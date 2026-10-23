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A magyar szabadságvágy előtt tisztelegtek a Kalász lakótelepi kopjafánál

Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.

Barabás Hajnal

2026. október 23., 14:302026. október 23., 14:30

Hetven éve a szabadságért harcoltak, ma az emlékezés a feladatunk • Fotó: Borbély Fanni

Hetven éve a szabadságért harcoltak, ma az emlékezés a feladatunk

Fotó: Borbély Fanni

Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.

Barabás Hajnal

2026. október 23., 14:302026. október 23., 14:30

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A szabadság értékére és az 1956-os forradalom hőseinek áldozatára emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász lakótelepi 1956-os kopjafánál, a város ünnepségsorozatának első állomásánál. A jelenlévők esőernyőik alatt hallgatták meg himnuszt Both Béla tárogatójátékának kíséretében, majd Szilágyi Árpád volt politikai fogoly, az '56-os Vitézi Rend hadnagya szavalta el Sajó Sándor Magyarnak lenni című költeményét.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, volt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy

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a szabadság ma természetes, ezért a fiatalabb nemzedékek számára nehéz lehet megérteni, mit jelentett annak hiánya.

A kommunista elnyomás idején ugyanis már azért is megtorlás járhatott, ha valaki magyarként magyarul akart beszélni, énekelni, vagy szavalni. Mint fogalmazott, a szabadság jelentőségét azok a generációk ismerhették meg igazán, amelyek megtapasztalták a diktatúrát.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A politikus megköszönte a fiataloknak, hogy az esős idő ellenére részt vettek a megemlékezésen. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy

adják tovább a szabadság szeretetét, és emlékeztessék a következő nemzedékeket arra, milyen áldozatokat hoztak az 1956-os szabadságharcosok ezért az értékért.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A szabadság megőrzése közös felelősség

A történelmi egyházak képviselői közös imát mondtak. „A magyar nép 1956-ban megmutatta, hogy a bátorság és az igazság erősebb a félelemnél és az elnyomásnál.

Idézet
A forradalom hőseinek példája arra tanít, hogy a szabadság megőrzéséért minden nemzedéknek tennie kell, becsületes munkával, tiszta szóval, a közösség szolgálatával és az igazság melletti kiállással”

– fogalmazott Darvas-Kozma József.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A kopjafa történetét Sólymosi Alpár unitárius lelkész idézte fel. Mint mondta, a kommunista diktatúra megdöntését követően,

az 1990-es évek elején az erdővidéki Bölönből hozták Csíkba a cserefát egy Dacia típusú gépkocsi tetejére rögzítve, amelyet helyi faragómesterek alakítottak emlékjellé.

Azóta minden évben ennél a kopjafánál idézik fel az 1956-os forradalom eseményeit.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A kopjafát a Németh Géza Egyesület, valamint a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége állítatta az 1990-es évek végén.

A megemlékezésen Szabó Enikő Páskándi Géza Nem igaz! című versét adta elő. Az ünnepség koszorúzással és a Székely himnusz eléneklésével zárult.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda Nemzeti ünnep
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