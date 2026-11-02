Illegális autóbontókra csaptak le Maros megyében, 160 tonna hulladékot találtak

Összesen 160 tonna, járművek illegális szétszereléséből származó hulladékot foglaltak le négy házkutatás során Marosfelfalu és Magyaró községekben hétfőn, ahol az autóalkatrészek törvénytelen értékesítésével gyanúsítanak több személyt.

Székelyhon 2026. november 02., 17:432026. november 02., 17:43

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Jupiter művelet keretében, a régeni ügyészség felügyeletével négy házkutatási parancsot hajtottak végre november 2-án, hétfőn Marosfelfalu és Magyaró községben. A rendőrök olyan személyek lakóhelyén tartottak ellenőrzést, akiket azzal gyanúsítanak,

hogy engedély nélkül bontottak szét gépjárműveket, majd értékesítették az azokból származó alkatrészeket

A helyszíneken mintegy 160 tonna hulladékot találtak, köztük különböző bontási fázisban lévő gépjárműveket, valamint 350 liter használt olajat. Hirdetés Emellett műanyagokat, gumiabroncsokat, textilhulladékot, illetve elektromos autóalkatrészeket is felfedeztek. Ezeket nem megfelelően, közvetlenül a talajon tárolták.

Az ügyben az engedélyezett helyszíneken kívüli hulladékeltávolítás, -birtoklás és -tárolás gyanúja miatt folytatják a nyomozást