Tíz fegyvert és közel tízezer lőszert foglaltak le

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Fotó: Borbély Fanni
Tíz lőfegyvert és csaknem tízezer lőszert foglaltak le csütörtökön Kovászna megyében egy átfogó házkutatás–sorozat nyomán. Három személyt bekísértek és kihallgattak.
A sepsiszentgyörgyi ügyészség közleménye szerint csütörtökön 13 helyszínen tartottak házkutatást Kovászna megyében, és három előállítási parancsot is végrehajtottak.
Az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy az érintettek 2025 márciusa és 2026 márciusa között
A nyomozati anyag szerint a fegyvereket a jogszabályi előírások megsértésével hozhatták be az országba, és az illegálisan birtokolt fegyvereket használták is.
A házkutatások során 10 lőfegyvert, 9760 különböző típusú és kaliberű lőszert, valamint mintegy 5 kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le.
Az ügyben három előállítási parancsot is végrehajtottak, az érintett személyeket pedig bevitték kihallgatásra.
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