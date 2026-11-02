Változó médiavilág, állandó értékek: merre tart a romániai magyar újságírás?

A digitális tartalomgyártás térnyerése, a fiatal újságírók bevonása és a mesterséges intelligencia is új kihívások elé állítja a romániai magyar sajtót. Kacsó Sándor, a MÚRE új elnöke szerint a szakmai hitelesség és az összefogás az alapvető értékek.

Nagy Lilla 2026. november 02., 18:282026. november 02., 18:28 2026. november 02., 18:542026. november 02., 18:54

A klasszikus újságírás jelentős változásokon megy keresztül: a nyomtatott sajtó szerepe csökkent,

a tartalomgyártás egyre inkább az online térbe költözött,

miközben ma már szinte bárki készíthet és oszthat meg információkat egy okostelefon segítségével. Ebben a környezetben különösen fontos kérdéssé vált, hogyan őrizhető meg a szerkesztett tartalmak hitelessége, és miként lehet biztosítani a szakma utánpótlását. Hirdetés Kacsó Sándor, a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének (MÚRE) új elnöke több évtizedes televíziós és újságírói tapasztalattal vette át a szervezet vezetését. A Román Televízió (TVR) magyar adásának munkatársa 1990 óta, korábban tíz évig vezette a bukaresti magyar szerkesztőséget. Kérésünkre a szakma előtt álló kihívásokról, a fiatalok bevonásáról, az egyesület terveiről és a mesterséges intelligencia szerepéről is beszélt. A digitális zajban is szükség van a szerkesztett tartalmakra Kacsó Sándor szerint a klasszikus újságírás nem szűnt meg, hanem átalakult. A nyomtatott sajtó nehezebb helyzetbe került, a tartalomgyártás jelentős része az online felületekre költözött, az audiovizuális média azonban továbbra is fontos szerepet tölt be.

Fotó: Borbély Fanni

Úgy látja, a közszolgálati média egyik legnagyobb értéke, hogy szakemberek készítik a műsorokat, akik megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek. Munkájukat nemcsak a szakmai felkészültség, hanem a közösség iránti felelősség is meghatározza.

Mi az erdélyi magyar közösségnek kell gyártsunk tartalmat, kell tájékoztassuk őket

– fogalmazott. A közszolgálati újságírás alapelvei között a pártatlanságot és a hitelességet emelte ki. A TVR munkatársaként szerzett tapasztalatai alapján úgy véli, a szerkesztett műsoroknak a mai, információkkal túlterhelt környezetben is megvan a helyük és a szerepük. Több lehetőséget kell teremteni a fiatal újságíróknak A szakma egyik legnagyobb problémája az utánpótlás. Bár Marosvásárhelyen, Kolozsváron és más egyetemi központokban is működnek kommunikációs és médiaszakok, a végzett hallgatóknak nehéz lehet megtalálniuk a helyüket a sajtóban. Kacsó Sándor szerint

a fiatalok bevonásához nem elegendő az elméleti képzés: valódi szerkesztőségi tapasztalatot és kiszámítható megélhetési lehetőséget is kell biztosítani számukra.

A MÚRE egyik fontos feladata így épp az lehet, hogy közvetítsen az egyetemisták és a szerkesztőségek között, segítve a szakmai gyakorlatok megszervezését. Az egyesületnek már vannak gyakornok tagjai, akik kedvezményes tagdíjjal csatlakozhatnak a szervezethez. A fiatalok részvételét a szakmai rendezvényeken is szeretnék ösztönözni. A MÚRE évente tavasszal és ősszel szervez találkozókat, amelyek jó alkalmat teremthetnek a tapasztalatcserére és a kapcsolatépítésre. Az új vezetés azt is fontolgatja, hogy a gyakornokok számára kedvezményes vagy akár ingyenes részvételt biztosítson.

