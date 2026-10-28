Két baleset, két ember került kórházba

Két közúti balesethez riasztották a rendőröket az utóbbi napokban Kovászna megyében. A balesetekben két személy sérült meg, mindketten kórházba kerültek.

Gergely Imre 2026. október 28., 17:272026. október 28., 17:27

Kedden a 13E jelzésű országúton egy Előpatak felől Sepsiszentgyörgy irányába haladó személygépkocsi vezetője egy kanyarban elveszítette az irányítást a jármű fölött, és

egy áteresz hídfőjének ütközött, majd felborult.

Az autót vezető ötvenéves nő megsérült és kórházba került. Hirdetés Ugyancsak kedden, délután fél öt körül Mikóújfaluban, a 12-es országúton ütöttek el egy gyalogost. A rendőrség elsődleges vizsgálatai szerint az áldozat, egy 18 éves fiatalember

nem engedélyezett helyen próbált átkelni az úttesten,