Halálos baleset történt Málnásfürdőnél, lezárták az országutat

2026. november 08., vasárnap

Múzeumi élmény: amikor téged is elítélnek a koncepciós perben

A kommunizmus korszaka nem csak a történelmi múlt része, hiszen sokunk személyes életének meghatározó részét jelenti. A Vörös Csillag Múzeum látványtervezői erre is törekedtek: ne csak nézzük a múltidézést, legyünk részesei azoknak az időknek.