Száz bírságot szabtak ki négy óra alatt a Maros megyei rendőrök

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Fotó: Tuchiluș Alex
Bírságokat szabtak ki, jogosítványokat és nyolc forgalmi engedélyt vontak be a Maros megyei közlekedésrendészek vasárnap délután a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során.
A rendőrök összesen száz szabálysértési bírságot szabtak ki, több mint 71 600 lej értékben. A legtöbb esetben,
További 12 bírságot a biztonsági öv használatának elmulasztása, 12-t gyalogosok által elkövetett szabálysértések, kettőt vezetés közbeni telefonhasználat, egyet pedig szabálytalan előzés miatt róttak ki. Más közlekedési kihágásokért további 17 bírságot szabtak ki.
Az ellenőrzés során
ötöt gyorshajtás, egyet szabálytalan előzés miatt. Emellett nyolc forgalmi engedélyt is bevontak: négyet a kötelező gépjárműbiztosítás hiánya, kettőt a tulajdonosváltás határidőn belüli átvezetésének elmulasztása, további kettőt pedig műszaki hiányosságok miatt.
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