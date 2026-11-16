Munka közben gyulladt ki egy traktor

2026. november 13., péntek

Közel hétszer annyi medve él Maros megyében, mint amennyi optimális lenne

Csaknem napi szinten látnak medvét a Maros megyei településeken és ezekről riasztásokat is küldenek. A vadállatok által okozott károkat összesítő jegyzék egyre hosszabb, a kártérítések azonban késnek. A megengedett 71 nagyvadból 19-et lőttek ki eddig.