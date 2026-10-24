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Madéfalván lángoltak a szénabálák

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Szombaton hajnalban Madéfalvára riasztották a tűzoltókat, a tűz megfékezéséhez egy markológépet is bevetettek.

Simon Virág

2026. október 24., 09:322026. október 24., 09:32

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint szombaton hajnalban tűz ütött ki Madéfalván. A helyszínre a csíkszeredai ügyeletesek érkeztek ki két esetkocsival, és a helyiek segítségére siettek a csíkcsicsói önkéntes tűzoltók is.

A tűz mintegy háromszáz nagy méretű széna- és szalmabálára terjedt ki, a közelben nem volt épület, amire a lángok veszélyt jelenthettek volna.

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A madéfalvi polgármesteri hivatal egy markológépet is biztosított a beavatkozás támogatására.

Csíkszék Tűzeset Madéfalva
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