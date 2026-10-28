Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklós egy részén

Képünk illusztráció • Fotó: Aquaserv Maros

Képünk illusztráció

Fotó: Aquaserv Maros

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Kossuth Lajos utcában zajló munkálatok során keletkezett meghibásodás miatt átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác-iskola bentlakása és a Robi Konyha környékén.

Gergely Imre

2026. október 28., 17:322026. október 28., 17:32

A Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) közleménye szerint a meghibásodás nem egy általuk végzett munkálat során történt, de érinti a távhőhálózatot. A hiba elhárítása érdekében a hálózat egy szakaszát ideiglenesen le kell zárni, ami a hőszolgáltatás átmeneti szünetelésével járhat.

A HVCSK közlése szerint mindent megtesznek a hiba mielőbbi elhárításáért és a szolgáltatás helyreállításáért.

Hirdetés
Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen
Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Megkapta a törvényszéki indoklást, megfellebbezi a Vándor székely szobros ítéletet Székelyudvarhely
Kolozsvári derbi, udvarhelyi futsal, Liverpool–Chelsea – szerdán a tévében
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen
Székelyhon

Áttörte egy lakóház kerítését egy autó Kézdivásárhelyen
Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Székelyhon

Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt
Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Székely Sport

Kuljas négyet vágott, a Corona és az Ágyúsok sem kegyelmeztek
Megkapta a törvényszéki indoklást, megfellebbezi a Vándor székely szobros ítéletet Székelyudvarhely
Krónika

Megkapta a törvényszéki indoklást, megfellebbezi a Vándor székely szobros ítéletet Székelyudvarhely
Kolozsvári derbi, udvarhelyi futsal, Liverpool–Chelsea – szerdán a tévében
Székely Sport

Kolozsvári derbi, udvarhelyi futsal, Liverpool–Chelsea – szerdán a tévében
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 28., szerda

Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában

Csütörtökön 9 és 15 óra között áramszünetre kell számítani Gyergyóalfalu több utcájában az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.

Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában
Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában
2026. október 28., szerda

Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen

Már harmadszorra riasztották a tűzszerészeket a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosra, ahol újabb lőszermaradványokat találtak.

Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen
Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen
2026. október 28., szerda

Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen
2026. október 27., kedd

Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben

Kilenc, a második világháborúból származó, 45 milliméteres páncéltörő lövedéket találtak kedden a Hargita megyei Gyergyóhodoson, a földgázvezeték lefektetése közben. A lőszereket a tűzszerészek elszállították.

Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben
Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben
2026. október 27., kedd

Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben
2026. október 27., kedd

Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson

Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.

Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson
Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson

Hormonok, változókor és a női egészség új egyensúlya címmel interaktív beszélgetést szerveznek Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánia nagytermében szerdán 19 órától.

Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson
Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit

Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
2026. október 27., kedd

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
2026. október 26., hétfő

Gázt vezettek, lövedéket találtak

Gázvezetékeket helyeztek a földbe a munkások hétfőn délután Gyergyóhodoson, amikor egy II. világháborús lövedékre bukkantak – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Gázt vezettek, lövedéket találtak
Gázt vezettek, lövedéket találtak
2026. október 26., hétfő

Gázt vezettek, lövedéket találtak
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Új bemutatóra készül a Figura: némán kritikus a Hobóc

Humoros és egyben szívszorító pillanatokat nyújtó egyéni előadást mutat be a Figura Stúdió Színház. A Hobócban Barti Lehel András egy bohócot, de igazából egy útját kereső, esendő kisembert formál meg, aki humorral és botladozva próbál boldogulni.

Új bemutatóra készül a Figura: némán kritikus a Hobóc
Új bemutatóra készül a Figura: némán kritikus a Hobóc
2026. október 26., hétfő

Új bemutatóra készül a Figura: némán kritikus a Hobóc
2026. október 26., hétfő

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból

Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
2026. október 26., hétfő

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
2026. október 25., vasárnap

A cél, hogy a turisták ne csak átmenjenek, hanem töltsék itt az időt – új szervezet foghatja össze a gyergyói turizmust

A gyergyószentmiklósi önkormányzat következő ülésén kerül napirendre egy új szervezet, a Gyergyószentmiklós–Gyilkostó Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása. A kezdeményezés célja Gyergyószék turizmusának összehangolt fejlesztése.

A cél, hogy a turisták ne csak átmenjenek, hanem töltsék itt az időt – új szervezet foghatja össze a gyergyói turizmust
A cél, hogy a turisták ne csak átmenjenek, hanem töltsék itt az időt – új szervezet foghatja össze a gyergyói turizmust
2026. október 25., vasárnap

A cél, hogy a turisták ne csak átmenjenek, hanem töltsék itt az időt – új szervezet foghatja össze a gyergyói turizmust
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!