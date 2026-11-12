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Halálos baleset történt Málnásfürdőnél, lezárták az országutat

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tragikus baleset történt csütörtök reggel a 12-es országúton, Málnásfürdő bejáratánál: egy teherautó és egy haszongépjármű ütközött össze. A balesetben egy személy életét vesztette, egy másik pedig orvosi ellátásra szorul.

Székelyhon

2026. november 12., 10:032026. november 12., 10:03

2026. november 12., 10:112026. november 12., 10:11

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset miatt

mindkét menetirányban leállították a forgalmat a 12-es országút érintett szakaszán.

A rendőrök a helyszínen vizsgálják a baleset körülményeit. Az autósokat arra kérik, hogy legyenek türelmesek, és tartsák be a forgalomirányító rendőrök utasításait.

Kovászna megye Háromszék Baleset
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