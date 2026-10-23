Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja

Fotó: Veres Nándor
Gyászol a csíkszeredai és az egyetemes magyar jégkorongsport. Életének 83. évében, hosszú betegség után elhunyt Basa János egykori jégkorongozó, edző és testnevelő tanár, aki sportolóként, edzőként és pedagógusként egyaránt maradandót alkotott.
2026. október 23., 10:152026. október 23., 10:15
2026. október 23., 10:472026. október 23., 10:47
Basa János 1944. június 4-én született Csíkszeredában.
Mozgékony gyerek volt. Ikertestvérével együtt jött világra, ám fiútestvére mindössze másfél éves korában elhunyt.
Sportolói pályafutását műkorcsolyázóként kezdte, de hamarosan a jégkorong mellett kötelezte el magát. A hokisoknál Szabó István edzőtől kapta első pár korcsolyáját. Az akkori csíkszeredai fiatalok közül többek között Mezey Imre, Holló Gábor, Szilágyi Tibor, Sárkány László, Nagy Gábor, Boda Jenő és Császár Jenő volt a csapattársa.
A bajnoki cím sorsa Bukarestben, a helyi csapat elleni mérkőzésen dőlt el, amelynek utolsó percében még 4–3-ra vezetett az ellenfél.
Fotó: Basa János archívuma
„Szabó István, az edzőnk akkor a még mifelénk alig ismert taktikát választotta, kapusunk helyett mezőnyjátékost küldött a jégre, és a meccs vége előtt húsz másodperccel egyenlítettünk. Nagy elégtételt jelentett számomra, hogy én lőttem az egyenlítő gólt, és jobb gólkülönbséggel mi lettünk a bajnokok” – idézte fel egy korábbi interjúban Basa János.
Katonai szolgálatát teljesítette, közben a Testnevelési Főiskolán tanult, és a Bukaresti Dinamo jégkorongcsapatában folytatta pályafutását. Edzője a klubnál és a válogatottnál is a román jégkorong egyik meghatározó szakembere, Mihai Flamaropol volt.
A Dinamónál több csíki játékossal szerepelt együtt. Csapattársai között volt Fogarasy Zoltán, Texe István, Pap Tibor, Rigó István, Sipos Géza, Mezey Imre és Boda Jenő is. Az együttes 1968-ban megtörte a Bukaresti Steaua hosszú bajnoki egyeduralmát, és megszerezte a román bajnoki címet.
Az olimpiai csapat 1968-ban
Fotó: Basa János archívuma
Ugyanez az esztendő Basa János nemzetközi pályafutásának egyik csúcspontját is jelentette.
Különösen szép emlékként őrizte a válogatott kanadai turnéját is, amelynek során a jégkorong őshazájában léphetett jégre.
ahol ismét a helyi csapat színeit képviselte. A válogatottól az 1975-ben, Japánban rendezett világbajnokság után búcsúzott el játékosként.
A jégkorongnak köszönhetően összesen négyszer jutott el a távol-keleti országba: egyszer játékosként, három alkalommal pedig a válogatott edzőjeként.
Az 1970-es és az 1980-as években összesen tizenkét esztendőn át irányította a csíkszeredai felnőtt jégkorongcsapatot, a Sportklubot. A nyolcvanas években különösen erős együttese volt Csíkszeredának, ám a bajnoki cím megszerzését nem csupán a jégen mutatott teljesítmény befolyásolta.
1977
Fotó: Basa János archívuma
Basa János keserű emlékként idézte fel, hogy a román jégkorongszövetség akkori titkára egyszer nyíltan a szemébe mondta: „Ti nem lehettek bajnokok, mert magyarok vagytok, örüljetek a második helynek.”
A rendszerváltás után új fejezet kezdődött edzői pályafutásában.
A budapesti zöld-fehérekkel az 1991–1992-es idényben magyar bajnoki címet és Magyar Kupát nyert. Ez a kettős siker edzői munkásságának egyik legfényesebb eredménye volt, és a magyarországi jégkorongéletben is elismerést szerzett számára.
1984
Fotó: Basa János archívuma
Basa János azonban nem csupán a jégpályán hagyott mély nyomot. Legalább ilyen gazdag és értékes volt pedagógusi pályafutása.
Óráin nemcsak a különböző sportágak alapjait sajátíthatták el a diákok, hanem a fegyelem, a kitartás, a rendszeres testmozgás és a sportszerű küzdelem fontosságát is.
Az egyetem elvégzése után, 1969 és 1971 között a mai Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, majd a Márton Áron Főgimnáziumban volt katedrája, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Tanítványok nemzedékei emlékezhetnek rá, arra a pedagógusra, aki számára
A sport iránti szeretete nyugdíjas éveiben sem csökkent. Figyelemmel követte a különböző sportágak eseményeit, a jégkorong történéseit, és örömmel beszélt a régi csapatokról, játékosokról, mérkőzésekről.
Fotó: Basa János archívuma
Basa János távozásával a csíkszeredai jégkorongsport egyik meghatározó alakját, a Márton Áron Főgimnázium egykori megbecsült pedagógusát, egy olimpikont, bajnokot és
Emlékét őrzik egykori csapattársai, tanítványai, játékosai és mindazok, akik ismerték és tisztelték.
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