Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök

2026. október 28., szerda

Tényleg 13 ezer euróba kerülhet egy lakrész hőszigetelése?

Túl drágának tartják a tömbházak hőszigetelését a marosvásárhelyi tanácsosok, még úgy is, hogy az összeget szinte teljes mértékben uniós forrásokból fedezik. A szerdai ülésen Bolyai János házának megvásárlásáról is döntöttek – kisebb vita is volt.