Fotó: Borbély Fanni

Az elnök szerint fontos, hogy kialakuljon egy aktív fiatal közösség az egyesületen belül, amely idővel átveheti a stafétát az idősebb nemzedékektől. A generációk közötti együttműködést ugyanakkor nem egyirányú folyamatként képzeli el: szerinte az idősebbeknek is érdemes tanulniuk a fiatalabbaktól, akik sokszor más szemlélettel és hatékonyabban közelítenek a feladatokhoz. A MÚRE nemcsak érdekképviselet, hanem szakmai közösség is A szervezet elsősorban programokkal és szakmai lehetőségekkel tudja támogatni tagjait, hiszen jelentős anyagi segítségre nincs elegendő forrása. A tagdíjak nagy részét a marosvásárhelyi iroda fenntartása és az egyesület működési költségei emésztik fel, ezért a különböző tevékenységeket pályázati forrásokból próbálják megvalósítani. Vannak azonban olyan szolgáltatások és kezdeményezések, amelyek már most is hasznos segítséget nyújtanak az újságíróknak és más érdeklődőknek. Ilyen például az egyesület honlapján elérhető román–magyar szakszótár, amely az intézménynevek és más fontos kifejezések megfelelő fordításában segít. Az eszköz nemcsak az újságírók, hanem az önkormányzati tisztségviselők számára is hasznos lehet.

Fotó: Borbély Fanni

A másik fontos program a riporttáborok szervezése. Ezeken különböző szerkesztőségek munkatársai vesznek részt, akik egy-egy régióban készítenek riportokat saját sajtófelületeik számára. Az elkészült írásokat később összegyűjtik, szakmai szerkesztők átnézik, majd kötet formájában is megjelentetik.

Kacsó Sándor a következő négy évben elsősorban a tagság aktivitására építene.

Azt szeretné, hogy a tagok ne csupán résztvevői legyenek a rendezvényeknek, de saját ötleteikkel és problémáikkal is hozzájáruljanak a közös munkához. A szakmai találkozók célja szerinte nem merülhet ki abban, hogy az újságírók elmondják, milyen nehézségekkel szembesülnek. Arra is megoldásokat kell keresni, és meg kell osztani egymással azokat a tapasztalatokat, amelyek mások számára is hasznosak lehetnek.

Fotó: Borbély Fanni

Újra erősödhet a szakmai összefogás A MÚRE 1990-ben, a rendszerváltás utáni időszakban alakult meg, amikor nagy lelkesedés jellemezte a romániai magyar sajtó világát. Kacsó Sándor már a kezdetekkor kapcsolatba került a szervezettel, azóta pedig több tisztséget is betöltött benne. Felidézte, hogy

az egyesületnek a kezdeti időszakban több mint 400 tagja volt.

A szervezet története során voltak aktívabb és kevésbé mozgalmas időszakok, most azonban ismét növekedés jeleit látja. Jelenleg a taglétszám 416 főt számlál.

Fotó: Borbély Fanni

Az elnök szerint a szervezetnek nyitnia kell az online média munkatársai felé is. Ennek egyik módja lehet, ha a szerkesztőségvezetők ösztönzik kollégáikat a belépésre, hiszen

a MÚRE olyan szakmai közösség lehet, amely a romániai magyar sajtóban dolgozók érdekeit képviseli, függetlenül attól, hogy nyomtatott, audiovizuális vagy online felületen dolgoznak.

