A magyar szabadságvágy előtt tisztelegtek a Kalász lakótelepi kopjafánál

Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.
Hetven éve a szabadságért harcoltak, ma az emlékezés a feladatunk
Fotó: Borbély Fanni
Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.
A szabadság értékére és az 1956-os forradalom hőseinek áldozatára emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász lakótelepi 1956-os kopjafánál, a város ünnepségsorozatának első állomásánál. A jelenlévők esőernyőik alatt hallgatták meg himnuszt Both Béla tárogatójátékának kíséretében, majd Szilágyi Árpád volt politikai fogoly, az '56-os Vitézi Rend hadnagya szavalta el Sajó Sándor Magyarnak lenni című költeményét.
Fotó: Borbély Fanni
Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor, volt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
A kommunista elnyomás idején ugyanis már azért is megtorlás járhatott, ha valaki magyarként magyarul akart beszélni, énekelni, vagy szavalni. Mint fogalmazott, a szabadság jelentőségét azok a generációk ismerhették meg igazán, amelyek megtapasztalták a diktatúrát.
Fotó: Borbély Fanni
A politikus megköszönte a fiataloknak, hogy az esős idő ellenére részt vettek a megemlékezésen. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy
Fotó: Borbély Fanni
A történelmi egyházak képviselői közös imát mondtak. „A magyar nép 1956-ban megmutatta, hogy a bátorság és az igazság erősebb a félelemnél és az elnyomásnál.
– fogalmazott Darvas-Kozma József.
Fotó: Borbély Fanni
A kopjafa történetét Sólymosi Alpár unitárius lelkész idézte fel. Mint mondta, a kommunista diktatúra megdöntését követően,
Azóta minden évben ennél a kopjafánál idézik fel az 1956-os forradalom eseményeit.
Fotó: Borbély Fanni
A kopjafát a Németh Géza Egyesület, valamint a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége állítatta az 1990-es évek végén.
A megemlékezésen Szabó Enikő Páskándi Géza Nem igaz! című versét adta elő. Az ünnepség koszorúzással és a Székely himnusz eléneklésével zárult.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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