikulás napjának előestéjén kapcsolják fel.
Egy kis havazás is volt kedden délelőtt, amikor a helyére került a fa
Fotó: Haáz Vince
Elfoglalta méltó helyét mindkét karácsonyfa Marosvásárhely központjában: a főtéri virágóránál élő fa illatozik, míg a Színház téren műfenyő köszönti a járókelőket. Az ünnepi fényeket december 5-én, Mikulás napjának előestéjén kapcsolják fel.
Kisebb havazás kíséretében állították fel kedden délelőtt a karácsonyfát Marosvásárhely főterén, a virágóránál. Évekig csak itt volt karácsonyfája a városnak, pár éve azonban nagyméretű műfenyőt állítanak a Színház térre is.
Idén a virágórához kerülő termetes fát a városrendezési igazgatóság udvaráról vágták ki, és szállították a központba. Az illetékesek szerint
Az elkövetkező napokban feldíszítik, hogy péntekre már teljes pompájában fogadhassa a városlakókat.
A műfenyő is a helyére került
Fotó: Haáz Vince
díszesen fel is öltöztették, így az is készen áll a karácsonyi vásár megnyitójára és az ünnepi fények felkapcsolására.
November 27-én, pénteken 18.30-tól a Színház téren több száz gyermek közös karácsonyi koncertje nyitja meg a vásárt. December 5-én, pénteken kapcsolják fel a díszkivilágítást és elindulnak a Mikulásbuszok is.
A közterületrendezési igazagtóság udvaráról hozták a főtérre
Fotó: Haáz Vince
Hatvanéves, húsz méter magas
Fotó: Haáz Vince
Pénteken nyitják meg a karácsonyi vásárt
Fotó: Haáz Vince
Folyamatban a fa díszítése
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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