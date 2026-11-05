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Kétnyelvű gálaműsorral ünnepelte meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem az elmúlt nyolcvan évet A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának 80. évfordulóját ünnepli. Csütörtökön ünnepi gálát tartottak a Nemzeti Színházban, ahol az akadémiai világ mellett a román és a magyar kormány képvselői, illetve Zsófia román hercegnő is jelen volt. Hajnal Csilla 2026. november 05., 17:062026. november 05., 17:06

Közösen vonult át az egyetemi közösség a Nemzeti Színházba csütörtökön Fotó: Haáz Vince

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának 80. évfordulóját ünnepli. Csütörtökön ünnepi gálát tartottak a Nemzeti Színházban, ahol az akadémiai világ mellett a román és a magyar kormány képvselői, illetve Zsófia román hercegnő is jelen volt.

Hajnal Csilla 2026. november 05., 17:062026. november 05., 17:06

Közösen vonult át a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanár- és diákközössége az egyetem Köteles utcai épületéből a Nemzeti Színházba csütörtökön, pár percre le is állították a forgalmat az érintett utcákban. A színházban tartott gálaműsor az egyetem kórusának előadásával vette kezdetetét, a házigazdák Dana Lemnaru és Sebestyén Aba egyetemi tanárok voltak. Hirdetés

Fotó: Haáz Vince

A transzilvanista szellem jegyében Sorin Crișan rektor románul köszöntötte a jelenlévőket, Kós Anna rektorhelyettes pedig magyar nyelven mondott beszédet. A rektorhelyettes beszédében kiemelte,

a különböző kultúrák együttélése a transzilvanista szellem jegyében náluk nem elméleti kérdés, hanem mindennapi gyakorlat,

ugyanakkor az elmúlt években a nemzetközi kapcsolataik is megerősödtek, amely jelzi, az itt felhalmozott tudás európai szinten is értéket képvisel.

Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere jó hírt „ajándékozott” az ünneplőknek: bejelentette, hogy decemberben a helyi tanácsnak előterjesztik azt a döntést, ami egy

jelképes összegért átadja a Művészeti Egyetem kezelésébe a marosvásárhelyi Művész mozit,

hogy újra megteljen élettel: vetítésekkel, előadásokkal, találkozásokkal.

Fotó: Haáz Vince

Kulturális többlet A magyar kormányt Heidl György egyetemi tanár, Magyarország Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumának államtitkára képviselte. Köszöntőjében arról beszélt, hogy

egy művészeti egyetem küldetése egyszerre szól a hagyomány megőrzéséről és a megújulás bátorságáról, ehhez azonban elengedhetetlen az egyetemi autonómia.

Az államtitkár kulturális többletnek nevezte az itt zajló kétnyelvű – magyar és román nyelvű – oktatást. „A közös munka, a kölcsönös tisztelet és a másik kultúrájának és művészetének megismerése nem gyengíti saját identitásunkat, hanem gazdagítja azt.

Az egyetem nem csak tudást közvetít, hanem a kulturális párbeszéd és az együttélés fontos példáját is megteremti

– hangsúlyozta Heidl György.

Fotó: Haáz Vince

A továbbiakban Daniela Burghilă, a hazai Oktatási és Kutatási Minisztérium felsőoktatásért felelős főigazgatója a román kormány képviseletében Dimitrie Gusti-oklevelet és emlékplakettet adott át Sorin Crișan rektornak. Az egyetem jubileumát továbbá számos hazai szakmai vezető köszöntötte, illetve

Zsófia román hercegnő is jelen volt az ünnepségen.

Fotó: Haáz Vince

A gálaműsort művészeti produkciók is színesítették: fellépett a Tiberius Kvartett, előadást tartott György Levente, valamint Daniela Neamț és Luiza Zan művészek, végül Strausz Imre István egyetemi előadótanár orgonakíséretével Az egyetem történetének 80 éve című audiovizuális performanszot mutattak be. Az egyetem nyolc évtizedes működését november 5-8. díjátadókkal, színházi előadással, filmvetítéssel, aranydiplomaosztóval és könyvbemutatóval ünneplik.

A marosvásárhelyi „színi” jogelődjét I. Mihály király – Zsófia hercegnő édesapja – által jegyzett rendelettel Kolozsváron hozták létre 1946-ban. 1954-ben helyezték át a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetet Marosvásárhelyre, ahol a Köteles utcában 1962-től Stúdió Színház néven saját előadótérrel rendelkezik. Az intézmény a rendszerváltás után Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia, később Színházművészeti Egyetem, majd 2009-től Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem néven folytatta működését.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Kós Anna rektorhelyettes: a különböző kultúrák együttélése a transzilvanista szellem jegyében mindennapi gyakorlat az egyetemen Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Heidl György, Magyarország Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumának államtitkára: egy művészeti egyetem küldetése egyszerre szól a hagyomány megőrzéséről és a megújulás bátorságáról Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince