Szemétből áram: új utat keres Jedd a hulladékgazdálkodásban

Keddenként szállítják el a szemetet Jedden, ami hetente mintegy öt autónyi hulladékot jelent
Fotó: Haáz Vince
Az inflációval együtt a szemétszállítási díj is nőhet Maros megyében. A Marosvásárhely melletti Jedden viszont egy olyan tervvel készülnek, amely hosszabb távon akár nullára csökkentheti az elszállítandó hulladék mennyiségét, és vele a szemétdíjat is.
2026. november 03., 20:022026. november 03., 20:02
2026. november 03., 20:022026. november 03., 20:02
Bányai István, Jedd polgármestere a Székelyhonnak újszerű tervet vázolt fel. Mint elmondta, a község a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemmel (MOGYTTE) együttműködve
A település biztosítja a telket, az egyetem pedig megépíti és üzemelteti a létesítményt.
Jedd község a marosvásárhelyi orvosi egyetemmel együttműködve olyan létesítményt építene, amely a hulladékot elektromos árammá alakítja
Fotó: Haáz Vince
A megállapodást egy hete írták alá az egyetem rektorával, a község képviselő-testülete pedig megszavazta, hogy egy jeddi telket ötven évre átad az egyetemnek azzal a feltétellel, hogy a beruházás két-három éven belül elkészül.
A polgármester hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem szemétlerakóról van szó, hanem egy modern, zárt épületet kell elképzelni, amely áramtermelő központra hasonlít, és amilyen Európában több helyen is látható.
Bányai István kifejtette, a mintegy ötezer négyzetméteres telek nincs a lakóházak közvetlen közelében, és a technológia megépítése ennek csak körülbelül egytizedét igényli. Az üzem a tervek szerint teljesen robotizált lenne, a termelt áram fedezné a működést, és ha mégsem lenne elég, a polgármester szerint csak nagyon kis működtetési díjra lenne szükség, hiszen az üzem nem egy nagy gyár lesz.
Fotó: Haáz Vince
„Nem számolunk hatalmas szemétmennyiségekkel, hiszen Jeddnek hetente három-négy autónyi szemete van, és gondolom, annál több nem lehet az orvosi egyetemnek sem. Tehát nem beszélünk hatalmas volumenű gyárról, amit egész nap fognak tölteni.
Nálunk kedden szállítják el a szemetet, akkor két-három autó szokott fordulni, plusz ezen kívül vannak a szelektív autók, de azok nem telnek meg. Körülbelül öt autóval számolunk Jeddnek, öt autóval az egyetemnek, tehát
– magyarázta a községvezető.
A beruházást az egyetem fedezné. A polgármester szerint egy-két millió euró közötti összegről lehet szó, attól függően, hogy melyik technológiát választják. Több is létezik: van olyan, amely aszfalt-alapanyagot állít elő a hulladékból, van, amely gázt, és van, amely áramot.
– tette hozzá Bányai István.
A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a terv még gyerekcipőben jár. A technológiát még nem választották ki, az épület tervei nem készültek el, és a projektnek komoly engedélyezési eljáráson kell átmennie.
Fotó: Haáz Vince
Az engedélyezés a polgármester szerint rendes körülmények között fél évig tart, ezután az egyetem egy éven belül elkészítené az épületet. Ez alapján másfél-két év múlva működhetne az üzem. Ugyanakkor az engedélyezési folyamat sok mindentől függ, és elhúzódhat.
Kiút a mókuskerékből
Jelenleg a szemétdíj személyenként havonta 17 lej Jedden, de a cégek, ipari létesítmények és vendégházak ennél jóval nagyobb összeget fizetnek. Bár a díj romániai viszonylatban nem számít drágának, folyamatosan emelkedik. A polgármester szerint a terv kiút lehet ebből a „mókuskerékből”, és jó példaként szolgálhat más településeknek is.
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