A következő évek egyik fontos kérdése ugyanakkor az is, hogy pontosan kit tekinthetnek újságírónak, és milyen feltételekkel lehet valaki az egyesület tagja. A tartalomgyártás átalakulása miatt a hagyományos meghatározások már nem feltétlenül fedik le a szakma teljes valóságát. Erről a kérdésről a vezetőség és a tagság közösen szeretne gondolkodni. Pártoktól függetlenül, a közösség érdekében Az új elnök hangsúlyozta, hogy a MÚRE pártoktól független szervezetként kíván működni. Bár az egyesület különböző forrásokból kap támogatásokat, ezek nem jelenthetnek politikai elköteleződést. Szerinte a szervezet feladata elsősorban a romániai magyar újságírók szakmai érdekeinek képviselete és a közösség erősítése. Úgy véli, az erős intézmények hozzájárulnak ahhoz, hogy az erdélyi magyarok otthon érezzék magukat szülőföldjükön. Ezt a szemléletet televíziós munkájában is igyekezett követni: fontosnak tartja, hogy a média bemutassa azokat a pozitív példákat, amelyek azt bizonyítják, hogy Erdélyben is lehet értékteremtő munkát végezni és boldogulni.

Fotó: Borbély Fanni

A mesterséges intelligencia eszköz, nem az újságíró helyettesítője A mesterséges intelligencia térnyerését Kacsó Sándor nem elsősorban fenyegetésként, hanem újabb technológiai lehetőségként értelmezi. Szerinte az újságíróknak meg kell tanulniuk használni az új eszközöket, ahogyan korábban az internetet is beépítették a mindennapi munkájukba. Ugyanakkor

a technológia alkalmazása nem jelentheti a szakmai ellenőrzés feladását.

Kacsó úgy véli, az egyik legnagyobb probléma, hogy a mesterséges intelligencia időnként téves információkat közöl, ezért az általa előállított tartalmakat minden esetben ellenőrizni kell. A technológia bizonyos feladatokban kifejezetten hasznos lehet: például a szövegek korrektúrájában vagy egyes audiovizuális tartalmak elkészítésében. Egyik kollégája például mesterséges intelligencia segítségével készített dokumentumfilmet egy múlt század eleji történetről, amelyhez kevés korabeli dokumentum állt rendelkezésre. Az elnök szerint azonban fontos különbséget tenni a technológiai segítséggel készült és az ember által létrehozott tartalmak között. A közönségnek tudnia kell, ha egy anyag elkészítésében mesterséges intelligenciát használtak.

Az újságírói hitelesség alapja ugyanis továbbra is az, hogy a szerző vállalja a nevét és felelősséget vállal az általa közölt információkért.

A hagyományos újságírás egyik alapelveként említette a hírek több forrásból történő ellenőrzését, lehetőség szerint pedig a helyszíni tájékozódást. Mint mondta, amit személyesen lát, filmez és szerkeszt, azért maga vállalja a felelősséget. Ezt a fajta szakmai felelősséget a mesterséges intelligencia nem tudja kiváltani. A téma a fiatalok médiatudatosságának szempontjából is egyre fontosabb. Egy, a romániai magyar középiskolásokat érintő felmérés előzetes eredményei szerint a diákok jelentős része használja a mesterséges intelligenciát, többek között házi feladatok elkészítéséhez is. A kutatás és a hozzá kapcsolódó képzések célja többek között az álhírek felismerésének és a tudatos internethasználatnak az erősítése.

Fotó: Borbély Fanni

Több támogatásra lenne szüksége a kisebbségi médiának A romániai magyar sajtó működésének egyik tartós nehézsége, hogy a kisebbségi nyelvű média nehezebben tud kizárólag piaci alapon fennmaradni. Kisebb közönségből kell reklámbevételeket és más forrásokat biztosítania, mint a többségi nyelvű médiának. Kacsó Sándor szerint érdemes lenne megvizsgálni, hogy a kisebbségi oktatásban alkalmazott támogatási elvekhez hasonló megoldásokat a kisebbségi médiában is be lehetne-e vezetni. Példaként az adóterhek csökkentését említette, de hangsúlyozta, hogy az ilyen intézkedésekhez politikai és törvényhozási döntésekre van szükség. Úgy látja,

a romániai magyar sajtó hosszú távú fennmaradása az újságírók és a szerkesztőségeken túl az egész közösség érdeke.