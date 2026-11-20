Ellenőrzéseket tartottak a Maros megyei rendőrök a vasútállomásokon, személyvonatokon, vasúti átjáróknál és a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér környékén. Az akció során 210 embert igazoltattak, 160 járművet vizsgáltak át, és egy körözött személygépkocsit is lefoglaltak.

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A Maros megyei rendőrség munkatársai csütörtökön a Maros Megyei Bevándorlási Hivatal képviselőivel közösen a vasútállomásokon, a személyvonatokon, a vasúti átjáróknál, valamint a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér környékén végeztek ellenőrzéseket. Mint a sajtóirodától megtudtuk, az akció célja a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése és visszaszorítása volt, de a repülőtéri őrző-védelmi tevékenységet is ellenőrizték.

Az akció során mintegy 210 személyt igazoltattak, és 160 gépjárművet vizsgáltak át.

A rendőrök emellett a személyvonatokon és a vasútállomásokon is járőröztek.

összesen 36 szabálysértési bírságot szabtak ki több mint 11 900 lej értékben.

A legtöbb, összesen 32 bírságot a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt rótták ki. Ugyanakkor két bírságot a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó előírások megszegése miatt alkalmaztak, további két bírságot a társadalmi együttélés, a közrend és a köznyugalom szabályainak megsértése miatt szabtak ki. A helyszínelések nyomán bevontak két gépjárművezetői és három forgalmi engedélyt, továbbá két pár rendszámtáblát visszatartottak.

Az ellenőrzések során a rendőrök megállítottak és lefoglaltak egy olyan személygépkocsit, amelyre körözés volt kiadva.