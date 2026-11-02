Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak

• Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összesen 160 tonna, járművek illegális szétszereléséből származó hulladékot foglaltak le négy házkutatás során Marosfelfalu és Magyaró községekben hétfőn, ahol az autóalkatrészek törvénytelen értékesítésével gyanúsítanak több személyt.

Székelyhon

2026. november 02., 17:432026. november 02., 17:43

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Jupiter művelet keretében, a régeni ügyészség felügyeletével négy házkutatási parancsot hajtottak végre november 2-án, hétfőn Marosfelfalu és Magyaró községben.

A rendőrök olyan személyek lakóhelyén tartottak ellenőrzést, akiket azzal gyanúsítanak,

hogy engedély nélkül bontottak szét gépjárműveket, majd értékesítették az azokból származó alkatrészeket
.

A helyszíneken mintegy 160 tonna hulladékot találtak, köztük különböző bontási fázisban lévő gépjárműveket, valamint 350 liter használt olajat.

Hirdetés

Emellett műanyagokat, gumiabroncsokat, textilhulladékot, illetve elektromos autóalkatrészeket is felfedeztek. Ezeket nem megfelelően, közvetlenül a talajon tárolták.

Az ügyben az engedélyezett helyszíneken kívüli hulladékeltávolítás, -birtoklás és -tárolás gyanúja miatt folytatják a nyomozást

ügyészségi felügyelet mellett. A rendőrségi akcióban a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség szakemberei, valamint a bűnügyi nyomozószolgálat, a gazdasági bűnözés elleni osztály és a régeni rendőrség munkatársai is részt vettek.

Maros megye Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Háromszor is vezetett, végül csak egy pontot szerzett a GYHK
Egy hétig bolyongtak a hegyekben az ukrán menekültek
A székelykeresztúriak az utolsó félórában megsorozták a Golimpiákoszt, vezetik a Hargita megyei focibajnokságot
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Két településen láttak medvét a hétvégén
Székelyhon

Két településen láttak medvét a hétvégén
Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Székelyhon

Kidőlt egy sírkő az egyik temetőben a világítás napján, megsérült egy kisgyermek
Háromszor is vezetett, végül csak egy pontot szerzett a GYHK
Székely Sport

Háromszor is vezetett, végül csak egy pontot szerzett a GYHK
Egy hétig bolyongtak a hegyekben az ukrán menekültek
Krónika

Egy hétig bolyongtak a hegyekben az ukrán menekültek
A székelykeresztúriak az utolsó félórában megsorozták a Golimpiákoszt, vezetik a Hargita megyei focibajnokságot
Székely Sport

A székelykeresztúriak az utolsó félórában megsorozták a Golimpiákoszt, vezetik a Hargita megyei focibajnokságot
Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Nőileg

Jánosi Buslig Sandi: A festészet menő
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 02., hétfő

Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök

Bírságokat szabtak ki, jogosítványokat és nyolc forgalmi engedélyt vontak be a Maros megyei közlekedésrendészek vasárnap délután a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során.

Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök
Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök
2026. november 02., hétfő

Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök
Hirdetés
2026. november 02., hétfő

Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 

Hatszáznál több óvodás és iskolás kap meleg ebédet hétfőtől Balavásáron, a levest és második fogást helyben főzik. Varga Adorján polgármester szerint 13 lejből meg tudják oldani az étkeztetést, és hosszútávon az idősekre is ki szeretnék terjeszteni.

Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 
Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 
2026. november 02., hétfő

Kétfogásos ebéd tizenhárom lejből – igen, lehetséges 
2026. november 01., vasárnap

Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében

Három sofőr esetében jelzett alkoholfogyasztást a szonda a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság által szombat estétől vasárnap hajnalig tartott ellenőrzések során.

Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében
Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében
2026. november 01., vasárnap

Három ittas sofőrt szűrtek ki Maros megyében
2026. november 01., vasárnap

Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni

Három ember, köztük egy gyermek részesült egészségügyi ellátásban, miután baleset történt szombaton este Nyárádtőnél, az A3-as autópálya lehajtójánál.

Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni
Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni
2026. november 01., vasárnap

Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni
Hirdetés
2026. október 31., szombat

Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében

Közel 400 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek péntekről szombatra virradóra Maros megyében, egy személy fennakadt a rostán – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében
Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében
2026. október 31., szombat

Nagyszabású ellenőrzést tartottak a közlekedési rendőrök Maros megyében
2026. október 31., szombat

Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál

Az elkövetkező napokban az Összetartozás temploma minden este más-más színbe öltözik, különleges megvilágítással tisztelegve három jelentős emléknap előtt.

Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál
Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál
2026. október 31., szombat

Három nap, három különböző díszvilágítás az Összetartozás templománál
2026. október 30., péntek

Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra

21 ezer lejre bírságoltak meg egy faanyagot szállító gyergyószentmiklósi gépkocsivezetőt Marosvásárhelyen.

Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra
Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra
2026. október 30., péntek

Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra
Hirdetés
2026. október 30., péntek

Lángba borult egy családi ház Maroshévízen

Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.

Lángba borult egy családi ház Maroshévízen
Lángba borult egy családi ház Maroshévízen
2026. október 30., péntek

Lángba borult egy családi ház Maroshévízen
2026. október 29., csütörtök

Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat

Hét, neves személyiséget tüntetnek ki pénteken Marosvásárhelyen Pro Urbe elismeréssel, megköszönve a városért, a település hírnevének öregbítésért tett munkásságukat. Két díjazott a kitüntetést követő szimfonikus koncerten is a színpadon marad.

Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat
Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat
2026. október 29., csütörtök

Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat
2026. október 28., szerda

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában

Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt csütörtökön szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás több marosvásárhelyi utcában.

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában
Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában
2026. október 28., szerda

Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!