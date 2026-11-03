Szemétből áram: új utat keres Jedd a hulladékgazdálkodásban

Az inflációval együtt a szemétszállítási díj is nőhet Maros megyében. A Marosvásárhely melletti Jedden viszont egy olyan tervvel készülnek, amely hosszabb távon akár nullára csökkentheti az elszállítandó hulladék mennyiségét, és vele a szemétdíjat is.

Hajnal Csilla 2026. november 03., 20:022026. november 03., 20:02 2026. november 03., 20:022026. november 03., 20:02

Jedd község a marosvásárhelyi orvosi és tudományegyetemmel együttműködve hulladékból elektromos áramot előállító létesítményt tervez, a telket a község adja, az építést és üzemeltetést az egyetem vállalja.

A megállapodást egy hete írták alá, és a képviselő-testület egy jeddi telket ötven évre ad át az egyetemnek, két-három éves megvalósítási feltétellel.

A polgármester szerint az üzem nem lerakó lenne, hanem zárt, robotizált épület, amely egy körülbelül 5000 négyzetméteres telek tizedét használná.

Az előzetes számítás szerint Jedd és az egyetem együtt heti tíz autónyi hulladékot termelne, amit az egység akár egy nap alatt feldolgozhat.

A beruházás várhatóan egy-két millió euróba kerülne, az engedélyezés és kivitelezés után pedig a polgármester szerint másfél-két év múlva működhetne. Bányai István, Jedd polgármestere a Székelyhonnak újszerű tervet vázolt fel. Mint elmondta, a község a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemmel (MOGYTTE) együttműködve

olyan létesítményt építene, amely a hulladékot elektromos árammá alakítja.

A település biztosítja a telket, az egyetem pedig megépíti és üzemelteti a létesítményt.

Jedd község a marosvásárhelyi orvosi egyetemmel együttműködve olyan létesítményt építene, amely a hulladékot elektromos árammá alakítja Fotó: Haáz Vince

A megállapodást egy hete írták alá az egyetem rektorával, a község képviselő-testülete pedig megszavazta, hogy egy jeddi telket ötven évre átad az egyetemnek azzal a feltétellel, hogy a beruházás két-három éven belül elkészül. Hogyan nézne ki a létesítmény? A polgármester hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem szemétlerakóról van szó, hanem egy modern, zárt épületet kell elképzelni, amely áramtermelő központra hasonlít, és amilyen Európában több helyen is látható.

A hulladékot szállító autó beüríti a rakományt a gépezetbe, a szemetet pedig rövid időn belül úgy feldolgozzák, hogy nem marad belőle semmi.

Bányai István kifejtette, a mintegy ötezer négyzetméteres telek nincs a lakóházak közvetlen közelében, és a technológia megépítése ennek csak körülbelül egytizedét igényli. Az üzem a tervek szerint teljesen robotizált lenne, a termelt áram fedezné a működést, és ha mégsem lenne elég, a polgármester szerint csak nagyon kis működtetési díjra lenne szükség, hiszen az üzem nem egy nagy gyár lesz.

Fotó: Haáz Vince

„Nem számolunk hatalmas szemétmennyiségekkel, hiszen Jeddnek hetente három-négy autónyi szemete van, és gondolom, annál több nem lehet az orvosi egyetemnek sem. Tehát nem beszélünk hatalmas volumenű gyárról, amit egész nap fognak tölteni. Hirdetés Nálunk kedden szállítják el a szemetet, akkor két-három autó szokott fordulni, plusz ezen kívül vannak a szelektív autók, de azok nem telnek meg. Körülbelül öt autóval számolunk Jeddnek, öt autóval az egyetemnek, tehát

összesen tíz autónyi szemét lenne egy héten, amit egy ilyen egység akár egy nap alatt is fel tud dolgozni”

– magyarázta a községvezető. Mennyibe kerül, és ki fizeti? A beruházást az egyetem fedezné. A polgármester szerint egy-két millió euró közötti összegről lehet szó, attól függően, hogy melyik technológiát választják. Több is létezik: van olyan, amely aszfalt-alapanyagot állít elő a hulladékból, van, amely gázt, és van, amely áramot.

Jeddre az áramtermelő megoldást szánják, mert az a legegyszerűbb

– tette hozzá Bányai István. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a terv még gyerekcipőben jár. A technológiát még nem választották ki, az épület tervei nem készültek el, és a projektnek komoly engedélyezési eljáráson kell átmennie.

Fotó: Haáz Vince

Az engedélyezés a polgármester szerint rendes körülmények között fél évig tart, ezután az egyetem egy éven belül elkészítené az épületet. Ez alapján másfél-két év múlva működhetne az üzem. Ugyanakkor az engedélyezési folyamat sok mindentől függ, és elhúzódhat.