Madéfalván lángoltak a szénabálák

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Fotó: Olti Angyalka
Szombaton hajnalban Madéfalvára riasztották a tűzoltókat, a tűz megfékezéséhez egy markológépet is bevetettek.
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint szombaton hajnalban tűz ütött ki Madéfalván. A helyszínre a csíkszeredai ügyeletesek érkeztek ki két esetkocsival, és a helyiek segítségére siettek a csíkcsicsói önkéntes tűzoltók is.
A tűz mintegy háromszáz nagy méretű széna- és szalmabálára terjedt ki, a közelben nem volt épület, amire a lángok veszélyt jelenthettek volna.
A madéfalvi polgármesteri hivatal egy markológépet is biztosított a beavatkozás támogatására.
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