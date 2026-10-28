Átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklós egy részén

A Kossuth Lajos utcában zajló munkálatok során keletkezett meghibásodás miatt átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác-iskola bentlakása és a Robi Konyha környékén.

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A Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) közleménye szerint a meghibásodás nem egy általuk végzett munkálat során történt, de érinti a távhőhálózatot. A hiba elhárítása érdekében a hálózat egy szakaszát ideiglenesen le kell zárni, ami a hőszolgáltatás átmeneti szünetelésével járhat.

A HVCSK közlése szerint mindent megtesznek a hiba mielőbbi elhárításáért és a szolgáltatás helyreállításáért.