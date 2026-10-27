Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról.

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Megkapta a támogatáshoz szükséges pontszámot a csíkszeredai önkormányzatnak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez leadott pályázata, így 10 elektromos busz megvásárlása érdekébe készülhetnek a finanszírozási szerződés aláírására – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Az elöljáró ismertette,

a pályázatuk összértéke 24,9 millió lej, ebből közel 24,5 millió az elszámolható költség, a város önrésze közel 500 ezer lej és egy ugyanekkora összegű el nem számolható költség is.

Noha versenypályázatról volt szó, a 85 pont elérésével egyenes ágon következhet a finanszírozási szerződés aláírása, nem kell várni az időszak lejártáig – tette hozzá.

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A 10 elektromos buszt a 2025 májusában aláírt szerződés szerint a nagybányai gyártónak legkésőbb az év első felében kellett volna leszállítania, de ez a sorozatos ígérgetések ellenére sem történt meg, augusztus végén pedig, a PNRR lezárásával a város elesett attól a támogatástól, amelyet a buszok és a szükséges töltőállomások kifizetésére akart költeni.

A buszok még mindig nem készültek el, legutóbb novemberre ígérte a cég, de augusztus végétől a késlekedés miatt a város büntetőkamatot számol a szerződésre – tudtuk meg. Bors Béla szerint,