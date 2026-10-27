Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már tavasszal forgalomba állhatnak az elektromos buszok Csíkszéken

Az Akác utcai telephelyen elektromos töltők és trafóállomás telepítésére van szükség • Fotó: Borbély Fanni

Az Akác utcai telephelyen elektromos töltők és trafóállomás telepítésére van szükség

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról.

Kovács Attila

2026. október 27., 10:012026. október 27., 10:01

Megkapta a támogatáshoz szükséges pontszámot a csíkszeredai önkormányzatnak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez leadott pályázata, így 10 elektromos busz megvásárlása érdekébe készülhetnek a finanszírozási szerződés aláírására – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Az elöljáró ismertette,

a pályázatuk összértéke 24,9 millió lej, ebből közel 24,5 millió az elszámolható költség, a város önrésze közel 500 ezer lej és egy ugyanekkora összegű el nem számolható költség is.

Noha versenypályázatról volt szó, a 85 pont elérésével egyenes ágon következhet a finanszírozási szerződés aláírása, nem kell várni az időszak lejártáig – tette hozzá.

Hirdetés

A 10 elektromos buszt a 2025 májusában aláírt szerződés szerint a nagybányai gyártónak legkésőbb az év első felében kellett volna leszállítania, de ez a sorozatos ígérgetések ellenére sem történt meg, augusztus végén pedig, a PNRR lezárásával a város elesett attól a támogatástól, amelyet a buszok és a szükséges töltőállomások kifizetésére akart költeni.

A buszok még mindig nem készültek el, legutóbb novemberre ígérte a cég, de augusztus végétől a késlekedés miatt a város büntetőkamatot számol a szerződésre – tudtuk meg. Bors Béla szerint,

ha időben megérkeznek a buszok, ezeket már jövő év tavaszán forgalomba lehet állítani.

A városnak ugyanakkor vannak többletkiadásai, mert a mostani pályázat nem tartalmazza a töltőállomások költségét, így a 10 normál sebességű és 4 gyorstöltőt a csíkszeredai önkormányzatnak kell kifizetnie.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ráadásul szükség lesz még egy elektromos transzformátor-állomásra a csíkszeredai, Akác utcai telephelyen, mert

a 10 busz egyidejű töltése olyan áramerősséget igényel, ami nem áll rendelkezésre

– vázolta az elöljáró. Így mintegy 5,5 millió lejt kell költenie ezekre a berendezésekre a városnak.

A 10,5 méteres hosszúságú, rozsdamentes acél padlózattal és alumínium karosszériával készülő autóbuszok 28 ülő- és 45 állóhellyel rendelkeznek.

A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek

  • a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,

  • egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,

  • a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Már havazik is – videóval
A Székelykeresztúri Egyesülés négy pontot gyűjtött, beérte a címvédőt a Hargita megyei focibajnokságban
Az első feljelentése nyomán már vádat emeltek Tanasă ellen, most újabb gyanús ügy miatt tett feljelentést a népszerű exrendőr
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Székelyhon

Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Már havazik is – videóval
Székelyhon

Már havazik is – videóval
A Székelykeresztúri Egyesülés négy pontot gyűjtött, beérte a címvédőt a Hargita megyei focibajnokságban
Székely Sport

A Székelykeresztúri Egyesülés négy pontot gyűjtött, beérte a címvédőt a Hargita megyei focibajnokságban
Az első feljelentése nyomán már vádat emeltek Tanasă ellen, most újabb gyanús ügy miatt tett feljelentést a népszerű exrendőr
Krónika

Az első feljelentése nyomán már vádat emeltek Tanasă ellen, most újabb gyanús ügy miatt tett feljelentést a népszerű exrendőr
Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
Székely Sport

Fájóan könnyen vitte el a pontokat a Craiova Sepsiszentgyörgyről (videóval)
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 26., hétfő

Áramszünet lesz kedden Csíkszereda több utcájában

Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden Csíkszereda taplocai részének több utcájában. A szolgáltatáskimaradás október 27-én, 8 és 16 óra között várható.

