Új iskola épül Karcfalván és a meglévőt felújítják

A központi iskolát felújítják, és a közelben egy új is épül
Fotó: Mártonffy György Általános Iskola/Facebook
Közel 25 millió lejes beruházással egy új iskola épül Karcfalván, a másik iskolaépületet pedig felújítják, minderre európai uniós és kormánytámogatás biztosít lehetőséget. A munkálatokat 2029-ben kell véglegesíteni.
A karcfalvi oktatás számára nagy változást jelentő projekt finanszírozási szerződését nemrég írták alá a község és a gyulafehérvári székhelyű Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetői, miután a község eredményesen pályázott a támogatásért.
A projekt teljes értéke kevéssel meghaladja a 25 millió lejt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap közel 4 millió lej vissza nem térítendő támogatással, míg a kormány több mint 10 millió lejjel járul hozzá a költségekhez. A fennmaradó részt a felcsíki községnek kell biztosítania. A szerződés szerint
Mint Gábor Tibor polgármester kérdésünkre elmondta, jelenleg Karcfalván a két iskolaépület közül a régi, 1800-as évek végén elkészült épület egyáltalán nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak, és a felújítása olyan összegbe kerülne, amely eléri egy új ingatlan árát. Ezért
Az új, kétszintes épület a nagy iskolával szemben helyezkedik majd el, és az nZEB (nearly Zero-Energy Building) szabvány szerinti, majdnem nulla energiaigényű lesz.
A központi iskola felújítása során a belső burkolatok cseréje mellett teljesen megújul a víz-, szennyvíz- és villanyhálózat, korszerű tűzvédelmi és informatikai rendszereket építenek ki.
Cserélik a nyílászárókat, a külső falak és födémek hőszigetelése mellett hőszivattyús fűtési rendszert és hővisszanyerős szellőztetést telepítenek.
A műszaki tervek elkészítése és a kivitelezés érdekében közbeszerzési eljárás kiírása következik, a munkálatok várhatóan jövőben kezdődhetnek el.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a román állami költségvetés társfinanszírozásával valósul meg a Központi Régió program keretén belül.
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