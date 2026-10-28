Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában

Csütörtökön 9 és 15 óra között áramszünetre kell számítani Gyergyóalfalu több utcájában az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.

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A tájékoztatás szerint az október 29-i kiesés a Csomafalvi útnak a polgármesteri hivataltól a Csorgó utcáig terjedő szakaszát, a Horváth Károly, a Malom, az Ávéd, a Bogos és a Csorgófő utcát érinti. Ugyancsak szünetelhet az áramszolgáltatás a Bucsini úton, a körforgalomtól a Magyariak utcáig, valamint a Balázs Dénes utcában.