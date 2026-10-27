Babaváró tanfolyamra várják a leendő szülőket

Megnyílt a jelentkezés az idei év utolsó Babaváró tanfolyamára, amelyet a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervez a leendő szülők számára. Idén ez már a hatodik ilyen tanfolyam lesz.

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A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház idén hatodik alkalommal indít Babaváró tanfolyamot a leendő anyák és apák számára. A tanfolyamra ezen az űrlapon lehet jelentkezni.

„Várunk minden babát váró párt, aki szeretne tudatosan, magabiztosan és egymást támogatva felkészülni erre az életre szóló szerepre. A tanfolyam során nemcsak hasznos tudást és gyakorlati tanácsokat adunk át, hanem egy olyan közösséget is, ahol a leendő szülők megoszthatják kérdéseiket, élményeiket és örömüket” – fogalmaztak a szervezők.