Fák dőltek az útra a Gyilkostónál és Piricskénél

Két fenyőfa dőlt hétfőn este a Gyilkos-tó felé vezető 12 C jelzésű országútra, elzárva mindkét közlekedési sávot – közli a Hargita megyei tűzoltóság. Nem sokkal később Csíkszereda közelében, Piricskénél is kidőlt fa miatt riasztották a tűzoltókat.

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A Gyilkostónál kidőlt fákhoz egy bevetési egységet küldtek, hogy felszabadítsák az úttestet. A Piricskénél kidőlt fa eltakarításához szintén egy tűzoltóegység szállt ki Csíkszeredából – adta hírül a Hargita megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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A tűzoltóság későbbi tájékoztatása szerint a Gyilkostónál sikerült megtiszítani a 12C országutat a kidőlt fáktól, ennek köszönhetően pedig újraindult a forgalom.

Ezt követően Piricskénél is sikerült megtisztítani az úttestet – tájékoztatott a tűzoltóság sajtószóvivője.