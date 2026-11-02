Fák dőltek az útra a Gyilkostónál és Piricskénél

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Fotó: Pinti Attila
Két fenyőfa dőlt hétfőn este a Gyilkos-tó felé vezető 12 C jelzésű országútra, elzárva mindkét közlekedési sávot – közli a Hargita megyei tűzoltóság. Nem sokkal később Csíkszereda közelében, Piricskénél is kidőlt fa miatt riasztották a tűzoltókat.
2026. november 02., 22:032026. november 02., 22:03
2026. november 02., 22:342026. november 02., 22:34
A Gyilkostónál kidőlt fákhoz egy bevetési egységet küldtek, hogy felszabadítsák az úttestet. A Piricskénél kidőlt fa eltakarításához szintén egy tűzoltóegység szállt ki Csíkszeredából – adta hírül a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
A tűzoltóság későbbi tájékoztatása szerint a Gyilkostónál sikerült megtiszítani a 12C országutat a kidőlt fáktól, ennek köszönhetően pedig újraindult a forgalom.
Ezt követően Piricskénél is sikerült megtisztítani az úttestet – tájékoztatott a tűzoltóság sajtószóvivője.
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