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Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Bírságokat szabtak ki, jogosítványokat és nyolc forgalmi engedélyt vontak be a Maros megyei közlekedésrendészek vasárnap délután a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során.

Székelyhon

2026. november 02., 14:072026. november 02., 14:07

A rendőrök összesen száz szabálysértési bírságot szabtak ki, több mint 71 600 lej értékben. A legtöbb esetben,

56 alkalommal gyorshajtás miatt büntettek.

További 12 bírságot a biztonsági öv használatának elmulasztása, 12-t gyalogosok által elkövetett szabálysértések, kettőt vezetés közbeni telefonhasználat, egyet pedig szabálytalan előzés miatt róttak ki. Más közlekedési kihágásokért további 17 bírságot szabtak ki.

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Az ellenőrzés során

hat vezetői engedélyt vontak be,

ötöt gyorshajtás, egyet szabálytalan előzés miatt. Emellett nyolc forgalmi engedélyt is bevontak: négyet a kötelező gépjárműbiztosítás hiánya, kettőt a tulajdonosváltás határidőn belüli átvezetésének elmulasztása, további kettőt pedig műszaki hiányosságok miatt.

Az akció keretében 61 alkoholszondás ellenőrzést is végeztek – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Marosszék Rendőrség
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