Áramszünet lesz kedden Csíkszereda több utcájában
Áramszünet lesz kedden Csíkszereda több utcájában
2026. október 26., hétfő

Áramszünet lesz kedden Csíkszereda több utcájában
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Márton Áron püspök emlékeit idézik fel Csíkszeredában

Közös emlékezésre és beszélgetésre várják az Ezüst Akadémia hallgatóit Csíkszeredában, a Márton Áron 130 emlékév keretében. A résztvevőket arra kérik, hogy a püspökhöz kapcsolódó személyes emlékeiket, fényképeiket is hozzák magukkal.

Márton Áron püspök emlékeit idézik fel Csíkszeredában
Márton Áron püspök emlékeit idézik fel Csíkszeredában
2026. október 26., hétfő

Márton Áron püspök emlékeit idézik fel Csíkszeredában
2026. október 25., vasárnap

Új iskola épül Karcfalván és a meglévőt felújítják

Közel 25 millió lejes beruházással egy új iskola épül Karcfalván, a másik iskolaépületet pedig felújítják, minderre európai uniós és kormánytámogatás biztosít lehetőséget. A munkálatokat 2029-ben kell véglegesíteni.

Új iskola épül Karcfalván és a meglévőt felújítják
Új iskola épül Karcfalván és a meglévőt felújítják
2026. október 25., vasárnap

Új iskola épül Karcfalván és a meglévőt felújítják
2026. október 24., szombat

Életét vesztette a gyalogos Gyimesfelsőlokon

A helyszínen szörnyethalt az az 54 éves férfi, akit Gyimesfelsőlok területén ütött el egy személygépkocsi – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.

Életét vesztette a gyalogos Gyimesfelsőlokon
Életét vesztette a gyalogos Gyimesfelsőlokon
2026. október 24., szombat

Életét vesztette a gyalogos Gyimesfelsőlokon
Hirdetés
2026. október 24., szombat

Madéfalván lángoltak a szénabálák

Szombaton hajnalban Madéfalvára riasztották a tűzoltókat, a tűz megfékezéséhez egy markológépet is bevetettek.

Madéfalván lángoltak a szénabálák
Madéfalván lángoltak a szénabálák
2026. október 24., szombat

Madéfalván lángoltak a szénabálák
2026. október 23., péntek

A magyar szabadságvágy előtt tisztelegtek a Kalász lakótelepi kopjafánál

Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.

A magyar szabadságvágy előtt tisztelegtek a Kalász lakótelepi kopjafánál
A magyar szabadságvágy előtt tisztelegtek a Kalász lakótelepi kopjafánál
2026. október 23., péntek

A magyar szabadságvágy előtt tisztelegtek a Kalász lakótelepi kopjafánál
2026. október 23., péntek

Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval

Két embert bántalmazott, több vendéget pedig erőszakkal fenyegetett meg egy 43 éves férfi Csíkszeredában. A rendőrök kardot, két bicskát, boxert és könnygázspray-t is találtak nála. A férfit pszichiátriai osztályra utalták be.

Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval
Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval
2026. október 23., péntek

Két bárban is botrányt rendezett egy felfegyverkezett férfi Csíkszeredában – videóval
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja

Gyászol a csíkszeredai és az egyetemes magyar jégkorongsport. Életének 83. évében, hosszú betegség után elhunyt Basa János egykori jégkorongozó, edző és testnevelő tanár, aki sportolóként, edzőként és pedagógusként egyaránt maradandót alkotott.

Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja
Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja
2026. október 23., péntek

Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja
2026. október 22., csütörtök

Teljesen kiégett egy autó Szépvízen

Kigyulladt egy parkoló személyautó csütörtök este Szépvízen. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a jármű már teljes terjedelmében lángolt.

Teljesen kiégett egy autó Szépvízen
Teljesen kiégett egy autó Szépvízen
2026. október 22., csütörtök

Teljesen kiégett egy autó Szépvízen
2026. október 21., szerda

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeznek 1956-ra Csíkszeredában

Koszorúzással, fáklyás emlékmenettel, zenés színházi előadással és hangversennyel tisztelegnek október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Csíkszeredában.

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeznek 1956-ra Csíkszeredában
Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeznek 1956-ra Csíkszeredában
2026. október 21., szerda

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeznek 1956-ra Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!