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V. Regionális Turisztikai Konferencia: a turista nem szállást, hanem élményt keres

A kovásznai wellness-szálló jövőre már biztosan nyit • Fotó: KÉSZ Constructii Romania kft.

A kovásznai wellness-szálló jövőre már biztosan nyit

Fotó: KÉSZ Constructii Romania kft.

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Az alkalmazkodás, a marketing és az élményalapú turizmus kerül fókuszba az V. Regionális Turisztikai Konferencián, amelyet november 5–6-án rendeznek meg Kovásznán. A három székelyföldi megye közös vándorkonferenciája a turizmus szereplőinek kínál szakmai fórumot.

Bodor Tünde

2026. október 27., 08:302026. október 27., 08:30

A turizmusban érdekelt szállásadók, vendéglátók, idegenvezetők, rendezvényszervezők és kézművesek szakmai fórumán, vagyis az V. Regionális Turisztikai Konferencián idén a vállalkozásfejlesztés és a márkázás, a fenntartható és tematikus turizmus, a kommunikáció és a marketing, valamint a tudástranszfer kerül középpontba a turizmusban és a vendéglátásban. Szó lesz a térség innovatív kezdeményezéseiről is.

A konferencia Kovászna, Hargita és Maros megye turizmusfejlesztési szervezeteinek közös kezdeményezéseként jött létre.

A gyógyturizmus hagyományai, a kulturális örökség, a helyi gasztronómia és az autentikus turisztikai élmények olyan értékeket képviselnek, amelyekre versenyképes, magas hozzáadott értékű turisztikai termékek építhetők – közölték a szervezők.

Idézet
Neves, a romániai turisztikai piacon elismert előadókat hívtunk”

– árulta el érdeklődésünkre Deák Gyöngyvér, a szervező Kovászna megye Turizmusáért Egyesület (Visit Covasna) elnöke. Ezek egyike Sandina Balaban, az Év úti célja projekt kezdeményezője.

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Az Év úti célja egy népszerűségi verseny, amelyre több kategóriában jelölhetők turisztikai szereplők, majd a közönségtől kapott szavazatok döntik el a jelöltek rangsorát. Bár a Kovászna megyeieknek kevés esélyük van a győzelemre, hiszen ha a háromszékiek tömegesen szavaznak is, alulmaradnak a nagyobb, népesebb megyékkel szemben – véli Deák Gyöngyvér –, szerinte

már a részvétel is jelentős elismerés és nagy reklám a szereplőknek.

Éppen ezért a Visit Covasna egyesület is be szokta nevezni a megye egyes szereplőit.

Pénteken nyílt meg a kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Pénteken nyílt meg a kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Kiemelt érdeklődésre tarthat számot a pénteki programban az a beszélgetés, amelyen utazási irodák képviselői mondják el, hogyan kell a megye turizmusát alkotó mozaikdarabokat vonzó csomaggá gyúrni, mert

a turista nem szállást, hanem élményt keres.

Ráadásul ezt a külföldieknek és a belföldieknek másként kell kínálni és tálalni. „Ezt a témát hagytuk utoljára, hogy jól kivesézhessék” – mondta az egyesület elnöke.

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Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön
Megnyitották a kommunizmus emlékeit felidéző Vörös Csillag Múzeumot Sepsiszentgyörgyön

A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.

Örvendetes módon Kovászna megye turizmusának több jelentős új szereplője van: a nemrég felavatott Vörös Csillag múzeum, az oltszemi Mikó-kastély és lovasmúzeum, a kőröspataki Kálnoky-kastély, valamint a vargyasi Daniel-kastély. A konferencia sem véletlenül zajlik Kovásznán:

az országos érdekeltségű gyógyüdülőhely 2027-ben új fürdőkomplexummal gazdagodik,

amely – többek között – a város turisztikai kínálatának színesebbé tételéhez és a turisták profiljának átalakulásához járulhat majd hozzá.

Háromszék Turizmus
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