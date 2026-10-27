Az Akác utcai telephelyen elektromos töltők és trafóállomás telepítésére van szükség
Fotó: Borbély Fanni
Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról.
Megkapta a támogatáshoz szükséges pontszámot a csíkszeredai önkormányzatnak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez leadott pályázata, így 10 elektromos busz megvásárlása érdekébe készülhetnek a finanszírozási szerződés aláírására – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Az elöljáró ismertette,
Noha versenypályázatról volt szó, a 85 pont elérésével egyenes ágon következhet a finanszírozási szerződés aláírása, nem kell várni az időszak lejártáig – tette hozzá.
A 10 elektromos buszt a 2025 májusában aláírt szerződés szerint a nagybányai gyártónak legkésőbb az év első felében kellett volna leszállítania, de ez a sorozatos ígérgetések ellenére sem történt meg, augusztus végén pedig, a PNRR lezárásával a város elesett attól a támogatástól, amelyet a buszok és a szükséges töltőállomások kifizetésére akart költeni.
A buszok még mindig nem készültek el, legutóbb novemberre ígérte a cég, de augusztus végétől a késlekedés miatt a város büntetőkamatot számol a szerződésre – tudtuk meg. Bors Béla szerint,
A városnak ugyanakkor vannak többletkiadásai, mert a mostani pályázat nem tartalmazza a töltőállomások költségét, így a 10 normál sebességű és 4 gyorstöltőt a csíkszeredai önkormányzatnak kell kifizetnie.
Fotó: Borbély Fanni
Ráadásul szükség lesz még egy elektromos transzformátor-állomásra a csíkszeredai, Akác utcai telephelyen, mert
– vázolta az elöljáró. Így mintegy 5,5 millió lejt kell költenie ezekre a berendezésekre a városnak.
A 10,5 méteres hosszúságú, rozsdamentes acél padlózattal és alumínium karosszériával készülő autóbuszok 28 ülő- és 45 állóhellyel rendelkeznek.
A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd. Ezek
a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,
egy másik a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,
a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.
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