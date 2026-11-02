Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Összesen 160 tonna, járművek illegális szétszereléséből származó hulladékot foglaltak le négy házkutatás során Marosfelfalu és Magyaró községekben hétfőn, ahol az autóalkatrészek törvénytelen értékesítésével gyanúsítanak több személyt.
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Jupiter művelet keretében, a régeni ügyészség felügyeletével négy házkutatási parancsot hajtottak végre november 2-án, hétfőn Marosfelfalu és Magyaró községben.
A rendőrök olyan személyek lakóhelyén tartottak ellenőrzést, akiket azzal gyanúsítanak,
A helyszíneken mintegy 160 tonna hulladékot találtak, köztük különböző bontási fázisban lévő gépjárműveket, valamint 350 liter használt olajat.
Emellett műanyagokat, gumiabroncsokat, textilhulladékot, illetve elektromos autóalkatrészeket is felfedeztek. Ezeket nem megfelelően, közvetlenül a talajon tárolták.
ügyészségi felügyelet mellett. A rendőrségi akcióban a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség szakemberei, valamint a bűnügyi nyomozószolgálat, a gazdasági bűnözés elleni osztály és a régeni rendőrség munkatársai is részt vettek.
Bírságokat szabtak ki, jogosítványokat és nyolc forgalmi engedélyt vontak be a Maros megyei közlekedésrendészek vasárnap délután a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során.
Hatszáznál több óvodás és iskolás kap meleg ebédet hétfőtől Balavásáron, a levest és második fogást helyben főzik. Varga Adorján polgármester szerint 13 lejből meg tudják oldani az étkeztetést, és hosszútávon az idősekre is ki szeretnék terjeszteni.
Három sofőr esetében jelzett alkoholfogyasztást a szonda a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság által szombat estétől vasárnap hajnalig tartott ellenőrzések során.
Három ember, köztük egy gyermek részesült egészségügyi ellátásban, miután baleset történt szombaton este Nyárádtőnél, az A3-as autópálya lehajtójánál.
Közel 400 sofőrt vetettek alá alkohol- és drogtesztnek péntekről szombatra virradóra Maros megyében, egy személy fennakadt a rostán – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az elkövetkező napokban az Összetartozás temploma minden este más-más színbe öltözik, különleges megvilágítással tisztelegve három jelentős emléknap előtt.
21 ezer lejre bírságoltak meg egy faanyagot szállító gyergyószentmiklósi gépkocsivezetőt Marosvásárhelyen.
Kigyulladt egy családi ház Maroshévízen, a lángok az épület egészére kiterjedtek, és a szomszédos melléképületekre is átterjedtek. A ház tulajdonosait pánikroham, illetve légzési nehézségek miatt kórházba szállították.
Hét, neves személyiséget tüntetnek ki pénteken Marosvásárhelyen Pro Urbe elismeréssel, megköszönve a városért, a település hírnevének öregbítésért tett munkásságukat. Két díjazott a kitüntetést követő szimfonikus koncerten is a színpadon marad.
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt csütörtökön szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás több marosvásárhelyi utcában.
szóljon hozzá!