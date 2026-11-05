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Tíz fegyvert és közel tízezer lőszert foglaltak le

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Tíz lőfegyvert és csaknem tízezer lőszert foglaltak le csütörtökön Kovászna megyében egy átfogó házkutatás–sorozat nyomán. Három személyt bekísértek és kihallgattak.

Simon Virág

2026. november 05., 17:002026. november 05., 17:00

A sepsiszentgyörgyi ügyészség közleménye szerint csütörtökön 13 helyszínen tartottak házkutatást Kovászna megyében, és három előállítási parancsot is végrehajtottak.

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Az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján megalapozott a gyanú, hogy az érintettek 2025 márciusa és 2026 márciusa között

engedély nélkül szereztek be nem halálos lőszereket, valamint a törvényes előírások megszegésével, engedélyköteles fegyvereket birtokoltak.

A nyomozati anyag szerint a fegyvereket a jogszabályi előírások megsértésével hozhatták be az országba, és az illegálisan birtokolt fegyvereket használták is.

A házkutatások során 10 lőfegyvert, 9760 különböző típusú és kaliberű lőszert, valamint mintegy 5 kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le.

Az ügyben három előállítási parancsot is végrehajtottak, az érintett személyeket pedig bevitték kihallgatásra.

Háromszék Rendőrség
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