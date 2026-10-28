Tényleg 13 ezer euróba kerülhet egy lakrész hőszigetelése?

Túl drágának tartják a tömbházak hőszigetelését a marosvásárhelyi tanácsosok, még úgy is, hogy az összeget szinte teljes mértékben uniós forrásokból fedezik. A szerdai ülésen Bolyai János házának megvásárlásáról is döntöttek – kisebb vita is volt.

Simon Virág 2026. október 28., 19:542026. október 28., 19:54

Az októberi tanácsülés kezdete előtt visszavontak két határozattervezetet, amiről korábban a Székelyhon is beszámolt: ezek a zajtérképekről és azokról az intézkedésekről szóltak, amit a városvezetés kíván tenni a környezeti zaj csökkentése érdekében. Majd letette a hivatali esküt a nemrég lemondott Csiki Zsolt tanácsos helyét betöltő Venczi Vidor János, aki az RMDSZ-listán soron következett. A tanácsos, aki az előző mandátumban is önkormányzati képviselő volt, román, magyar és roma nyelven is elmondta, hogy „Isten engem úgy segítsen”. Önkénteseket toborozhat a rendőrség A tanácsosok rábólintottak a helyi rendőrség által kért szabályzatra, amely alapján önkénteseket toborozhatnak. Eredetileg a tervezetben a 18 éves életkor volt az alsó korhatár, de ezt módosították, így

már 16 évesen önkéntesek lehetnek a fiatalok a helyi rendőrségnél.

A jelentkezési feltételeket az intézmény honlapján fogják közzétenni az elkövetkezőkben. Túl sokba kerül egy tömbházlakás hőszigetelése? A tanácsosok nemtetszésüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy milyen sokba kerül egy tömbházlakás hőszigetelése.

A hőszigetelés árával kapcsolatban merültek fel aggályok. Képünk illusztráció Fotó: Haáz Vince

A napirenden szerepelt ugyanis egy 31 lépcsőházra vonatkozó hőszigetelési tervezet, amelyből az derült ki, hogy

egy lakrész szigetelése 13 ezer euróba kerülhet.

A szakigazgatóság vezetője, Dorin Belean azt mondta, hogy a határozattervezetben a tervező által kidolgozott pénzügyi kimutatás szerepel, a versenytárgyaláson fog kiderülni, hogy ezért az összegért, ennél többért, esetleg kevesebbért végzik el a munkálatot a kivitelezők.

Volt olyan tanácsos, aki szerint ötezer euróért is le lehetne szigetelni egy tömbházlakást.

Kiderült, hogy a 31 lépcsőházban levő 1638 lakás hőszigetelését nagyrészt európai uniós pályázati pénzből végeznék el, a város költségvetését csupán kétszázalékos önrész terhelné, a lakókét pedig semmi. A tanácsok végül rábólintottak a tervezetre, hiszen erre szükség van ahhoz, hogy pályázni lehessen EU-s támogatásra. Vita nélkül nem lehet Kisebb vita alakult ki egy ingatlanvásárlás kapcsán. A tanácsülés napirendjén az szerepelt, hogy a város meg akar vásárolni egy, a Papiu utcában lévő ingatlant. A tervezet csak az egyeztetési tárgyalás elindításáról szólt, nem a megvásárlásról. Több tanácsos kíváncsi volt arra, hogy

amikor adósságot adósságra halmoz a város, miért kell megvásárolni egy újabb ingatlant.