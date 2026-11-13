Tűz ütött ki egy gazdasági melléképületben Maros megyében

Mintegy 50 négyzetméteren csaptak fel a lángok szerda éjszaka egy gazdasági melléképületben a Maros megyei Erdőidecsen.

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Szerda este, fél 12 körül riasztották a szászrégeni tűzoltókat egy Erdőidecsen, Marosvécs községben keletkezett tűzhöz, akik a helyszínre két tűzoltóautóval, valamint egy elsősegélynyújtó egységgel vonultak ki.

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A beavatkozásban a magyarói önkéntes tűzoltók is részt vettek. A lángok mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak, a tűzoltóknak sikerült megfékezniük és eloltaniuk a tüzet.