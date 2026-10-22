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Teljesen kiégett egy autó Szépvízen

• Fotó: Hargita Megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita Megyei tűzoltóság

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Kigyulladt egy parkoló személyautó csütörtök este Szépvízen. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a jármű már teljes terjedelmében lángolt.

Székelyhon

2026. október 22., 21:302026. október 22., 21:30

2026. október 22., 21:362026. október 22., 21:36

A tűzesethez a csíkszeredai tűzoltókat riasztották, akik egy tűzoltóautóval vonultak a helyszínre.

A lángokat sikerült megfékezniük és eloltaniuk.

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Az elsődleges vizsgálatok szerint a tüzet feltehetően elektromos rövidzárlat okozta. Személyi sérülés nem történt – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

• Fotó: Hargita Megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Hargita Megyei tűzoltóság

Csíkszék Tűzeset
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