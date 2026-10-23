Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja

Gyászol a csíkszeredai és az egyetemes magyar jégkorongsport. Életének 83. évében, hosszú betegség után elhunyt Basa János egykori jégkorongozó, edző és testnevelő tanár, aki sportolóként, edzőként és pedagógusként egyaránt maradandót alkotott.

Dobos László 2026. október 23., 10:152026. október 23., 10:15 2026. október 23., 10:472026. október 23., 10:47

Basa János 1944. június 4-én született Csíkszeredában.

Élete nagy részét a sport, mindenekelőtt a jégkorong szolgálatában töltötte.

Mozgékony gyerek volt. Ikertestvérével együtt jött világra, ám fiútestvére mindössze másfél éves korában elhunyt. Sportolói pályafutását műkorcsolyázóként kezdte, de hamarosan a jégkorong mellett kötelezte el magát. A hokisoknál Szabó István edzőtől kapta első pár korcsolyáját. Az akkori csíkszeredai fiatalok közül többek között Mezey Imre, Holló Gábor, Szilágyi Tibor, Sárkány László, Nagy Gábor, Boda Jenő és Császár Jenő volt a csapattársa.

Első igazán emlékezetes sportsikerét 1962-ben érte el, amikor tagja volt Csíkszereda első ifjúsági országos bajnok jégkorongcsapatának.

A bajnoki cím sorsa Bukarestben, a helyi csapat elleni mérkőzésen dőlt el, amelynek utolsó percében még 4–3-ra vezetett az ellenfél.

Fotó: Basa János archívuma

„Szabó István, az edzőnk akkor a még mifelénk alig ismert taktikát választotta, kapusunk helyett mezőnyjátékost küldött a jégre, és a meccs vége előtt húsz másodperccel egyenlítettünk. Nagy elégtételt jelentett számomra, hogy én lőttem az egyenlítő gólt, és jobb gólkülönbséggel mi lettünk a bajnokok” – idézte fel egy korábbi interjúban Basa János.

A csíkszeredai ifjúsági évek után Bukarest következett.

Katonai szolgálatát teljesítette, közben a Testnevelési Főiskolán tanult, és a Bukaresti Dinamo jégkorongcsapatában folytatta pályafutását. Edzője a klubnál és a válogatottnál is a román jégkorong egyik meghatározó szakembere, Mihai Flamaropol volt. A Dinamónál több csíki játékossal szerepelt együtt. Csapattársai között volt Fogarasy Zoltán, Texe István, Pap Tibor, Rigó István, Sipos Géza, Mezey Imre és Boda Jenő is. Az együttes 1968-ban megtörte a Bukaresti Steaua hosszú bajnoki egyeduralmát, és megszerezte a román bajnoki címet.

Az olimpiai csapat 1968-ban Fotó: Basa János archívuma

Ugyanez az esztendő Basa János nemzetközi pályafutásának egyik csúcspontját is jelentette.

A romániai válogatott tagjaként részt vett a franciaországi Grenoble-ban megrendezett téli olimpiai játékokon.

Különösen szép emlékként őrizte a válogatott kanadai turnéját is, amelynek során a jégkorong őshazájában léphetett jégre.

Tanulmányait 1969-ben fejezte be, ezt követően hazatért Csíkszeredába,

ahol ismét a helyi csapat színeit képviselte. A válogatottól az 1975-ben, Japánban rendezett világbajnokság után búcsúzott el játékosként. A jégkorongnak köszönhetően összesen négyszer jutott el a távol-keleti országba: egyszer játékosként, három alkalommal pedig a válogatott edzőjeként.

A játékos-pályafutást az edzői munka követte.

Az 1970-es és az 1980-as években összesen tizenkét esztendőn át irányította a csíkszeredai felnőtt jégkorongcsapatot, a Sportklubot. A nyolcvanas években különösen erős együttese volt Csíkszeredának, ám a bajnoki cím megszerzését nem csupán a jégen mutatott teljesítmény befolyásolta.

1977 Fotó: Basa János archívuma

Basa János keserű emlékként idézte fel, hogy a román jégkorongszövetség akkori titkára egyszer nyíltan a szemébe mondta: „Ti nem lehettek bajnokok, mert magyarok vagytok, örüljetek a második helynek.” A rendszerváltás után új fejezet kezdődött edzői pályafutásában.

1990-ben nagy lelkesedéssel vállalta el a Ferencváros jégkorongcsapatának irányítását.

A budapesti zöld-fehérekkel az 1991–1992-es idényben magyar bajnoki címet és Magyar Kupát nyert. Ez a kettős siker edzői munkásságának egyik legfényesebb eredménye volt, és a magyarországi jégkorongéletben is elismerést szerzett számára.

1984 Fotó: Basa János archívuma

Basa János azonban nem csupán a jégpályán hagyott mély nyomot. Legalább ilyen gazdag és értékes volt pedagógusi pályafutása.

Testnevelő tanárként fiatalok százait tanította, nevelte, szerettette meg velük a mozgást és a sportot.

Óráin nemcsak a különböző sportágak alapjait sajátíthatták el a diákok, hanem a fegyelem, a kitartás, a rendszeres testmozgás és a sportszerű küzdelem fontosságát is. Az egyetem elvégzése után, 1969 és 1971 között a mai Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, majd a Márton Áron Főgimnáziumban volt katedrája, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Tanítványok nemzedékei emlékezhetnek rá, arra a pedagógusra, aki számára

a sport nem csupán versenyzést és eredményeket jelentett, hanem életformát, tartást és közösséget is.

A sport iránti szeretete nyugdíjas éveiben sem csökkent. Figyelemmel követte a különböző sportágak eseményeit, a jégkorong történéseit, és örömmel beszélt a régi csapatokról, játékosokról, mérkőzésekről.

Fotó: Basa János archívuma

Basa János távozásával a csíkszeredai jégkorongsport egyik meghatározó alakját, a Márton Áron Főgimnázium egykori megbecsült pedagógusát, egy olimpikont, bajnokot és

sportemberek nemzedékeinek példaképét veszítettük el.