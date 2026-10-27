V. Regionális Turisztikai Konferencia: a turista nem szállást, hanem élményt keres

A kovásznai wellness-szálló jövőre már biztosan nyit
Fotó: KÉSZ Constructii Romania kft.
Az alkalmazkodás, a marketing és az élményalapú turizmus kerül fókuszba az V. Regionális Turisztikai Konferencián, amelyet november 5–6-án rendeznek meg Kovásznán. A három székelyföldi megye közös vándorkonferenciája a turizmus szereplőinek kínál szakmai fórumot.
A turizmusban érdekelt szállásadók, vendéglátók, idegenvezetők, rendezvényszervezők és kézművesek szakmai fórumán, vagyis az V. Regionális Turisztikai Konferencián idén a vállalkozásfejlesztés és a márkázás, a fenntartható és tematikus turizmus, a kommunikáció és a marketing, valamint a tudástranszfer kerül középpontba a turizmusban és a vendéglátásban. Szó lesz a térség innovatív kezdeményezéseiről is.
A gyógyturizmus hagyományai, a kulturális örökség, a helyi gasztronómia és az autentikus turisztikai élmények olyan értékeket képviselnek, amelyekre versenyképes, magas hozzáadott értékű turisztikai termékek építhetők – közölték a szervezők.
– árulta el érdeklődésünkre Deák Gyöngyvér, a szervező Kovászna megye Turizmusáért Egyesület (Visit Covasna) elnöke. Ezek egyike Sandina Balaban, az Év úti célja projekt kezdeményezője.
Az Év úti célja egy népszerűségi verseny, amelyre több kategóriában jelölhetők turisztikai szereplők, majd a közönségtől kapott szavazatok döntik el a jelöltek rangsorát. Bár a Kovászna megyeieknek kevés esélyük van a győzelemre, hiszen ha a háromszékiek tömegesen szavaznak is, alulmaradnak a nagyobb, népesebb megyékkel szemben – véli Deák Gyöngyvér –, szerinte
Éppen ezért a Visit Covasna egyesület is be szokta nevezni a megye egyes szereplőit.
Pénteken nyílt meg a kommunizmus múzeuma Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Kiemelt érdeklődésre tarthat számot a pénteki programban az a beszélgetés, amelyen utazási irodák képviselői mondják el, hogyan kell a megye turizmusát alkotó mozaikdarabokat vonzó csomaggá gyúrni, mert
Ráadásul ezt a külföldieknek és a belföldieknek másként kell kínálni és tálalni. „Ezt a témát hagytuk utoljára, hogy jól kivesézhessék” – mondta az egyesület elnöke.
A kommunizmusra kevesen emlékeznek nosztalgiával, talán csak azok, akik nem tapasztalták meg a sötét oldalát. Azt viszont nem szabad feledni, ezért is vágott bele a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kommunista korszakot bemutató múzeum létesítésébe.
Örvendetes módon Kovászna megye turizmusának több jelentős új szereplője van: a nemrég felavatott Vörös Csillag múzeum, az oltszemi Mikó-kastély és lovasmúzeum, a kőröspataki Kálnoky-kastély, valamint a vargyasi Daniel-kastély. A konferencia sem véletlenül zajlik Kovásznán:
amely – többek között – a város turisztikai kínálatának színesebbé tételéhez és a turisták profiljának átalakulásához járulhat majd hozzá.
Új online rendszert vezetnek be Sepsiszentgyörgyön a lakónegyedi parkolóhelyek igénylésére és bérbeadására. A jelentkezés, a kérelmek elbírálása és a licitálás is elektronikus úton történik.
Háborúban és békében különös jelentősége és számtalan célja van a távközlésnek, melynek történetébe izgalmas betekintőt nyújt a kommunizmus múzeumában megnyílt időszakos kiállítás. Megtekinthetjük különböző korok stásusszimbólum értékű készülékeit is.
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