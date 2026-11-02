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Leváltották Ókovács Szilvesztert az Operaház éléről

• Fotó: Ókovács Szilveszter/Facebook

Fotó: Ókovács Szilveszter/Facebook

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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter november 2-i hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát.

Székelyhon

2026. november 02., 18:012026. november 02., 18:01

2026. november 02., 18:022026. november 02., 18:02

A döntésre az intézményben lefolytatott átvilágítás megállapításai alapján került sor - közölte a minisztérium hétfőn az MTI-vel.

A minisztérium új pályázatot ír ki a főigazgatói posztra, az átmeneti időszakban pedig Ivacs Balázs látja el a főigazgatói feladatokat – írták.

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A hírügynökség által szemlézett közleményben kiemelték, hogy az átvilágítás számos szabálytalanságot tárt fel, többek között megállapította, hogy

a főigazgató részére rendszeresen, havonta több százezer forint összegben fizettek ki olyan célprémiumokat, amelyekhez a vonatkozó szabályok szerint miniszteri jóváhagyásra lett volna szükség.

A kifizetések alapjául szolgáló célfeladatok között kommunikációs tevékenységek és főzeneigazgatói feladatok is szerepeltek.

Az intézkedés a Magyar Állami Operaház előadásait nem érinti – közölte a tárca.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy

a „Magyar Állami Operaház átvilágítása egészen elképesztő dolgokat tárt fel”.

Hozzátette: „miközben az intézmény vezetése újra és újra arra hivatkozott, hogy több állami támogatásra van szüksége, az intézmény első számú vezetője havi bruttó 4,8 millió forintos fizetése mellé további juttatásokat állapítottak meg”.

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a főzeneigazgatói pozíció 2023 óta betöltetlen volt, a teljes állású feladatokat pedig „célfeladatként” gyakorlatilag szétosztották a főigazgató, a helyettese és más munkatársak között, és

havi prémiumokat állapítottak meg több százezer forintos összegekben.

A célfeladatok teljesítését ráadásul az első és a második számú vezető egymásnak igazolta le – tette hozzá.

Az átvilágítás feltárta azt is, hogy hónapokon keresztül havi bruttó több mint 660 ezer forintot fizettek az első számú vezetőnek napi jegyzetek írásáért és közzétételéért. Ez az összeg csaknem kétszerese volt az intézmény közösségi média kezeléséért felelős munkavállaló bérének – írta az államtitkár.

Nagy Ervin közölte: az átvilágításnál az is kiderült, hogy az Operaház vezetése

nem tudta pontosan megmondani, hogy mennyibe kerültek az egyes produkciói, egy-egy előadás esetében akár négy különböző becsült értékkel is számoltak.

Ezek az összegek pedig éppen a beszerzési és közbeszerzési eljárások alapját kellene, hogy képezzék – mutatott rá.

Több száz millió forint értékben kerültek elő karmesteri szerződések is – közölte Nagy Ervin, hozzátéve: amikor az átvilágítás során kérdéseket tettek fel ezek indokoltságáról, a főigazgató visszavonta a szerződéseket. Egy másik ügyben pedig azt állította az intézmény vezetése, hogy nem jött létre munkaszerződés, az átvilágítás azonban talált egy már aláírt és ellenjegyzett dokumentumot – írta az államtitkár.

Az intézmény élére ideiglenes vezető kerül, hogy biztosítsa a működés folytonosságát, rendezze az átvilágítás során feltárt hiányosságokat és végrehajtsa a további szükséges intézkedéseket – közölte Nagy Ervin, hozzátéve: az Operaház főigazgatói pozíciójának betöltésére nyílt pályázatot írnak ki.

A megbízott főigazgató Ivacs Balázs lett, aki 2016-tól 2018-ig gazdasági igazgató volt az Operaházban – olvasható a digitar.opera.hu oldalon.

Magyarország
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