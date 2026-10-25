Új iskola épül Karcfalván és a meglévőt felújítják

A központi iskolát felújítják, és a közelben egy új is épül

Közel 25 millió lejes beruházással egy új iskola épül Karcfalván, a másik iskolaépületet pedig felújítják, minderre európai uniós és kormánytámogatás biztosít lehetőséget. A munkálatokat 2029-ben kell véglegesíteni.

Kovács Attila 2026. október 25., 13:412026. október 25., 13:41

A karcfalvi oktatás számára nagy változást jelentő projekt finanszírozási szerződését nemrég írták alá a község és a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetői, miután a község eredményesen pályázott a támogatásért. Hirdetés A projekt teljes értéke kevéssel meghaladja a 25 millió lejt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap közel 4 millió lej vissza nem térítendő támogatással, míg a kormány több mint 10 millió lejjel járul hozzá a költségekhez. A fennmaradó részt a felcsíki községnek kell biztosítania. A szerződés szerint

a munkálatokat 2029 végéig be kell fejezni.

Mint Gábor Tibor polgármester kérdésünkre elmondta, jelenleg Karcfalván a két iskolaépület közül a régi, 1800-as évek végén elkészült épület egyáltalán nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak, és a felújítása olyan összegbe kerülne, amely eléri egy új ingatlan árát. Ezért

pályáztak egy új iskola építésére, illetve a központi nagy iskola teljes felújítására.

Az új, kétszintes épület a nagy iskolával szemben helyezkedik majd el, és az nZEB (nearly Zero-Energy Building) szabvány szerinti, majdnem nulla energiaigényű lesz.

Nyolc osztályterem, mellékhelyiségek, tanári szobák, kiszolgáló helyiségek és az alagsorban étkezde kap helyet a tárolóhelyiségekkel együtt.

A központi iskola felújítása során a belső burkolatok cseréje mellett teljesen megújul a víz-, szennyvíz- és villanyhálózat, korszerű tűzvédelmi és informatikai rendszereket építenek ki.

Az osztálytermeket, a laboratóriumot, az informatika termet és a tanári szobát új bútorzattal és informatikai eszközökkel szerelik fel.